Meilleurs bracelets pour Samsung Galaxy Watch 46mm en 2021

Meilleur

Bandes de montre Samsung Galaxy Android Central 2021

La Galaxy Watch est toujours l’une des meilleures montres intelligentes Samsung, même si elle s’entend depuis des années, et elle mérite l’un des meilleurs bracelets de montre Samsung Galaxy. Non seulement pour le garder fixé à votre poignet, mais aussi pour aider à le personnaliser pour mieux s’adapter à votre style. La montre vous permet de choisir parmi plusieurs cadrans pour obtenir le bon look pour l’écran, mais vous pouvez facilement remplacer le bracelet à l’aide d’un bracelet de montre standard de 22 mm pour la Galaxy Watch de 46 mm pour la rendre encore plus vous.

En harmonie avec tout le monde : bracelet de montre en acier inoxydable Fullmosa



Choix du personnel

Parfois, la sensation du métal peut être apaisante et plus stable que d’autres matériaux. Si vous avez besoin d’un groupe dont vous savez qu’il est sûr à utiliser, alors l’acier inoxydable est le ticket. Cette bande de style maille ajustable est super confortable et a fière allure aussi.

15 $ sur Amazon

Totalement en métal : Bracelet en acier inoxydable V-MORO 22 mm



Ce bracelet de V-MORO est livré avec de l’acier inoxydable robuste, et il s’allume instantanément avec le fermoir intégré. Il est disponible en noir ou en argent pour mieux correspondre à votre montre, et il peut être installé avec des goupilles à dégagement rapide.

À partir de 13 $ sur Amazon

Merveille en bois: Bande de bois LDFAS 22mm



Cette bande vous aidera à vous démarquer de la foule, avec le bois de santal rouge entre chaque maillon. Vous pouvez obtenir cette bande en acier noir ou argenté, et les deux ont fière allure avec le séquoia. Il y a un fermoir pour mettre et retirer le bracelet de votre poignet et des goupilles à dégagement rapide pour joindre le bracelet et regarder.

À partir de 24 $ sur Amazon

Super extensible : Bracelet de montre en acier inoxydable Speidel



Ces bracelets de montre extensibles sont mes préférés car ils sont très faciles à enfiler et à retirer et ils sont parfaitement adaptés. Bien sûr, vous aurez probablement besoin de l’aide d’un bijoutier pour obtenir cet ajustement parfait, mais cela en vaut la peine. Celui-ci de Speidel se présente sous la forme d’une extrémité droite pour une installation plus facile ou d’une extrémité incurvée pour mieux épouser les contours de votre montre.

15 $ sur Amazon

Cuir intemporel : Bracelet montre cuir Ditou



Le cuir a longtemps été utilisé pour les bracelets de montre, et pour cause. Le cuir s’adapte naturellement au porteur au fur et à mesure qu’il est porté, créant un ajustement parfait. Il améliore également l’apparence de la montre et s’adapte à presque toutes les situations.

16 $ sur Amazon

Pour les gourous du fitness : Sangle de remplacement en silicone Epoosuo



La Galaxy Watch est livrée avec un bracelet en silicone à utiliser lorsque vous vous entraînez, mais ce bracelet sera un peu mieux. Il y a plus de perforations dessus, donc votre poignet respirera un peu plus facilement. Plus de perforations signifient également un ajustement plus précis, ce qui est certainement important si vous surveillez votre fréquence cardiaque.

8 $ sur Amazon

Un peu moins cher : Bracelet de montre en cuir véritable Fullmosa



Si vous préférez un bracelet de montre en cuir plus fin – ou si vous voulez simplement économiser quelques dollars – ce bracelet de Fullmosa est une excellente option. Vous pouvez choisir parmi 10 combinaisons de bracelets et de couleurs de boucle différentes pour correspondre au mieux à votre style, et il y a un outil d’installation inclus pour obtenir le bracelet sur votre montre. La boucle est en métal lourd, elle sera donc agréable et solide sur votre poignet.

À partir de 15 $ sur Amazon

Bouclez : Bracelet-montre en nylon NATO Ritche



Le bracelet de montre de style OTAN Ritche est un autre bracelet de montre super durable. Celui-ci est fabriqué à partir de nylon balistique et a un peu de style tactique tout en étant confortable.

12 $ sur Amazon

Soyez menotté : manchette en cuir Coobes



Cet impressionnant bracelet large de style manchette est disponible en quatre couleurs et a une large section juste sous votre Galaxy Watch elle-même afin que vous ne sentiez pas le métal froid contre votre peau – juste du cuir doux et souple.

À partir de 20 $ sur Amazon

Mélanger et assortir: Bracelet de montre en nylon CIVO



Si vous souhaitez échanger différents groupes pour changer de style, cet ensemble de CIVO est fait pour vous. Vous obtenez quatre sangles colorées supplémentaires dans le pack pour mieux d’abord votre style. Le kit comprend un outil d’installation et quelques broches de remplacement pour maintenir les bracelets attachés à votre montre.

À partir de 14 $ sur Amazon

Style sportif : bande en silicone Barton Elite



Les bracelets Barton Elite sont disponibles en 16 styles de couleurs, dont beaucoup bicolores, et fabriqués à partir d’un silicone ferme mais flexible. Chaque bracelet est livré avec deux longueurs du côté long du bracelet avec des trous, ce qui vous permet de trouver l’ajustement parfait pour votre poignet.

21 $ sur Amazon

Toile classique : fixation rapide de la toile Beafiry



Un bon bracelet de montre en toile est difficile à battre. Beafiry fabrique un bracelet solide et durable qui complète votre montre tout en étant très confortable. Le matériau est robuste et durable, tout en étant confortable à porter.

À partir de 15 $ sur Amazon

Accessoirisez votre accessoire de poignet préféré

Quel que soit votre style, il est facile de trouver un bracelet de remplacement pour votre Galaxy Watch. Bien que la Galaxy Watch ne soit pas la montre la plus récente, elle est toujours très performante, et le remplacement des bracelets standard de 22 mm lui donne un aspect frais … Et comme les horlogers utilisent cette taille depuis des siècles, il ne devrait pas être difficile de trouver le parfait montre bande pour vous.

Un bracelet de montre qui peut s’agencer avec différents looks tout en restant confortable est la clé, et le bracelet en maille d’acier inoxydable Fullmosa fait exactement cela. Vous obtenez un bracelet de haute qualité avec tellement de points de fermoir que vous êtes sûr d’obtenir l’ajustement parfait.

Il est également difficile de se tromper avec un bon vieux bracelet en cuir. Que vous préfériez un look plus classique avec quelque chose comme le bracelet en cuir Ditou ou pour vous démarquer un peu plus avec un bracelet de style manchette de Coobes. Dans tous les cas, vous aurez une sangle qui durera longtemps. J’aime garder une bande de silicone perforée dans ma rotation pour les entraînements, et la bande d’Epoosuo est ma référence avec son confort et sa durabilité.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Obtenir ce dont vous avez besoin

Ne soyez pas le seul à avoir une webcam patate pour ces appels en visioconférence

Que vous soyez en vidéoconférence toute la journée ou que vous souhaitiez simplement discuter en vidéo avec vos amis ou votre famille, vous aurez besoin d’une webcam solide. Il y a de fortes chances que celui intégré à votre ordinateur portable vous fasse ressembler davantage à une pomme de terre, mais il existe d’excellentes webcams que vous pouvez obtenir sur Amazon pour améliorer la qualité de la vidéo et plus encore.