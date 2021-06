Meilleurs câbles USB 3-en-1 2021

Meilleur

Câbles USB 3-en-1 Android Central 2021

Vous pourriez avoir une belle sélection de câbles USB-C avec microUSB, Lightning et plus encore, créant un nid de rat électrique dans votre tiroir. Obtenir l’un des meilleurs câbles USB 3-en-1 simplifie non seulement le chargement de plusieurs appareils avec différents ports, mais peut également vous aider à vous organiser. Pourtant, curieusement, la plupart des gens ne pensent pas à obtenir un câble 3-en-1 pour remplacer trois câbles distincts. Il y a de fortes chances que vos divers appareils électroniques reposent sur un mélange de chargeurs USB-C, microUSB et (pour les utilisateurs Apple) Lightning pour continuer à fonctionner. Pour cette raison, vous devez probablement apporter un câble par appareil lors de vos déplacements sur la route, alors que vous ne pouvez compter que sur un seul câble USB à plusieurs broches qui peut alimenter tout appareil nécessitant une recharge. Évitez les fils emmêlés et les câbles manquants lors de vos déplacements sur la route avec un seul de ces câbles 3-en-1.

Marque de confiance : câble Anker Powerline II 3-en-1



Choix du personnel

Anker est l’un des plus grands noms du secteur de la charge, il est donc logique que la société propose un câble de charge 3-en-1. Le câble Powerline II comprend un micro-USB, un USB-C et un embout Lightning parmi lesquels vous pouvez échanger, afin que vous puissiez vraiment charger n’importe quel appareil que vous possédez.

Excellence complète : Câble chargeur universel Spigen DuraSync 3-en-1 Adaptateurs Micro USB/Lightning/USB C



Le câble DuraSync de Spigen coche toutes les cases que vous pourriez attendre d’un câble de charge 3-en-1. Il est beau et long, mesurant près de 5 pieds, et peut se charger et se synchroniser, avec les trois embouts de charge attachés en permanence au câble. De plus, DuraSync est conçu pour fonctionner avec Qualcomm Quick Charge 3.0 pour les moments où vous avez besoin de charger plus rapidement.

À partir de 18 $ sur Amazon

Vitesses super rapides : câble de charge universel Moshi 3-en-1 de 3,3 pieds



Moshi adopte une approche différente pour garder les embouts de charge supplémentaires attachés au câble principal. Au lieu d’utiliser du plastique, ce câble de charge utilise un autre câble tressé pour fixer les embouts au câble principal. De plus, vous bénéficierez de vitesses de charge et de transfert rapides jusqu’à 480 Mbps, ainsi que d’une garantie du fabricant de 10 ans.

29 $ sur Amazon

Choix premium: Native Union Belt Cable Universal – Câble de charge durable ultra-résistant de 6,5 pieds (certifié MFi)



Ce câble 3-en-1 de Native Union est fabriqué à partir d’une gaine en nylon tressé, ce qui permet au câble de résister même aux situations les plus difficiles. La société inclut également une garantie « sans souci » d’un an, mais il est important de noter que vous ne pourrez pas utiliser ce câble si vous souhaitez transférer des données.

40 $ sur Amazon

Charge et synchronisation : câble multi-charge POWERADD (certifié MFi)



POWERADD est une autre société spécialisée dans les produits de charge qui existe depuis un certain temps, et son câble de charge multiple est une excellente option pour ces modes de vie multi-appareils. Le câble lui-même mesure un peu plus de 3 pieds et est fabriqué à partir d’une gaine en nylon tressé qui ne s’emmêlera pas (à moins que vous ne le fassiez exprès). POWERADD offre également une garantie limitée de deux ans en cas de problème.

13 $ sur Amazon

Gestion des câbles : câble universel Belkin (câble de chargement 3-en-1 USB-C, Lightning, micro-USB)



Le câble universel de 3,3 pieds de long de Belkin est parfait à jeter dans votre sac et à emporter partout avec vous. Il existe des connecteurs Micro-USB, USB-C et Lightning, avec certification MFi pour une utilisation garantie avec les iPhones et iPads.

