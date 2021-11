Meilleurs cadeaux pour les fans de Nicki Minaj ce Noël

Ce sont nos choix pour les meilleurs cadeaux de Noël pour les fans dévoués de Nicki Minaj. Prendre plaisir!

Nicki Minaj – Vendredi rose

Le premier album de Nicki, Pink Friday, présente certains de ses plus grands succès. Les morceaux de l’album incluent « Super Bass », « Right Thru Me », « Girls Fall Like Dominoes » et bien d’autres. Depuis sa sortie le 22 novembre 2010, le disque a été certifié 3x Platine aux États-Unis et a dépassé le Billboard 200 américain.

Nicki Minaj – Beam Me Up, Scotty

Cette mixtape présente des collaborations avec Drake, Lil Wayne, Gucci Mane et plusieurs autres grands noms du hip-hop.

Nicki Minaj – T-shirt Itty Bitty Piggy

Ce t-shirt présente des illustrations inspirées de la mixtape Beam Me Up, Scotty.

Nicki Minaj – Sweat à capuche d’enlèvement

Ce sweat à capuche ultra confortable présente des designs inspirés de Beam Me Up, Scotty, et il est parfait pour tous ceux qui aiment le streetwear à la mode.

Nicki Minaj – Cas de téléphone d’enlèvement

Cette coque de téléphone, inspirée de Beam Me Up, Scotty, présente des illustrations de style bande dessinée qui feront de n’importe quel téléphone un chef-d’œuvre. L’étui est disponible pour l’iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Pro et 12 Pro Max.

Nicki Minaj – Pantalon de survêtement en nylon Itty Bitty Piggy

Ce pantalon de survêtement élégant et confortable présente des motifs et des paroles de la mixtape Beam Me Up, Scotty, et il a un look distinctif des années 80/90 que les fans de Nicki adoreront. Les pantalons sont disponibles dans des tailles allant du petit au 2XL.

