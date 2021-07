Meilleurs câbles USB-C 2021 | Android Central

Meilleur

Parce que USB-C Power Delivery permet des vitesses de charge plus élevées, lorsque vous utilisez le meilleur chargeur USB-C, vous devez faire confiance à vos appareils uniquement aux meilleurs câbles USB-C car lorsqu’ils se cassent, ils peuvent faire frire votre appareil ou démarrer un Feu. Au début, vous deviez être très sûr que vos câbles étaient correctement fabriqués, mais de nos jours, les câbles USB-C ont atteint une norme sûre et stable (pour la plupart). Donc, que vous ayez besoin d’un port USB-A à l’autre extrémité ou que vous ayez opté pour un port USB-C complet vers USB-C, il existe d’excellents câbles USB-C sûrs à utiliser sans dépenser un bras et une jambe !

Meilleurs câbles USB-C vers USB-C

Vitesses maximales : câble Anker Powerline II



Si vous voulez les dernières spécifications et les vitesses de données les plus élevées, vous voulez USB 3.1 Gen 2, qui peut prendre en charge des vitesses de données jusqu’à 10 Gbit/s et des vitesses de charge jusqu’à 100 W.

22 $ ​​sur Amazon

Compatible 4K : le câble certifié USB-IF compte 10 Gbit/s Gen 2 Câble USB C vers USB C



Ce câble noir ou blanc sans prétention est doté de la spécification 3.2 Gen 2, il peut donc également prendre en charge des vitesses de données de 10 Gbit/s à un coût légèrement inférieur à celui de l’Anker.

À partir de 14 $ chez Amazon 20 $ chez Walmart

Allez-y longtemps: câble Grtoeud USB-C vers USB-C



Habituellement, plus un câble est long, plus il se charge lentement, mais ces câbles sont disponibles de 6,6 à 15 pieds de long afin que vous ayez un câble auquel vous pouvez faire confiance pour aller de cette prise embêtante derrière le lit jusqu’à la table de chevet tout en obtenant une charge de 100 W. .

À partir de 10 $ sur Amazon

Durabilité à double tresse : Anker Powerline+ III



Ce câble n’est peut-être pas aussi rapide avec les données ou l’alimentation que le Powerline II, mais c’est un nylon à double tresse beaucoup plus durable qui peut charger jusqu’à 60 W.

30 $ sur Amazon

Toutes les couleurs de la charge : Câble de charge rapide WiRoTech Blue USB-C vers USB-C



Disponible en 19 combinaisons de couleurs de 1 à 10 pieds, quels que soient vos goûts, vous pouvez obtenir la taille et la teinte que vous souhaitez pour votre câble de charge de 15 W.

À partir de 10 $ sur Amazon

Meilleur rapport qualité/prix : NIMASO USB-C vers USB-C (paquet de 4)



Les câbles de NIMASO résistent sur le long terme, même s’ils ne sont pas livrés avec le même étui de voyage robuste qu’Anker. Ce pack de quatre vous permet d’en laisser un à la maison tandis que l’autre vit dans votre sac à main ou votre sac à dos.

À partir de 15 $ sur Amazon

Surveillez vos générations lors de l’achat de câbles USB-C

Il est difficile de se tromper avec un câble Anker comme le Powerline II, mais l’étui de transport fourni avec le Powerline + de 6 pieds est bénéfique pour garder vos câbles bien rangés dans votre sac de matériel. Le Powerline+ est toujours USB 3.1 Gen 1, et il charge les meilleurs Chromebooks à pleine vitesse. Alors que l’USB-C devient la norme de l’industrie, il est plus que pratique d’avoir un câble durable que vous pouvez utiliser pour tout. C’est un investissement.

L’USB 3.1 Gen 1/Gen 2 n’est pas la fin de tous les câbles C-à-C car, après tout, à moins de produire une vidéo 4K ou de charger un ordinateur portable, c’est plus que ce dont la plupart des utilisateurs ont vous avez besoin d’un câble USB-C pour charger votre téléphone, vous pouvez économiser quelques dollars en optant pour un câble de charge USB 2.0 comme le WiRoTech avec ses nombreuses options de couleurs.

Meilleurs câbles USB-C vers USB-A

Bien que C-to-A n’offre pas presque les vitesses C-to-C Power Delivery 3.0, Qualcomm QuickCharge 3.0 n’est pas à dédaigner. Plus important encore, la plupart des ordinateurs et des chargeurs que nous possédons déjà ont des ports USB-A mais peuvent ne pas avoir de ports USB-C, il vaut donc la peine de garder des câbles C-à-A, surtout si vous possédez un téléphone OnePlus ou Oppo dont la vitesse est rapide. les chargeurs utilisent des ports USB-A.

