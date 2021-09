Meilleurs builds du Nouveau Monde — Les meilleurs builds PvP et PvE du Nouveau Monde

Les meilleures constructions du Nouveau Monde sont essentielles pour survivre à la nature sauvage d’Aeternum et mener votre faction à la victoire contre ses rivaux.

Chaque arme est viable, mais déterminer sur quoi se concentrer est plus difficile qu’il n’y paraît. Le système de combat de New World est plus ouvert que la plupart, avec beaucoup de place pour personnaliser les chargements d’armes.

https://www.youtube.com/watch?v=1C8y7X5aXOc li

La chose la plus importante à retenir est que vous avez deux emplacements d’armes, et ceux-ci doivent toujours être remplis, que vous jouiez en PvP ou PVE. En plus de couvrir vos faiblesses, l’association d’armes intelligentes vous donne un avantage significatif sur la concurrence.

Meilleurs builds de personnages du Nouveau Monde — Meilleurs builds PvE du Nouveau Monde



Le PvE de New World est assez standard, en dehors de certains boss plus difficiles. Ces rencontres avec les dangers naturels d’Aeternum sont une bonne occasion d’expérimenter avec des armes pour voir ce qui convient à votre style, et vous devriez être en sécurité tant que vous n’empilez pas deux armes du même type.

Hatchet et Spear ne se complètent pas à moins que vous ne donniez la priorité à l’arbre de compétences Zoner de ce dernier, par exemple, bien que Hatchet and Bow ou Hatchet and Life Staff vous donnent soit des capacités à distance, soit la possibilité de vous soigner.

Les rencontres PvE sont également un moyen sûr d’expérimenter les mécanismes de groupe si vous jouez en groupe. New World vous permet essentiellement de créer votre propre version d’un tank ou d’un guérisseur, et il est important de comprendre comment vos styles s’imbriquent avant de relever des défis difficiles tels que les guerres de factions.

Meilleures constructions de personnages du Nouveau Monde — Meilleures constructions PvP du Nouveau Monde



New World est suffisamment flexible pour que vous puissiez faire fonctionner la plupart des constructions, même avec des armes de bas niveau telles que l’arc, bien que vous souhaitiez considérer votre chargement PvP un peu plus attentivement. Couvrir vos bases et jouer avec les forces de votre rôle est plus important dans les guerres de factions, où il est plus facile de se faire submerger et où vos adversaires essaient en fait de vous détruire.

Ce sont les meilleures versions PvP jusqu’à présent, bien que nous mettrons à jour au fur et à mesure que la méta évolue et que davantage de combinaisons apparaissent.

Constructions du Nouveau Monde — Bâton de Vie et Hachette



C’est une construction simple mais dévastatrice. La Hachette excelle à infliger de lourds dégâts en continu, et nous recommandons l’arbre de compétences Berserk pour maximiser ce potentiel DPS. Contrairement à certaines armes, cependant, vous avez peu d’options à distance avec la Hachette.

Le jumeler avec le bâton de vie vous donne une meilleure chance de battre en retraite et de rester en vie sans trop dépendre des objets de restauration. Si vous vous concentrez principalement sur le jeu en solo, versez vos améliorations dans l’arbre de compétences de guérison. Le deuxième arbre de compétences de Life Staff fonctionne mieux pour les jeux de société.

La Hachette est la meilleure arme DPS du Nouveau Monde, mais comme Life Staff est la seule arme de guérison du jeu, elle fonctionne également avec n’importe quel autre tank ou arme DPS.

Constructions du Nouveau Monde — Bâton de Feu et Gantelets de Glace



C’est un build riche en mana, mais c’est aussi l’un des plus fluides et complémentaires. Le bâton de feu inflige d’énormes dégâts à des niveaux plus élevés, tandis que les gantelets de glace offrent des attaques à plus longue distance et même des compétences passives qui restaurent le mana et augmentent vos dégâts critiques.

Épuisez votre mana avec le bâton de feu, puis passez aux gantelets pour les dégâts de mêlée et, une fois que vous êtes prêt à changer d’arme à nouveau, les compétences de repoussement des gantelets maintiennent les ennemis à distance pendant que vous lancez plus de sorts de feu.

Constructions du Nouveau Monde — Hachette et Épée et Bouclier



Il s’agit d’une construction de défense solide si vous préférez tanker ou trouvez que vous subissez trop de dégâts normalement. Les arbres de compétences de Sword and Shield vous font choisir entre l’attaque et la défense, mais si vous utilisez la Hachette, cela devrait être votre arme DPS principale. Concentrez-vous sur l’arbre à bouclier pour renforcer vos défenses en un clin d’œil, puis passez à la hache pour nettoyer le terrain.

L’arc ou la lance sont de bonnes alternatives si vous vous ennuyez avec la hache.

Constructions du nouveau monde — Grande hache et hachette



Si l’équilibre n’est pas votre principale préoccupation et que vous voulez juste infliger le plus de dégâts possible, cela devrait être votre construction préférée. La grande hache est idéale pour les attaques AoE puissantes, avec des compétences dans les deux arbres qui rapprochent les ennemis et étendent la portée de vos attaques. La vitesse d’attaque est l’inconvénient de la grande hache, alors passez à la hache si vous devez vous déplacer plus rapidement.

Constructions du Nouveau Monde — Mousquet et Lance



Le mousquet est l’une des armes les plus polyvalentes du Nouveau Monde, grâce à ses arbres de compétences uniques, bien qu’il soit lent et qu’il repose sur des tirs à la tête pour infliger le plus de dégâts. L’associer à une arme solide de niveau intermédiaire telle que la lance permet d’atténuer certains de ces inconvénients.

La lance fonctionne efficacement à la fois à distance ou en mêlée. Alors que la compétence Zoner est utile pour garder les ennemis à distance, l’arbre Empaleur fonctionne mieux avec le mousquet. Il inflige des dégâts continus grâce à des effets de saignement et adoucit les ennemis pour des tirs de mousquet plus puissants.

Si vous débutez dans le Nouveau Monde, vous devrez déterminer quelle faction vous convient le mieux. Nous avons également des aperçus utiles pour savoir où trouver des objets rares, tels que Fae Iron, Saltpeter et Petal Cap. Certains des boss que vous rencontrerez pour les quêtes ne sont pas non plus les plus faciles à retrouver, y compris Alastor le Vigilant.