Meilleurs cadeaux pour les fans d’Ariana Grande ce Noël

Quel cadeau offrez-vous à un inconditionnel Ariana Grande Ventilateur? Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un de ces albums ou produits officiels.

Album vinyle de luxe Positions

Positions est le record le plus récent d’Ari, et il comprend la chanson titre en tête des charts et plusieurs autres succès. L’édition de luxe du disque est disponible ici.

Col ras du cou Noël et détente

Nommé d’après son album de vacances préféré des fans, Noël et détente, ce sweat-shirt ultra-doux offre un Ari-spin sur Rudolph le renne, qui arbore sa queue de cheval emblématique. Obtenez-le ici.

Tasse Lait et Biscuits

Si vous connaissez un fan d’Ariana qui aime le café, c’est le cadeau pour eux ! Cette tasse contient 14 onces de vos boissons chaudes préférées et présente la ligne inoubliable de « Wit It This Christmas ». Obtenez-le ici.

Femme dangereuse

Dangerous Woman est sorti à l’origine le 20 juin 2017, et ça sonne aussi bien maintenant qu’à l’époque. Avec des camées de Lil Wayne, Nicki Minaj, Macy Gray et Future, l’album est disponible en double LP.

T-shirt fendu Sweetener World Tour

Ce t-shirt ultra-doux présente un design unique en deux couleurs et une liste de toutes les dates de la tournée européenne d’Ariana. La chemise est disponible ici, et elle est disponible dans des tailles allant du petit au très grand.

Merci, Suivant

Thank U, Next, sorti le 10 mai 2019 via Island Records, est l’un des albums les plus réussis d’Ariana. Avec des tubes comme « 7 Rings », « Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored » et, bien sûr, la chanson titre, l’album est disponible en tant que LP poids lourd ici.

Parfum Nuage

Les fans d’Ari adoreront cet ensemble de parfums lumineux et pétillants. Il est même livré avec un chouchou, il est donc facile d’obtenir son poney emblématique. Obtenez-le ici.