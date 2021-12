Meilleurs câbles USB-C pour Android Auto 2021

Meilleur

Trouver les meilleurs câbles USB-C Android Auto signifie rechercher quelques qualités spécifiques. Le câble doit être capable de résister aux courbures, aux retraits soudains, aux déversements et bien plus encore. Que vous appreniez à utiliser Android Auto pour la première fois ou que vous soyez un vétéran chevronné, il y a toujours une raison d’acheter un nouveau câble ou un câble supplémentaire. Nous avons trouvé certains des meilleurs câbles USB-C que vous pouvez obtenir pour Android Auto.

Option parfaite : câble Anker Nylon USB-C vers USB-C



Les câbles de charge d’Anker sont pratiquement inégalés en termes de qualité et de valeur. Ce câble USB-C en nylon est extrêmement impressionnant avec son extérieur en nylon tressé, qui durerait plus de 12 000 coudes et est proposé dans quelques couleurs différentes et deux longueurs : 3,3 et 6 pieds.

Réducteur de tension : Cable Matters 3-Pack Slim Series USB-C câble



Si vous voulez un câble simple mais fiable à utiliser avec Android Auto, alors Cable Matters est une excellente option. Ce câble de 6,6 pieds offre un « réducteur de tension moulé » pour garantir qu’il résistera aux virages et aux situations pouvant survenir lors du branchement de votre téléphone.

Au milieu du pack : Amazon Basics Câble USB Type-C vers USB-A



Le câble AmazonBasics est plus que approprié pour connecter votre téléphone à l’unité Android Auto. En fait, il fonctionne avec à peu près n’importe quel périphérique USB-C auquel vous pouvez penser et a l’avantage supplémentaire d’offrir des vitesses de transfert de 10 Gbit/s. De plus, il est couvert par la garantie limitée d’un an AmazonBasics si quelque chose arrive à votre câble nouvellement acquis.

Option plus courte : Câble USB C Court 0.8FT CableCreation



Parfois, vous n’avez pas besoin d’un câble mesurant 6 pieds, mais plutôt quelque chose de court fera le travail. CableCreation est là pour vous aider avec cette offre de 0,8 pied qui, bien que courte, est toujours extrêmement durable, conçue pour durer plus de 10 000 virages.

Rétractable et bouclé : Câble USB-C rétractable Baseus



Pour certaines personnes, les câbles enroulés appartiennent au passé, mais ils restent d’excellentes options pour ceux qui aiment le look rétro. Le câble Baseus Curly USB-C est l’un de ces excellents câbles qui ne s’emmêlent pas, tout en offrant également la possibilité de le rétracter entre 0,8 et 3,3 pieds.

Grandeur alternative: Câble USB C 60W 3ft, Anker Powerline



Le câble USB-C Powerline III d’Anker est parfait pour à peu près n’importe quelle situation, y compris pour prendre la route avec Android Auto. Ce câble mesure 3 pieds, mais il existe également des longueurs de câble plus longues ou plus courtes. Anker offre également une garantie à vie « sans souci » pour accompagner la construction robuste capable de supporter jusqu’à 25 000 virages.

En voiture ou pas : câble UGREEN USB Type-C



Le câble de chargeur rapide d’UGREEN est enveloppé de nylon pour une durabilité accrue, est disponible en quatre longueurs différentes et est compatible avec Quick Charge 3.0. Le câble dispose également d’une puce intégrée conçue pour garantir que votre téléphone se charge le plus rapidement possible, quelle que soit la situation. Et si vous devez le sortir de la voiture, il fonctionne très bien pour la transmission de données avec des vitesses de synchronisation allant jusqu’à 480 Mbps.

Coudé : câble CIKOO à angle droit USB C vers USB A – lot de 2



Si vous avez besoin ou voulez quelque chose qui peut tenir dans un endroit restreint avec une torsion à angle droit, ce câble pourrait bien être le bon ajustement (jeu de mots). Fabriqués avec un tressage en nylon résistant et plusieurs options de couleurs, les câbles sont positionnés à un angle droit de 45 degrés sur les côtés USB-C et USB-A. Et ils sont super courts, vous n’aurez donc pas plus de câble que nécessaire. De plus, avec deux dans le pack, vous pouvez en utiliser un et en garder un de rechange dans la boîte à gants.

Quels sont les meilleurs câbles USB-C Android Auto ?

Il existe une liste croissante de voitures prenant en charge Android Auto. Il peut être difficile de choisir le câble parfait qui fonctionnera le mieux tout en gardant votre téléphone bien branché. Cependant, la meilleure option que nous ayons trouvée est le câble Anker Nylon USB-C vers USB-C, grâce à sa conception ultra-robuste , qui est censé durer six fois plus longtemps que la concurrence. De plus, Anker offre une garantie à vie sur son câble si quelque chose se produit et que vous avez besoin d’un remplacement.

Mais il existe de nombreuses options pour répondre à différents besoins, que vous souhaitiez un design USB-C vers USB-A comme avec le câble Cable Matters Slim USB C vers USB A, quelque chose de très court qui ne vous gênera pas, comme le câble USB C court CableCreation, ou même le design rétro trouvé dans le câble USB C bouclé rétractable Baseus.

Une fois que vous avez le bon câble, n’oubliez pas de télécharger des tonnes d’applications Android Auto géniales qui feront de votre prochain voyage un jeu d’enfant et vous tiendront informé et diverti pendant que vous voyagez du point A au point B.

