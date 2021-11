Meilleurs cadeaux pour les fans d’ABBA ce Noël

Si vous avez besoin d’un cadeau pour un fan d’ABBA en cette période des fêtes, consultez ces recommandations de produits dérivés, d’albums et plus encore !

ABBA – Voyages

Voyage est le plus récent album d’ABBA en 40 ans, et il s’est avéré qu’il valait bien l’attente. Produit par Benny Andersson, l’album est sorti le 5 novembre dernier. Il comprend les singles « I Still Have Faith in You », « Don’t Shut Me Down » et « Just a Notion », ainsi que d’autres éléments nouveaux et anciens.

ABBA – Coffret Exclusif Voyage Store

Les fans inconditionnels d’ABBA attendent avec impatience la nouvelle musique du groupe depuis des décennies – et l’attente est terminée ! Célébrez la sortie de Voyage avec ce coffret exclusif, qui comprend un t-shirt et une boîte commémorative.

ABBA – Chiquitita 7″ Picture Disc

« Chiquitita » a été initialement publié en single pour l’album Voulez-Vous. Ici, il est associé à sa face B originale, « Lovelight », sur un disque d’images exclusif de 7 pouces.

ABBA – Donne-moi ! Donne-moi ! Donne-moi ! (Un homme après minuit) Disque d’images 7″

Pour célébrer le 40e anniversaire de la sortie de Voulez-Vous, offrez ce single 7” en édition limitée de l’album ! « Donne-moi ! Donne-moi ! Donne-moi ! (A Man After Midnight) » était l’un des plus gros succès du disque, et il est associé à sa face B originale, « The King Has Lost Its Crown ».

ABBA – Summer Night City 7” Picture Disc

Un autre single initialement sorti sur Voulez-Vous, « Summer Night City » a été réédité en tant que disque d’images 7″ pour le 40e anniversaire. Le disque comprend également la face B « Medley: Pick a Bale of Cotton/On Top of Old Smokey/Midnight Special ».

ABBA – Voulez Vous Extended Dance Mix 7” Picture Disc

Ce mix de danse prolongé spécial du single à succès « Voulez Vous » a été publié pour commémorer le 40e anniversaire de l’album du même nom. Il est maintenant disponible sous forme de disque d’images en édition limitée.

ABBA – Voulez Vous LP

Cette édition du 40e anniversaire de Voulez Vous propose des morceaux tels que « Does Your Mother Know », « Chiquitita », « I Have a Dream » et plus encore. Il est disponible maintenant.

ABBA – J’ai toujours foi en toi Vinyle 7″

Cette version unique de 7 pouces de « I Still Have Faith in You » est sortie en même temps que le premier nouveau disque studio d’ABBA en 40 ans – Voyage. Le single est un cadeau fantastique pour les fans de longue date du groupe et les nouveaux venus !

ABBA – Manches longues Voyage Eclipse

Ce morceau de merch a été fait pour commémorer le tout nouvel album du groupe. Il présente des illustrations inspirées de la couverture et de la marque de l’album et est disponible dans toutes les tailles, du petit au 2XL.

ABBA – Plateau à albums

Ce plateau signature présente des motifs du cinquième album du groupe, sorti en 1977. Il est parfait pour les repas en plein air, le petit-déjeuner au lit ou toute autre occasion où vous pourriez avoir besoin d’un plateau de haute qualité.

Boule Polaire ABBA

Pour les passionnés d’ABBA qui aiment tailler leur arbre avec des ornements significatifs, il n’y a pas de meilleur cadeau que cette boule ABBA Polar. Ils décoreront les couloirs avec style.

ABBA – Or LP

Gold présente tous les plus grands succès d’ABBA des premières décennies de leur carrière. Les chansons incluent « Dancing Queen », « Knowing Me, Knowing You », « Mamma Mia », « Money, Money, Money » et bien d’autres. C’est le cadeau parfait pour tous ceux qui écoutent le groupe depuis des années, ainsi que pour les jeunes fans qui ont besoin d’un cours accéléré sur la discographie d’ABBA.

