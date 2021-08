Meilleurs bracelets pour Samsung Galaxy Watch 4 Classic 2021

Meilleur

bandes pour Samsung Galaxy Watch 4 Classic Android Central 2021

Si vous recherchez une montre intelligente élégante dotée de fonctionnalités de santé et de remise en forme, vous pourriez finir par acheter la Samsung Galaxy Watch 4. Votre prochaine tâche consiste à trouver un groupe approprié. Que vous soyez un entraîneur personnel ou un coureur occasionnel, vous avez le choix entre plusieurs options. Vous pouvez également trouver des options sophistiquées qui conviennent mieux aux occasions spéciales. Nous avons rassemblé les meilleurs bracelets Samsung Galaxy Watch 4 Classic pour vous aider à décider.

Parfaitement doux et perméable : Bracelet de montre en silicone souple ISABAKE



Choix du personnel

Les fans de sport vont adorer ce bracelet en silicone doux et perméable d’ISABAKE. Il est suffisamment confortable pour être porté toute la journée, mais suffisamment durable pour résister à des entraînements difficiles. Votre peau vous remerciera plus tard. Le matériau imperméable doux n’irritera pas votre poignet et ne créera pas d’odeurs funky. Vous avez également le choix entre neuf combinaisons de couleurs uniques.

8 $ sur Amazon

Étirez-le : Bande élastique Olytop



Si vous avez cherché haut et bas un bracelet confortable qui n’a pas de boucle lourde, vous voudrez jeter un coup d’œil au groupe élastique Olytop. Il offre beaucoup d’élasticité, de sorte que la taille unique s’adaptera à la plupart des poignets. Pour être exact, ce bracelet de montre peut s’adapter à des poignets mesurant entre 5,5 et 10 pouces. La petite boucle réglable vous aide à obtenir un ajustement parfait.

À partir de 10 $ sur Amazon

Forme et fonction : Bracelet en cuir HATALKIN



Un moment peut venir où la mode devient votre priorité absolue. Que vous ayez une réunion importante ou un dîner formel auquel assister, cette option en cuir de HATALKIN est le meilleur bracelet Samsung Galaxy Watch 4 pour le travail. Il est disponible en noir ou marron et possède une élégante boucle en acier inoxydable pour plus de sécurité. Ainsi, quelle que soit l’occasion, vous serez toujours à la mode.

16 $ sur Amazon

Aussi élégant que possible : bande à maillons en acier inoxydable ACESTAR + bande à boucle en maille (paquet de 2)



Ceux qui veulent vraiment élever leur style apprécieront ce pack de deux superbes bracelets en acier inoxydable d’ACESTAR. Que vous souhaitiez faire une déclaration avec la bande à maillons métalliques ou voler sous le radar avec la bande à boucle en maille mince, le choix vous appartient. Si nécessaire, il est livré avec l’outil dont vous avez besoin pour ajuster la taille de la bande de maillons métalliques.

20 $ sur Amazon

Tout est dans la texture : bracelet de montre en caoutchouc de silicone Fullmosa



Si vous êtes un fan de bandes en silicone mais que vous voulez quelque chose d’un peu plus unique, pensez à cette bande texturée de Fullmosa. Le matériau imperméable de haute qualité est résistant aux acides et non toxique. Il est également fabriqué avec un revêtement d’huile anti-poussière pour un toucher lisse. Il a neuf œillets pour des ajustements de taille faciles. Vous aurez le choix entre des couleurs unies et bicolores.

13 $ sur Amazon

Design intemporel : Spigen Retro Fit Band



Lorsque vous recherchez un design intemporel qui vous garde au frais, ce bracelet en cuir synthétique de Spigen fera l’affaire. Il s’appelle à juste titre le groupe “Retro Fit”, vous savez donc que vous obtenez un design classique. Il est livré avec des bretelles facilement réglables, une doublure en matériau doux pour un confort maximal tout au long de la journée et une boucle en acier inoxydable robuste.

19 $ sur Amazon

Meilleurs bracelets Samsung Galaxy Watch 4 Classic: choisissez-en un

En tant que première montre avec Wear OS 3, il est sûr que la Galaxy Watch 4 Classic va rapidement devenir l’une des meilleures montres intelligentes Android que vous pouvez acheter. Selon vos goûts, vous voudrez peut-être changer de groupe plus régulièrement que les autres personnes qui restent avec le même groupe jusqu’à ce qu’il perde. Quoi qu’il en soit, il existe des tonnes d’excellentes options.

Le bracelet de montre en silicone souple ISABAKE est notre préféré pour de nombreuses raisons. Premièrement, c’est le meilleur bracelet Samsung Galaxy Watch 4 Classic pour les amateurs de fitness qui ont besoin d’un bracelet perméable offrant un maximum de confort. Deuxièmement, le matériau en silicone respectueux de l’environnement est imperméable, vous pouvez donc même l’emmener nager. Enfin, c’est le mélange parfait de douceur et de durabilité, idéal pour les entraînements fréquents ainsi que pour le port quotidien.

Si vous êtes prêt à sortir en ville avec style, vous voudrez peut-être penser à changer votre groupe pour quelque chose de plus adapté à l’occasion. Une option à considérer est le pack de deux bandes en acier inoxydable ACESTAR. Il est disponible en noir et en argent, il est donc facile de trouver le jeu de bracelets qui correspondra à votre Galaxy Watch 4 Classic.

Alors que tout le monde a ses préférences pour l’apparence du bracelet de montre, il y a plus qu’assez d’options parmi lesquelles choisir.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Attention à ces couleurs

Quelle couleur de Samsung Galaxy Watch 4 devriez-vous acheter ?

Il est difficile de nier l’attrait de la première montre de Samsung avec le nouveau système Wear OS fusionné, surtout à ces prix. Mais avant de tirer le bracelet vous-même, nous devons d’abord décider quelle couleur de la Galaxy Watch 4 mérite de vivre sur votre poignet.