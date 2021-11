Meilleurs cadeaux pour les fans de la reine ce Noël

Vous cherchez un cadeau de Noël pour un fan de Queen ? Nous avons ce qu’il vous faut. Ce sont nos choix pour les meilleurs cadeaux pour les amoureux de la reine cette saison des vacances.

Puzzles de 500 pièces

Ces puzzles Queen font de parfaits cadeaux de Noël pour les fans du groupe! Chaque puzzle comprend 100 pièces et constitue l’une des pochettes d’album emblématiques du groupe une fois entièrement assemblé. Les puzzles incluent les couvertures de Queen II, News of the World, The Miracle, Sheer Heart Attack, et plus encore.

Les plus grands tubes

Le disque de Queen’s Greatest Hits est maintenant disponible ici. Vous pouvez récupérer cette compilation classique dans plusieurs formats, y compris un CD, une cassette ou un vinyle lourd de 180 grammes. L’album Greatest Hits contient certaines des chansons les plus appréciées du groupe, notamment « Bohemian Rhapsody », « Killer Queen », « Another One Bites the Dust », « Bicycle Race » et bien d’autres.

T-shirt Outsider et Outsider de Roger Taylor

Outsider est le sixième album du batteur de Queen Roger Taylor en tant qu’artiste solo. Sorti le 1er octobre 2021, l’album a été produit par Taylor et Joshua J. Macrae. Il présente les singles « Gangsters Are Running This World », « Isolation » et « We’re All Just Trying to Get By », et ses morceaux ont été inspirés par la pandémie de COVID-19.

Outsider est disponible ici, et vous pouvez l’accompagner de un t-shirt Outsider.

Le retour à la lumière de Brian May

Back to the Light de Brian May est le premier album solo du membre de Queen. Sorti en 1992, l’album a été produit par May et Justin Shirley-Smith et contient plusieurs tubes, dont « Driven by You » et « Too Much Love Will Kill You ».

Retour vers la lumière est disponible ici.

Statue de collection Freddie Mercury

Cette réplique de la statue Montreux de Freddie Mercury est un parfait modèle à l’échelle 1/14 de l’original, qui mesure neuf pieds de haut. La vraie statue de Montreux a été érigée après le décès de Freddie et a été sculptée par Irena Sedlecka.

La réplique est disponible ici.

La Collection Studio (Coffret Vinyle Coloré)

Cette collection de LP multicolores présente tous les albums que Queen a jamais sortis. Les albums ont été remasterisés à mi-vitesse dans les studios d’Abbey Road par la légende de l’industrie Bob Ludwig, puis pressés sur des disques vinyles lourds de 180 g. Ce coffret super-luxe comprend également un livre relié entièrement illustré qui documente l’histoire de l’emblématique groupe de rock britannique.

Or Freddie Mercury sur noir unisexe Supersoft Sweatshirt

Ce sweat-shirt unique, élégant et super confortable est maintenant disponible ici. Il présente la ressemblance emblématique de Freddie Mercury dans des couleurs vives et est disponible dans des tailles allant du petit au très grand.

Les photographies de Neal Preston

Ce livre de photographie au cours de la carrière de Queen présente des clichés du célèbre photographe Neal Preston. Avec 304 pages au total, c’est le livre de table à café parfait pour tout fan de Queen !

Sweat-shirt « Live » de Brian May

Ce sweat-shirt ultra-doux est un excellent cadeau pour tout guitariste rock n’ roll en herbe. Il présente le déchiquetage de Queen’s Brian May sur scène et est disponible dès maintenant.

Achetez-le ici.

Cube de la Reine Rubix

Ce Rubix Cube présente des pochettes de plusieurs albums de Queen et constitue un fantastique bas de Noël. Il est disponible ici.

Tasse Freddie Mercury 75

Cette tasse comporte une photo de style pop-art de Freddie, ainsi que le logo FM75. Il est disponible ici.

T-shirt photo Rhapsodie

Ce t-shirt ultra-doux est disponible dans des tailles allant de petit à 2X-large, et il présente une photo du groupe pendant l’enregistrement de « Bohemian Rhapsody ». Le tee-shirt est disponible ici.

T-shirt Noms

Ce t-shirt de haute qualité comporte les noms de famille de chacun des quatre membres de Queen. Il existe dans des tailles allant du petit au 2X-large et est disponible dès maintenant.

Achetez-le ici.

Freddie Mercury: Lover of Life, chanteur de chansons roman graphique

Ce roman graphique raconte la vie et l’époque du leader de Queen, Freddie Mercury, et c’est une lecture essentielle pour les fans de Queen. Publié par Z2 Comics, le livre a été écrit par Tres Dean et présente des illustrations de Kyla Smith, Robin Richardson, Safiya Zerrougui, Tammy Wang et Amy Liu.