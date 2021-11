Meilleurs cadeaux de Noël pour les fans de musique pop cette année

Vous cherchez le cadeau parfait pour quelqu’un qui aime écouter de la pop en tête des charts ? Consultez cette liste de nos cadeaux préférés pour les fans de musique pop pour Noël 2021.

Lana Del Rey – Blue Banisters et « Chemtrails Over the Country Club »

Lana del ReyLe dernier disque de fait des vagues depuis sa sortie à l’automne 2021. Il présente le travail de production de Del Rey, Gabe Simon, Zachary Dawes, Mike Dean et d’autres, et il a un son rétro-pop distinct qui se marie parfaitement avec Les paroles réfléchies de Lana.

Le premier single de Blue Banisters, « Chemtrails Over the Country Club », est disponible maintenant en vinyle, aussi bien que l’album complet en LP jaune transparent.

Lorde – « Énergie solaire » et Te Ao Marama

Le single « Solar Power » de Lorde, produit par le légendaire Jack Antonoff, est disponible en vinyle, ainsi qu’elle disque Te Ao Marama en édition limitée.

Finneas – Optimiste

Finneas est peut-être mieux connu pour son travail avec sa sœur, Billie Eilish, mais c’est aussi un artiste solo prolifique. Son disque Optimist est disponible dès maintenant, et il présente des succès tels que « Ce qu’ils disent de nous », « Un concert dans six mois » et plus encore.

The Weeknd – Les faits saillants LP

The Highlights est le deuxième album de compilation de The Weeknd, et il présente des succès des dernières années de la carrière du chanteur. Vous pouvez acheter des LP de The Highlights, qui constituent des cadeaux parfaits pour les fans de la marque pop révolutionnaire d’Abel Tesfaye.

Les morceaux du disque incluent « Save Your Tears », « Blinding Lights », « I Feel It Coming », « Starboy », « Can’t Feel My Face », « The Hills », « Earned It » et bien d’autres.

Billie Eilish – Nouvel Album et Merch

Le dernier album de Billie, Happier Than Ever, marque un changement majeur dans son son et sa marque, et les fans l’adorent. L’album, qui contient « Your Power », « Everything I Wanted » et bien d’autres tubes, est disponible maintenant en vinyle.

Les fans inconditionnels de Billie peuvent également porter l’élégant t-shirt Isolation.

Remi Wolf – Junon et Merch

Le dernier album de Remi Wolf, Juno, est sorti en octobre de cette année, et c’est un incontournable pour tous ceux qui aiment une approche unique de la musique pop. Le dossier est disponible ici, comme si ce bob emblématique à imprimé vache.

Olivia Rodrigo – Aigre et Merch

Sour, le premier album d’Olivia Rodrigo, a battu des records tout au long de 2021 tout en dominant les charts pop. Le disque, produit par Dan Nigro de As Tall as Lions, est disponible ici. Les morceaux les plus remarquables incluent les sommets des charts « Good 4 U », « Driver’s License », « Deja Vu » et « Traitor ». Dans l’ensemble, le disque a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques, qui ont prédit avec précision que Rodrigo deviendrait l’une des plus grandes stars du monde après sa sortie.

Vous pouvez également trouver de nouvelles marchandises, y compris le sweat à capuche personnalisable « Permis de conduire ». Les fans peuvent ajouter leur nom et leur photo au sweat-shirt ultra-confortable, qui comporte également une maquette de la signature de Rodrigo.

Justin Bieber – T-shirt teint par nœuds Justice and the Justice

Le dernier album de Justin présente la production et l’écriture de chansons de certains des plus grands noms de l’industrie, ainsi qu’un grand nombre d’invités de premier plan. Les invités de l’album incluent Khalid, Chance the Rapper, The Kid Laroi, Dominic Fike, Benny Blanco, DaBaby, Quavo et bien d’autres.

Justice est disponible en vinyle ici, et c’est l’un des meilleurs albums de la superstar canadienne à ce jour. Les croyants peuvent aussi ramasser un t-shirt Justice tie-dye.

Selena Gomez – Révélation

Revelación est l’un des disques les plus uniques de Selena à ce jour. Avec des paroles presque exclusivement en espagnol, l’album présente des apparitions de Myke Towers et DJ Snake. Il est disponible en vinyle ici.

Demi Lovato – Danse avec le diable… L’art de recommencer

Le dernier album de Demi est disponible à la commande en 2LP. L’album présente les invités musicaux Noah Cyrus, Saweetie, Sam Fischer et Ariana Grande.

