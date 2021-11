Meilleurs cadeaux pour les fans de K-Pop ce Noël

Besoin d’un cadeau pour un fan de K-Pop ? Consultez ces recommandations pour les CD, les disques vinyles, les produits dérivés et plus encore.

Demain x Ensemble – Chaotic Wonderland

Cet EP du groupe K-Pop Tomorrow x Together présente plusieurs versions japonaises des morceaux du groupe. Les chansons incluses sont « 0X1=LOVESONG (I Know I Love You » et « MOA Diary (Dubaddu Wari Wari) ».

Prenez une copie de Chaotic Wonderland ici.

LISA (Blackpink) – LALISA

LISA fait des vagues en ce moment avec son premier EP, qui comprend les morceaux « Lalisa » et « Money », qui sont tous deux des succès internationaux. Le membre Blackpink peut certainement se débrouiller seul en tant qu’artiste solo. Si vous êtes un fan de Blackpink – ou si vous achetez un cadeau pour un – c’est le choix parfait.

Suivez ce lien pour les options d’achat du nouvel EP de LISA.

Pantalon de survêtement Blackpink LOVESICK GIRLS

Ce pantalon de survêtement super confortable est le rêve d’un fan de Blackpink. Ils sont disponibles ici.

Rose-noir

Le disque éponyme de Blackpink a été un succès international et il a lancé la carrière solo de LISA, actuellement en tête des charts. Si vous n’avez jamais eu le plaisir d’écouter l’album du début à la fin, assurez-vous d’en récupérer une copie et de la partager avec un fan de K-Pop dans votre vie.

Ce lien vous mènera aux options d’achat pour Blackpink.

BTS – Carte de l’âme 7

Cette édition limitée du disque du légendaire groupe K-pop présente certains des plus grands succès de BTS, tous réenregistrés en japonais. Les morceaux de cet album incluent « Stay Gold », « Boy With Luv » et plus encore. Il est disponible sous forme de CD en édition limitée et de livre d’accompagnement.

Obtenez-le ici.

Rose (Blackpink) – R

R est le premier ensemble de chansons solo de Blackpink’s Rose. Il comprend les singles « On the Ground » et « Gone », deux morceaux qui sont devenus des succès internationaux. R est devenu Platine en Corée du Sud depuis sa sortie, et cela vaut vraiment la peine d’être écouté pour les fans de Blackpink et les nouveaux arrivants de K-Pop.

Obtenez une copie de R ici.

TWICE – Le goût de l’amour

Le groupe de filles sud-coréen Twice a sorti dix EP, et Taste of Love est leur plus récent. Avec le single « Alcohol-Free », ce projet est sorti en juin de cette année et présente certaines des œuvres les plus éclectiques du groupe à ce jour. Il a été décrit comme un mélange de chansons pop, bossa nova, dance et synthé, et c’est le rafraîchissement parfait si vous vous ennuyez avec vos écoutes quotidiennes.

Obtenez une copie de Taste of Love ici.

Tomorrow X Together – The Chaos Chapter : COMBATTRE OU ÉVASION (COMBATTRE : ENSEMBLE)

Précommandez les dernières nouveautés de Tomorrow X Together en cette période des fêtes ! Ce CD comprend un livre photo, un autocollant, une mini-affiche et une carte postale de journal, et sa liste de chansons comprend des chansons de The Chaos Chapter: FREEZE, ainsi que du nouveau matériel.

The Chaos Chapter : COMBATTRE OU ÉVASION (COMBATTRE : ENSEMBLE) est disponible ici.

JEON SOMI : XOXO

Sorti le 29 octobre 2021, XOXO est le premier long métrage de la star de K-Pop Jeon Somi. L’album contient plusieurs singles, dont la chanson principale, « Dumb Dumb », « What You Waiting For » et « Birthday ». Ces chansons ont fait des vagues au cours des derniers mois, « Dumb Dumb » se classant au cinquième rang du classement américain des ventes mondiales de chansons numériques.

Vous ne voulez pas manquer cet album ! Commandez une copie ici.

Deux fois : les yeux grands ouverts

Twice’s Eyes Wide Open est disponible en téléchargement numérique. C’est l’une des meilleures sorties récentes de ce groupe K-pop de neuf membres, et c’est un cadeau numérique parfait pour les fans du genre !

(G) I-DLE – « Je brûle »

Ce morceau à succès est sorti le 11 janvier de cette année. Depuis, elle a dominé plusieurs charts à travers le monde, et c’est une chanson incontournable pour les purs et durs de K-Pop. Achetez une copie numérique de la piste et partagez-le avec le fan de K-Pop dans votre vie en cette période des fêtes.

NU’EST – Romantiquer

Cet album de NU’EST est le deuxième disque du groupe. Sorti en 2020, il propose des morceaux comme « Dress », « Drive », « Black » et plus encore. Achetez l’album sur CD ici.

Dix-sept – Votre choix

Ce mini-album de la sensation K-Pop de 13 membres SEVENTEEN est disponible exclusivement sur CD. Procurez-vous une copie ici.

NCT 127 – Autocollant

Ce disque, sorti le 17 septembre de cette année, est l’un des albums K-Pop les plus attendus et les plus réussis commercialement de ces dernières années. Il est disponible sur CD avec de nombreux bonus en prime ! Achetez-en un ici.