Meilleurs bracelets pour Samsung Galaxy Watch 4 en 2021

bandes pour Samsung Galaxy Watch 4 Android Central 2021

Choisir le bracelet parfait pour votre nouvelle Samsung Galaxy Watch 4 ne sera pas trop difficile, surtout quand tant d’excellentes options sont disponibles. Que vous ayez besoin de quelque chose de sportif et flexible pour des activités de haute intensité ou de quelque chose de classe pour des occasions spéciales, les possibilités sont infinies. Nous avons rassemblé quelques-uns des meilleurs bracelets Samsung Galaxy Watch 4 pour votre considération.

Laissez votre peau respirer : le bracelet de sport en silicone souple Lerobo



Choix du personnel

Ceux qui envisagent d’utiliser leur appareil portable pour suivre les entraînements auront besoin d’un groupe respirant. Cette option de Lerobo est l’un des meilleurs bracelets Samsung Galaxy Watch 4 pour les personnes actives. La bande de silicone de haute qualité est résistante à la sueur et à l’eau. Il est léger et flexible avec une conception unique de trous d’aération pour un confort supérieur.

8 $ sur Amazon

Doux mais robuste : Morsey Nylon Sport Band



Une autre bande de sport qui offre confort et durabilité pendant les entraînements est cette option en nylon de Morsey. Il est différent des autres bandes en nylon en raison de son matériau en nylon tissé serré, ce qui augmente sa douceur et sa robustesse. De plus, la sangle velcro renforcée arbore une technologie de fixation qui le maintient en toute sécurité.

10 $ sur Amazon

Un arc-en-ciel d’options : EverAct Sport Band (paquet de 12)



Si vous souhaitez faire le plein d’options de couleurs infinies, pensez à ce pack de 12 bandes en silicone d’EverAct. Non seulement il existe plusieurs nuances époustouflantes, mais vous pouvez également choisir un pack avec une boucle en argent, noir ou or rose pour correspondre à votre montre. Vous pouvez également sélectionner la taille qui répond à vos besoins. Small est pour les poignets de 6,2 à 8 pouces, et grand de 7 à 8,8 pouces.

À partir de 16 $ sur Amazon

Il est temps d’avoir de la fantaisie: Bracelet de montre en cuir grainé haut de gamme Ritche



Certaines personnes peuvent penser qu’elles doivent laisser leur montre connectée à la maison lorsqu’une occasion formelle apparaît sur leur calendrier. Ce n’est pas le cas lorsque vous avez un bracelet en cuir fantaisie comme celui-ci de Ritche. Vous apprécierez que ce bracelet adopte un cuir de vachette pleine fleur. De plus, la couche inférieure est dotée d’une doublure mate renforcée, douce et respirante.

19 $ sur Amazon

Doublez l’élégance : bande en acier inoxydable solide TRUMiRR + bande tissée en maille (paquet de 2)



Si vous cherchez autre chose que du cuir pour répondre à vos besoins d’occasion formelle, vous voudrez considérer ce pack de deux bracelets en acier inoxydable de qualité supérieure. La bande de métal se compose d’un polissage fin qui contribue à l’aspect élégant de la bande. La bande tissée en maille est dotée d’une technologie tissée pour un look élégant et luxueux.

20 $ sur Amazon

Toujours durable : Bracelet de montre en toile Barton



Lorsque la durabilité est votre priorité absolue, vous ne pouvez pas vous tromper avec cette bande en toile de coton de Barton. La broderie unique ajoute un mélange parfait de style et de force qui rend votre groupe à la mode et fonctionnel. Choisissez parmi une multitude d’options de couleurs, comme le vert armée, le bleu marine, le beige kaki, le rouge cramoisi et bien d’autres.