Halsey – Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir et je me quitterais si je le pouvais : un recueil de poésie

If I Can’t Have Love, I Want Power de Halsey a été produit par Trent Reznor et Atticus Ross, des visionnaires musicaux connus pour leur travail dans le cadre de Nine Inch Nails. Le chef-d’œuvre cinématographique d’un album a dépassé plusieurs charts depuis sa sortie, et il est accompagné d’un film à ne pas manquer pour les fans de Halsey. Le disque est disponible en vinyle ici.

Halsey a également récemment publié un recueil de poèmes originaux intitulé I would Leave Me If I could. Son lyrisme habile est toujours présent dans ses chansons, mais il est encore plus brut et intime dans ses poèmes. I would Leave Me If I could présente des poèmes sur les luttes de Halsey contre le trouble bipolaire, ainsi qu’un examen plus approfondi de sa vie personnelle.

Taylor Swift – Rouge et sans peur (version de Taylor)

Cette double édition LP de Taylor Swift’s Red propose des versions complètement nouvelles des chansons de l’album classique. La version vinyle de l’album contient également des photos exclusives, des illustrations et plus encore. C’est un cadeau parfait pour n’importe quel Swiftie !

Taylor a également récemment sorti une refonte complète du disque Fearless, qui est disponible à l’achat sur CD ou sous forme d’album numérique.

Alessia Cara – En attendant

Sorti en septembre 2021, le dernier album d’Alessia Cara est également l’un de ses plus acclamés par la critique. Le disque comprend certaines des chansons pop les plus émouvantes de la dernière décennie, et il est maintenant disponible sur CD ici.

Lady Gaga – L’aube de Chromatica

L’album Dawn of Chromatica de Lady Gaga est une collection de remixes et de remixes de Mura Masa, Dorian Electra, Haus Labs, Doss, Clarence Clarity et bien d’autres. L’album est actuellement disponible en pré-commande en plusieurs formats. Les exemplaires seront expédiés le 25 mars 2022.

Spice Girls – LPs et cassettes couleur du 25e anniversaire des Spice

Les Spice Girls célèbrent le 25e anniversaire de leur disque à succès Spice avec des rééditions uniques dans de multiples formats. Les fans peuvent choisir versions signature de l’album sur cassette qui représentent chacun des membres du groupe. Les cassettes sont disponibles en plusieurs couleurs, dont le vert, le jaune et le rose.

Une version exclusive du premier single du groupe, « Wannabe », est également disponible sur picture disc. C’est un complément parfait à la collection de disques de tout fan de pop !

Elton John – Les sessions de verrouillage

La pandémie mondiale n’a pas empêché Elton John de faire l’un des albums de collaboration les plus étoilés de la dernière décennie. Mettant en vedette Charlie Puth, Dua Lipa, Young Thug, Brandi Carlisle, Miley Cyrus et bien d’autres, les morceaux de l’album ont été enregistrés au cours de la pandémie, et beaucoup d’entre eux ont dominé les charts dans le monde entier. Le disque est la preuve qu’Elton John est toujours aussi pertinent et révolutionnaire d’un musicien et qu’il n’ira nulle part de si tôt.

Robbie Williams – Je vous attendais et la vie à travers un objectif

Ces deux albums de Robbie Williams, sortis à l’origine en 1998 et 1997, respectivement, sont des cadeaux de Noël parfaits. Ils font partie des disques pop britanniques les plus appréciés des années 90, dépassant de nombreux classements et obtenant des certifications multi-platine dans plusieurs pays du monde.

Amy Winehouse – Au-delà du livre noir et plus

Ce livre offre aux fans un regard intime sur la vie et la carrière d’Amy Winehouse. Un talent sans pareil qui est décédé beaucoup trop tôt, Amy est l’une des chanteuses pop les plus renommées des années 2000. Tout fan de la musique de Winehouse appréciera de lire Beyond Black, qui présente des histoires de Bryan Adams, Ronnie Spector, Little Simz et d’autres artistes qui ont travaillé avec Winehouse.

Le disque à succès d’Amy Back to Black est également disponible sous forme de disque d’image. C’est un incontournable pour les fans de pop rétro, et il propose des morceaux instantanément reconnaissables comme « Rehab » et « Valerie ». Le magasin a également des exemplaires en stock de À la BBC, une collection exclusive d’enregistrements live entre 2003 et 2007.

Tony Bennett et Lady Gaga – Amour à vendre

Ce coffret vinyle exclusif présente des classiques de la pop interprétés par le légendaire crooner Tony Bennett et l’icône de la pop moderne Lady Gaga. Le duo a déjà collaboré sur Cheek to Cheek, et ils sont revenus avec des chansons comme « Just One of These Things », « I Concentrate on You », « Do I Love You » et bien d’autres.