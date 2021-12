Meilleurs câbles HDMI 2.1 pour PS5 et Xbox 2021

Meilleur

Câbles HDMI 2.1 pour PS5 & Xbox Android Central 2021

Si vous êtes un joueur qui aime la Xbox, la PlayStation ou les deux et que vous prévoyez de mettre la main sur la PS5 ou la Xbox Series X (ou peut-être avez-vous déjà eu la chance d’en acheter une !), meilleure expérience possible. Cela nécessite le chargement de certains excellents accessoires PS5, y compris les meilleurs câbles compatibles HDMI 2.1 que vous pouvez trouver pour prendre en charge des résolutions plus élevées, plus de bande passante (jusqu’à 48 Gbit/s), des taux de rafraîchissement plus rapides comme 120 Hz et 144 Hz et un HDR dynamique. Voici les meilleurs câbles HDMI 2.1 pour améliorer encore plus votre expérience de jeu !

Résistance tressée : Câble HDMI Highwings 8K – 6,6 pieds



Il est encore tôt pour 8K, mais si vous disposez d’une configuration évolutive pour vos sessions de jeux vidéo intenses, ce câble peut prendre en charge 8K à 60 Hz et 4K à 120 Hz pour reproduire avec précision chaque scène du jeu avec une clarté époustouflante. Le cordon tressé garantira qu’il ne se cassera pas ou ne s’effilochera pas, ainsi que la conception anti-pliage et le matériau de la prise plaquée or 24 carats. La longueur de 6,6 pieds devrait répondre à la plupart des besoins, mais vous pouvez également opter pour des longueurs de 1,5, 3,3, 10 ou 15 pieds.

Le favori de la foule : câble HDMI Zeskit Maya – 6,5 pieds



Bien que le nom de la marque ne soit pas familier, les critiques disent tout : ce câble est une bonne option pour tout, des jeux aux autres équipements de cinéma maison. Disponible en longueurs de 1,5 à 10 pieds, il prend en charge Dolby Atmos et Dolby Vision pour un son immersif pour accompagner votre jeu (avec un équipement AV compatible, bien sûr) et est rétrocompatible avec les autres versions HDMI. Vous pouvez le brancher sur pratiquement n’importe quel appareil HDMI.

L’influence de la marque : Câble HDMI Monster Ultra High-Speed ​​8K – 12 pieds



Monster était connu pour fabriquer des câbles audio/vidéo bien avant de fabriquer des écouteurs, des haut-parleurs et d’autres appareils. Ces câbles ont un prix élevé, mais vous bénéficiez du prestige de la marque, ainsi que de fonctionnalités telles que le canal de retour audio amélioré (eARC) pour prendre en charge la plupart des formats audio et l’audio multicanal non compressé et sans perte pour les expériences de jeu les plus immersives. Si vous n’avez pas besoin d’autant de longueur, il existe également des longueurs de 4, 6 et 8 pieds.

Remplacement à vie : Câble BIFALE HDMI 2.1 – 6 pieds



Ce câble est livré avec toutes les fonctionnalités que vous attendez pour prendre en charge les jeux améliorés, notamment eARC, le taux de rafraîchissement variable (VRR), le transport rapide des images, etc. De plus, c’est le câble le plus abordable de la liste.

Connectez deux consoles : Câble HDMI Basesailor – 10 pieds (paquet de 2)



Obtenez deux câbles de 10 pieds dans cet emballage (d’autres tailles disponibles de 3,3 à 16,5 pieds), afin que vous puissiez connecter plusieurs consoles de jeu et autres appareils à différentes entrées HDMI sur votre téléviseur au lieu d’avoir à échanger lorsque vous passez de la PS5 à la Nintendo Switch. Ils comprennent des connecteurs plaqués or, un blindage en cuivre à trois couches pour minimiser les interférences de signal et une gaine tressée en nylon.