22 $ ​​sur Amazon

Flexible et unique : bande de silicone imprimée à motif obligatoire (paquet de 2)



Si vous cherchez à vous démarquer, le meilleur bracelet Samsung Galaxy Watch 4 pour vous est ce bracelet en silicone imprimé à motif unique d’Obligatory. Vous pouvez opter pour un pack de deux, vous avez donc plus d’un groupe. Certains packs sont livrés avec une bande unie et une bande à motif. Il existe également quelques options de pack unique si vous n’avez besoin que d’un seul bracelet de montre.

12 $ sur Amazon

Fini les boucles encombrantes : Olytop Soft Stretch Respirant Band



Peut-être êtes-vous fatigué des bracelets de montre traditionnels avec des boucles volumineuses. Ces bandes élastiques douces d’Olytop sont une solution idéale. Le matériau extensible confortable est livré avec un petit ajusteur pour modifier la taille. Ce bracelet Samsung Galaxy Watch 4 s’adaptera à la plupart des poignets allant de 5,5 à 10 pouces. Il existe de nombreux motifs de couleurs vives ici à ajouter à votre collection.

9 $ sur Amazon

Une paire premium : Bracelet en cuir LDFAS (paquet de 2)



Si vous savez déjà que le cuir est votre matériau de bracelet préféré, vous apprécierez peut-être ce pack de deux de LDFAS. Il est disponible en deux couleurs classiques, marron et noir. De plus, vous pourrez choisir la couleur de boucle de votre montre préférée : noir, argent ou or rose. Sans oublier que vous ne pouvez pas battre le prix de deux bracelets en cuir haut de gamme.

16 $ sur Amazon

Un trio parfait : bande en silicone HATALKIN (paquet de 3)



Certaines personnes préfèrent un bracelet Samsung Galaxy Watch 4 avec une fermeture astucieuse à goupille-et-tuck. Si c’est le cas, vous allez adorer ce pack de trois bandes en silicone de HATALKIN. De nombreuses options de couleurs s’offrent à vous. Mais, plus important encore, ces bandes en silicone haute performance sont douces, flexibles et non irritantes. L’eau et la sueur ne font pas le poids face à ces bandes.

16 $ sur Amazon

Meilleurs bracelets Samsung Galaxy Watch 4: Choisissez votre style

Quels que soient votre style et votre matériau préférés, ce sera un jeu d’enfant de trouver un bracelet pour votre smartwatch Android. Si vous possédiez le prédécesseur à un moment donné et que vous avez encore des groupes qui traînent, vous pourrez peut-être les utiliser. La Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch Active 2 utilisent des bracelets de 20 mm. Cependant, si vous êtes prêt à sortir avec l’ancien et avec le nouveau, vous voudrez explorer d’autres options.

Tout d’abord, vous devrez déterminer quel type de bande convient le mieux à vos besoins. De nombreuses personnes achèteront cette montre pour profiter du suivi premium de la santé et de la forme physique. Dans ce cas, un bracelet de sport en silicone est un bon choix. Le bracelet de sport en silicone souple Lerobo est le meilleur bracelet Samsung Galaxy Watch 4 pour la respirabilité. La conception innovante des trous d’aération permet à votre peau de respirer librement pendant que vous faites de l’exercice et que vous passez votre journée, pour que vous soyez toujours à l’aise.

Lorsque vous avez besoin de quelque chose de plus élégant, vous devriez considérer la bande en acier inoxydable solide TRUMiRR + la bande tissée en maille. Ce pack de 2 vous offre à la fois un groupe en métal robuste et un groupe en maille ultra-élégant. Si vous cherchez à faire une impression durable avec votre bracelet Samsung Galaxy Watch 4, c’est un excellent choix.

Que vous soyez décontracté ou formel, vous ne manquerez jamais d’options lorsque vous magasinez pour les meilleurs bracelets Samsung Galaxy Watch 4 ! Si c’est la première fois que vous possédez une montre avec des bracelets interchangeables, n’oubliez pas de consulter nos conseils pour savoir comment échanger vos bracelets Galaxy Watch 4.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.