Un pour tout : Volutz Equilibrium Series USB Type C (Pack de 5)



Ce paquet de cinq câbles de Volutz est non seulement très résistant, mais vous aurez également différentes longueurs pour la bonne situation. Grâce aux extrémités aux couleurs vives, trouver votre câble au fond d’un sac ou derrière la commode est encore plus facile.

20 $ sur Amazon

Durable et rapide : RAMPOW USB-A vers USB-C



Ce paquet de deux câbles de 6,5 pieds peut charger votre téléphone rapidement, et la gaine en nylon à double tresse devrait aider à empêcher le câble de s’accrocher pendant l’utilisation quotidienne.

À partir de 8 $ sur Amazon

Longue durée de vie : Anker Powerline+ USB-C vers USB-A



Disponibles en longueurs de 3 et 6 pieds, les câbles Powerline+ devraient durer jusqu’à ce que vous migriez des chargeurs USB-C vers USB-A au cours des prochaines années.

À partir de 13 $ sur Amazon

Idéal pour OnePlus : Jelanry USB-A vers USB-C 2-pack



Si vous voulez un câble compatible avec le chargeur Warp fourni avec votre téléphone OnePlus, vous devez vous procurer ce pack de deux câbles rouges élégants.

12 $ sur Amazon

Coloré et fiable : Câble Monoprice Palette Series



Monoprice fabrique des accessoires électroniques de toutes formes et tailles, et ses câbles USB-C sont disponibles en huit couleurs, allant de 6 pouces à 6 pieds de longueur.

À partir de 9 $ sur Amazon

Tous les angles droits : Câble UGREEN USB C Câble 90 degrés de type C



Ce câble USB-A vers USB-C est à angle droit aux deux extrémités, en nylon double tressé au milieu, et tout est génial. Les câbles à angle droit sont parfaits dans la voiture ou en déplacement, avec des longueurs de 1,5 à 10 pieds.

À partir de 7 $ chez Amazon À partir de 8 $ chez Walmart

Achetez des câbles USB-C qui durent — l’USB-A est en voie de disparition

Les câbles USB-C vers USB-A sont de plus en plus sûrs ces jours-ci, bien que des câbles non conformes glissent encore de temps en temps, et il est difficile de se tromper avec l’un des câbles répertoriés ci-dessus. Cependant, j’ai un faible pour le pack de 5 Volutz avec ses multiples longueurs et pièces de rechange, car il s’agit d’un ensemble que vous pouvez acheter et qui n’aura probablement jamais à racheter un câble C-à-A, sauf si vous perdez des câbles une fois par mois ou votre chien entre en eux.

Si vous n’en avez besoin que d’un, il est difficile de battre la valeur de la série Monoprice Palette, et après tout, la vie est trop courte pour une technologie ennuyeuse, alors procurez-vous un câble coloré facile à repérer dans votre sac de matériel.

Ce que vous devez savoir avant d’acheter un câble USB-C

Il existe de nombreuses spécifications différentes avec les câbles USB-C, et certaines d’entre elles se chevauchent, alors examinons rapidement quelques points :

USB Type-C les règles ne concernent que les connexions physiques — les vitesses de données sont couvertes par d’autres règles. Vous pouvez considérer l’USB-C comme un ensemble de règles qui n’existent que pour fabriquer des prises, des câbles et des connecteurs USB plus intelligents. Ce n’est pas parce qu’un câble dit qu’il est de type C qu’il fonctionne avec toutes les normes. Cela signifie simplement qu’il se branche avec un connecteur de type C.

Alimentation USB est une norme certifiée USB conçue pour améliorer les vitesses de charge et la flexibilité lors de la charge des appareils, car l’alimentation peut être envoyée ou reçue par un appareil PD. Les chargeurs Power Delivery peuvent atteindre ou dépasser 100 watts, ce qui peut causer de graves dommages s’ils ne sont pas utilisés correctement. Néanmoins, les normes de PD sont conçues pour aider à éviter la surchauffe et la surcharge lors de l’utilisation d’un large éventail d’appareils ayant des besoins en énergie différents.

USB PD 2.0 et 3.0 sont différents que USB 2.0 ou 3.1, et de nombreux câbles incluront les deux certifications puisque USB Power Delivery fait partie de l’USB 3.1. Power Delivery peut également s’étendre au-delà de l’USB à d’autres types de connecteurs, mais puisque nous parlons ici de câbles USB-C, n’allons pas trop loin dans le terrier du lapin. Si vous branchez un câble USB 2.0 sur un chargeur mural USB PD 2.0, le taux de charge le plus élevé ne sera que de 15 W, le maximum du câble. 15 W est une charge assez rapide pour charger un téléphone, mais ce ne sera pas assez rapide pour de nombreuses tablettes, Chromebooks et autres ordinateurs portables. Si vous souhaitez acheter un seul câble C-à-C capable de recharger votre ordinateur portable et votre téléphone, achetez-vous un Câble USB 3.1 avec chargement PD; 2.0 c’est bien, 3.0 c’est mieux.