Extra-long : câble iBirdie 4K HDR HDMI 2.1 – 20 pieds



Bien que de nombreux câbles de cette liste soient également disponibles dans d’autres tailles, c’est l’un des rares que vous pouvez obtenir dans une très longue longueur de 20 pieds pour vous connecter dans des endroits difficiles d’accès ou faire passer le câble contre le mur pour une console loin de la télé. La gaine est constituée d’une tresse de nylon ultra-résistante.

Détails dynamiques : Câble HDMI 2.1 Monoprice Ultra 8K Dynamic View Series – 6 pieds



Obtenez un meilleur contraste, une meilleure luminosité et des détails dans chaque image à l’aide de ce câble doté de DynamicView, qui prend en charge Dynamic HDR. Il prend également en charge eARC pour un son amélioré. Prenez-le également en longueurs de 1,5 ou 3 pieds, et si vous installez un système de cinéma maison complet, envisagez les options multi-pack.

Transmission haute vitesse : Cordon tressé HDMI 2.1 Stouchi 48 Gbit/s – 6 pieds



Accédez à des vitesses de transmission de données extrêmement élevées allant jusqu’à 48 Go/s avec le cordon Stouchi HDMI 2.1. Vous bénéficiez de la compatibilité Dolby et de la prise en charge eARC pour un son amélioré. Il prend en charge 8K à 60 Hz, 4K à 120 Hz et un taux de rafraîchissement ultra-élevé de 144 Hz. L’option de 6 pieds devrait être assez longue, mais vous pouvez également choisir des longueurs de 4 pieds, 10 pieds et 15 pieds.

Choix digne de confiance : Câble UGREEN 8K HDMI 2.1 – 6 pieds



UGREEN est connu pour ses câbles de haute qualité, donc un câble HDMI 2.1 de la marque est fiable. Vous pouvez choisir parmi trois longueurs de câble : 6 pieds, 10 pieds et 15 pieds. Il peut prendre en charge 4K@120Hz et 8K@60Hz, Dynamic HDR, eARC et Dolby Atmos. Construit avec des connecteurs nickelés et une gaine tressée en nylon durable, ce câble HDMI 2.1 est conçu pour durer longtemps.

Pourquoi HDMI 2.1 ?

Vous êtes probablement passé à un téléviseur 4K à partir de la HD avant la sortie de films, de jeux vidéo et de séries télévisées 4K, ou vous aviez même une source 4K à la maison, comme un décodeur 4K ou un abonnement à un service de streaming de premier plan. De la même manière, vous pouvez également acheter un téléviseur 8K même s’il n’y a pas encore de contenu 8K disponible. Ce n’est jamais une mauvaise idée de pérenniser vos investissements si vous en avez les moyens.

Les meilleurs câbles HDMI 2.1 prennent en charge des résolutions plus élevées jusqu’à 10K et une bande passante jusqu’à 48 Gbit/s, ainsi que des taux de rafraîchissement plus rapides. Ces fonctionnalités sont essentielles pour les jeux, en particulier lorsque vous jouez à des jeux intenses, rapides ou de tir à la première personne (FPS) où chaque milliseconde compte. Vous ne pouvez pas avoir de décalage, de couleurs inexactes à l’écran ou de détails manquants. S’assurer que chaque composant de la configuration est de premier ordre peut faire la différence entre une grosse victoire et une perte embarrassante.

Bien que la plupart de ces câbles soient de différentes longueurs, une longueur de câble standard de 10 pieds suffira pour la plupart. Vous le trouverez avec le câble HDMI Basesailor, qui est même livré en pack de deux si vous avez la chance de posséder deux consoles, ou si vous souhaitez simplement connecter un deuxième appareil HDMI ou en garder un en réserve.

Si, pour une raison quelconque, vous devez éloigner la console de jeu du téléviseur ou du récepteur et devez donc faire passer un très long câble le long du mur, envisagez une option comme le câble iBirdie HDMI 2.1 de 20 pieds, qui laisse beaucoup d’espace pour se déplacer.

