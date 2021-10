Meilleurs câbles Ethernet pour PS5 2021

Meilleur

Si vous souhaitez profiter de la meilleure expérience de jeu en multijoueur en ligne sur PS5, vous pouvez envisager de renoncer à la configuration Wi-Fi. Au lieu de cela, rester câblé avec l’un des meilleurs câbles Ethernet garantira que votre PS5 dispose de la connexion Internet la plus puissante et la plus rapide possible. Nous avons rassemblé les meilleurs câbles Ethernet pour PS5 qui vous permettront de jouer en ligne sans interruption.

Le meilleur : le câble Ethernet Cat-8 de Vabogu



Choix du personnel

Pour la meilleure connexion absolue, vous aurez besoin du meilleur câble absolu. Cat-8 est le câble le plus rapide et le plus blindé disponible, utilisé lorsque vous disposez d’une connexion Internet incroyablement rapide et que vous ne voulez rien perdre ou interrompre via le Wi-Fi. Sachez simplement que vous paierez plus pour un câble plus long.

Choix de qualité : Câble Ethernet Cat-7 de DanYee



Pour une légère réduction de la qualité du câble qui n’affectera pas la plupart des gens, vous pouvez obtenir un câble Ethernet Cat-7 moins cher tressé pour vous assurer qu’il ne se plie pas, ne se plie pas ou ne se déchire pas. Si vous avez besoin d’un câble beaucoup plus long en fonction de votre configuration, vous serez également beaucoup moins limité que si vous utilisiez des câbles Cat-8 relativement courts.

Option alternative : câble Ethernet Jadaol Cat 7



Une autre option pour le câble Cat-7, ce cordon est blindé avec SSTP (Screened Shielded Twisted Pair), il est donc très résistant au bruit électronique et à la dégradation du signal. Cependant, le cordon n’est pas tressé, il est donc plus facile de se plier et de se lier.

Pour plus de personnes : câble Ethernet Cat-6a de Cable Matters



Un câble Ethernet Cat-6a sera le meilleur choix pour la plupart des joueurs. Il fournit une connexion solide avec une bande passante suffisante pour la connexion Internet moyenne afin que vous puissiez jouer sans crainte d’interruption via le Wi-FI.

Choix le moins cher : câble Ethernet Cat-6 d’AmazonBasics



Un câble Ethernet Cat-6 est le choix de câble le plus lent, mais si vous avez un budget limité, il fonctionnera toujours parfaitement pour garder votre PS5 connectée à Internet. C’est également le meilleur choix pour tous ceux qui ont une connexion Internet lente, car vous ne devriez pas payer de supplément pour un câble avec une bande passante que vous n’utiliserez pas.

Options simples à choisir

Si vous ne savez pas quel câble Ethernet acheter, ne vous inquiétez pas. Il y a quelques étapes faciles que vous pouvez considérer, alors vous choisissez le bon câble. Si cela ne vous dérange pas de dépenser quelques dollars supplémentaires pour le câble de la meilleure qualité sur le marché, le Cat-8 est le meilleur choix, point final. Gardez simplement à l’esprit l’espace où vous allez vous installer, car un câble Cat-8 est beaucoup plus court que les autres alternatives moins chères disponibles actuellement.

Pour la plupart des gens, vous voudrez choisir entre un câble Cat-7 ou Cat-6a, qui sont techniquement différents mais dont l’utilisation se chevauche fortement. Néanmoins, c’est un excellent moyen d’augmenter votre vitesse de téléchargement sur votre PS5 sans payer beaucoup d’argent pour des avantages que vous ne verrez pas.

Le câble Cat-6 standard est également un choix, mais vous devez vérifier pour vous assurer qu’il conviendra à votre connexion Internet, car il n’offre peut-être pas beaucoup d’avantages, voire aucun, par rapport à une connexion Wi-Fi. Bien que bon nombre des meilleurs jeux PS5 soient des titres hors ligne, certains ont toujours des modes en ligne ou des options multijoueurs complètes, il vaut donc la peine de vous assurer que vous disposez de la bonne configuration. Une meilleure connexion Internet signifie également qu’il est plus facile de télécharger des jeux et des DLC, ce qui est particulièrement important si vous choisissez de vous en tenir aux jeux numériques pour la plupart.

