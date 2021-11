Billie Eilish est l’une des plus grandes stars du nouveau millénaire – et 2021 a été une année formidable pour les fans de Billie, avec la sortie d’un tout nouvel album et de nombreux nouveaux produits dérivés. Si vous cherchez un cadeau de Noël pour tous ceux qui sont obsédés par Eilish et sa marque unique de musique pop, nous avons ce qu’il vous faut.

Ce sont nos choix pour les meilleurs cadeaux pour les fans de Billie Eilish ce Noël.

Plus heureux que jamais vinyle

Le premier album de Billie, When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?, est tombé en 2019, en tête des charts du monde entier et en faisant d’elle un nom bien connu. Depuis, les fans attendent son suivi complet – et cela n’a pas déçu. Happier Than Ever de 2021 sonne fantastique dans n’importe quel format, mais nous vous recommandons fortement d’entendre l’album sur vinyle.

Procurez-vous une copie vinyle du deuxième album de Billie.

CD Ne me souris pas

Si vous offrez un cadeau à un fan de longue date d’Eilish, assurez-vous de vous procurer une copie de l’une de ses premières versions – Don’t Smile At Me de 2019. L’EP est disponible sur CD ici.

T-shirt plus heureux que jamais

Eilish a apporté des changements majeurs à son image pour coïncider avec le lancement de son nouvel album. Ce tee-shirt présente une photo emblématique du nouveau look de Billie qui se trouve être la couverture de Happier Than Ever. Ce t-shirt léger et délavé vintage est aussi doux et confortable que possible, et il est composé à 100 % de coton biologique.

Bonnet et chaussettes plus heureux que jamais

Les fans inconditionnels d’Eilish peuvent rester au chaud et au chaud tout l’hiver avec ce bonnet Happier Than Ever et cette paire de chaussettes confortables.

Achetez un Bonnet plus heureux que jamais et Une paire de chaussettes.

Porte-clés plus heureux que jamais

Besoin d’un simple bas de Noël pour les fans de Billie ? Ça y est. Ce porte-clés présente le logo Happier Than Ever en or. Choisissez-en un ici.

Coffret Le meilleur de James Bond

Billie est récemment entrée dans l’histoire en étant la plus jeune artiste à sortir la chanson thème d’un film obligataire. Son entrée dans le canon musical de la série à succès, « No Time to Die », est présentée dans cette collection 3LP.

Mémoire de Billie

Pour les fans qui veulent un regard intime sur la vie de Billie sur et en dehors de la scène, ses mémoires éponymes sont le cadeau parfait. Le livre, qui regorge de photos exclusives, est disponible ici.