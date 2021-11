Meilleurs cadeaux pour les fans de Bob Marley ce Noël

Bob Marley est l’un des musiciens les plus appréciés du 20e siècle. Il est considéré comme le roi incontesté du reggae, et il compte des millions de fans dévoués dans le monde entier, même des décennies après sa mort.

Avec la saison des fêtes qui approche à grands pas, nous avons commencé à classer nos cadeaux préférés sur le thème de Bob Marley pour vous faire gagner du temps lorsque vous magasinez pour le fan de Marley dans votre vie. Nous avons tout rassemblé, des albums et vêtements aux accessoires et gadgets en édition limitée. Il y en a pour tous les goûts ici !

Vinyle Or Exodus Exclusif

Ce pressage vinyle doré en édition limitée du magnum opus de Marley est actuellement en pré-commande ici. Prévu pour sortir le dernier jour de 2021, ce LP exclusif est un must absolu pour tout fan de Bob Marley. L’album contient des morceaux comme « Jamming », « Three Little Birds » et le medley emblématique de « One Love » et « People Get Ready », et ça sonne mieux que jamais ici.

Biographie : Marley

Ce livre est un cadeau parfait pour les jeunes et moins jeunes fans de Marley. Couvrant chaque chapitre sinueux de la vie sauvage du musicien, la biographie ne manquera pas de vous apprendre quelque chose que vous ne saviez pas sur qui était Bob Marley.

Pack exclusif de pressage de Tuff Gong

Si vous avez besoin d’un cadeau pour le plus inconditionnel des fans de Bob Marley, c’est celui-ci. Les audiophiles et les collectionneurs de disques seront ravis d’ajouter douze pressages en édition limitée des disques de Bob Marley à leurs étagères. Tous ces disques ont été pressés au siège international de Tuff Gong dans la patrie de Marley en Jamaïque, et ils incluent Exodus, Burnin’, Rastaman Vibration, Survival et bien d’autres.

La session du Capitole ’73

Ce LP vert en édition limitée a été enregistré après que Bob et son groupe, The Wailers, aient été exclus de la tournée Sly & the Family Stone pour avoir joué mieux que The Family Stone chaque soir. Coincés sur la côte ouest des États-Unis, Marley et le groupe ont enregistré ces morceaux aux Capitol Studios de Los Angeles, jouant des versions intimes de morceaux comme « Stop That Train », « Stir It Up » et plus encore.

T-shirt musique rebelle

Ce t-shirt élégant présente une photo emblématique de Bob prise par Dennis Morris lors du Natty Dread Tour. Cette tournée désormais légendaire a eu lieu entre le 5 juin et le 20 juillet 1975, et c’était la première série de représentations de Marley en dehors de la Jamaïque. La tournée a emmené Marley aux États-Unis et au Royaume-Uni, où il est depuis devenu une star autant qu’il ne l’a jamais été dans son pays natal.

Ensemble de chaussettes Bob x Stance

La marque de vêtements emblématique Stance a sorti plusieurs articles exclusifs en collaboration avec Bob Marley, et ces chaussettes colorées sont quelques-uns des points forts de leur collection. Présentant des motifs de la tournée Natty Dread, ces chaussettes se marient parfaitement avec n’importe quelle tenue, et elles ne manqueront pas de vous démarquer dans la foule.

T-shirt photographique

Ce t-shirt présente des photos de Bob frappant un ballon de football dans un champ portant l’un de ses bonnets emblématiques. C’est un excellent ajout à la garde-robe décontractée de tout fan de Marley !

Sweat à capuche de liste de lecture personnalisée

Un autre cadeau parfait pour tout fan de Bob Marley est le sweat à capuche de playlist personnalisé officiel. Cette pièce unique du produit emblématique de Bob Marley vous permet d’organiser vos morceaux préférés dans une liste de lecture personnalisée. Vous pouvez commencer à personnaliser le vôtre ici.

T-shirt noir Exode

Ce tee-shirt a été créé pour commémorer l’album Exodus de Bob Marley, et il présente les graphismes originaux de la pochette. Il est super doux et se décline dans des tailles allant du petit au triple XL.

L’âme d’un rebelle LP

Ce LP a été publié via Goldenlane Records et contient certains des morceaux les plus appréciés de Marley.

Mélange Lively Up de Marley Coffee

Marley Coffee prépare un café délicieux et respectueux de l’environnement inspiré de l’héritage de Bob Marley. Leur mélange Lively Up est certifié commerce équitable et a des notes de chocolat et d’agrumes.

Skip Marley – Un endroit plus élevé

Skip Marley, l’un des enfants de Bob, sort de la musique depuis 2015. L’année dernière, il a sorti l’EP Higher Place, via Island Records, et il mérite vraiment une écoute. Vous pouvez trouver des options d’achat pour A Higher Place ici.

Gadgets officiels inspirés de Marley

Vous pouvez trouver plusieurs gadgets uniques inspirés de l’héritage de Bob. Ceux-ci incluent le Haut-parleur Bluetooth No Bounds XL, ce qui fait un cadeau parfait pour les fans de Marley !