26 $ chez Amazon 21 $ chez Walmart

Puissance de rotation : câble USB magnétique 3 en 1 Sinstar, charge rapide de 3,3 pi à 180 degrés et synchronisation des données



Avoir tous vos ports de charge à portée de main est toujours une bonne idée. Avec le chargeur de téléphone Sinstar, les embouts de charge sont magnétiques et interchangeables, de sorte qu’il prend toujours en charge la synchronisation des données en plus de la charge. De plus, le câble lui-même est fabriqué à partir de nylon tressé pour une durabilité améliorée.

10 $ sur Amazon

Polyvalence magnétique : cordon tressé en nylon 3-en-1 ZRSE, compatible avec Mirco USB, smartphone de type C et appareil i-Product (4Pack 9tips)



Ces câbles magnétiques sont de plus en plus populaires et le câble ZRSE n’est pas différent. Les embouts sont interchangeables pour que vous puissiez les échanger rapidement, ou vous pouvez les laisser dans vos appareils préférés afin que vous n’ayez qu’à déplacer le câble lui-même et laisser les aimants faire le reste du travail.

22 $ ​​sur Amazon

Court et doux : Nomad Kevlar Universal Cable | 0,3 mètres



La gamme de produits Nomad est connue pour être l’une des options les plus robustes pour les appareils. Le câble universel en Kevlar n’est pas différent, avec ses serre-câbles en plastique épais et le matériau du câble en kevlar renforcé. Ce câble mesure un peu moins d’un pied de long, vous pouvez donc le jeter dans votre sac et partir.

35 $ ​​sur Amazon

Quel câble USB 3-en-1 choisir ?

L’UE pourrait obliger les fabricants de téléphones à utiliser exclusivement l’USB-C à l’avenir, mais en attendant, il existe un grand nombre d’appareils compatibles microUSB et Lightning qui ont besoin de leurs propres chargeurs spéciaux. Nous trouvons très ennuyeux de les suivre tous, ce qui fait que les meilleurs câbles USB 3-en-1 valent la peine d’être achetés.

L’Anker Powerline II est un choix fantastique pour ceux qui ont de nombreux appareils mais ne veulent pas transporter une multitude de câbles différents. Le câble provient d’une marque que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance et comprend une “garantie à vie sans tracas” afin que votre câble puisse être remplacé en cas de panne ou de problème.

Le câble 3-en-1 le plus intéressant est peut-être le câble de charge magnétique ZRSE, car vous pouvez basculer entre les appareils plus facilement que jamais. La possibilité de simplement laisser le connecteur de charge dans votre appareil aidera à le protéger contre la poussière, et vous pouvez compter sur le câble tressé sans tâtonner avec des câbles emmêlés.

Bien sûr, le principal avantage de l’achat de l’un des meilleurs câbles USB 3-en-1 est la compatibilité universelle entre les appareils iOS et Android. Si vous êtes principalement un utilisateur Android et que vous n’avez pas besoin d’un câble Lightning, vous devriez également consulter les meilleurs câbles USB 2 en 1, qui offrent principalement des connexions doubles Type-C et Micro-USB. Vous pouvez également envisager l’un des meilleurs concentrateurs USB-C, qui va au-delà de la compatibilité universelle et vous permet en fait de charger différents appareils simultanément.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Hé, mon mari

Besoin d’un hub USB-C pour votre Chromecast avec Google TV ? Aucun problème!

Le Chromecast avec Google TV est alimenté par USB-C, ce qui signifie qu’ajouter une connexion Internet filaire Ethernet ou un bon gros disque dur de films est aussi simple que de brancher un bon concentrateur USB-C et de s’assurer que tout est suffisamment alimenté. Cependant, tous les hubs ne fonctionnent pas bien avec le Chromecast avec Google TV, mais ceux-ci ont été essayés et testés.