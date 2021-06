Meilleurs buteurs de l’Euro 2021 : dernier classement des buts et passes décisives aujourd’hui ; Cristiano Ronaldo en tête avec cinq buts

in

La phase de groupes de l’Euro 2020 s’est terminée mercredi soir et de nombreux joueurs sont toujours en lice pour remporter le Soulier d’or du meilleur buteur du tournoi – mais ils devront rattraper Cristiano Ronaldo.

Sorti seul en deuxième position de la République tchèque Patrik Schick sur quatre, avec la star belge Romelu Lukaku, milieu de terrain néerlandais Gini Wijnaldum, la Suède Emil Forsberg et la Pologne Robert Lewandowski tous les niveaux avec trois buts chacun.

Meilleurs buteurs de l’Euro 2021 – En images

La prochaine étape est Manuel Locatelli, avec un doublé bien réussi pour l’Italie lors d’une défaite 3-0 contre la Suisse, ainsi que son compatriote Azzuri Ciro Immobile. l’Allemagne KaiHavertz a une accolade avec KarimBenzema, rappelé en équipe de France après des années passées dans le désert international.

Étoiles ukrainiennes Yaremchouk romain et Andriy Yarmolenko en ont également deux chacun, tandis que le duo néerlandais Denzel Dumfries et Memphis Depay avoir des doubles pour le tournoi ainsi que le talisman de la Suisse Xherdan Shaqiri.

Trio danois Yussuf Poulsen, Joakim Maehle et Kasper Dolberg en ont deux chacun, tout comme l’ailier croate Ivan Perisic et la Belgique Thorgan danger et il y a un joueur anglais sur la liste avec Rahim Sterling trouver le filet deux fois.

Positionner Joueur Équipe

Buts Aides 1 Cristiano Ronaldo Portugal 5 1 2 Patrik Schick République tchèque 4 0 3 Emil Forsberg Suède 3 0 3 Gini Wijnaldum Pays-Bas 3 0 3 Romelu Lukaku Belgique 3 0 3 Robert Lewandowski Pologne 3 0 7 Ciro Immobile Italie 2 1 7 Xherdan Shaqiri Suisse 2 1 7 Memphis Depay Pays-Bas 2 1 7 Roman Yaremchuk Ukraine 2 1 7 Andriy Yarmolenko Ukraine 2 1 7 Ivan Perisic Croatie 2 1 7 Kasper Dolberg Danemark 2 0 7 Manuel Locatelli Italie 2 0 7 Yussuf Poulsen Danemark 2 0 7 Kai Havertz Allemagne 2 0 7 Denzel Dumfries Pays-Bas 2 0 7 Raheem Sterling Angleterre 2 0 7 Karim Benzema France 2 0 7 Joakim Maehle Danemark 2 0 7 Thorgan Hazard Belgique 2 0

Tableau correct après Belgique vs Portugal le 27 juin 2021.