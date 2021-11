Meilleurs cadeaux pour les fans de Taylor Swift ce Noël

Si vous avez besoin d’un cadeau pour un fan de Taylor Swift en cette période des fêtes, nous sommes là pour vous aider. Ce sont nos meilleures recommandations pour la musique tout au long de la carrière de Taylor, y compris les toutes nouvelles versions et les précommandes qui sortiront à temps pour Noël !

Taylor Swift – La collection rouge

Red (Taylor’s Version) est finalement sorti en novembre 2021 et les fans sont ravis. Cette toute nouvelle édition de l’album classique est maintenant disponible sur vinyle et CD.

Taylor Swift – Sans peur (version de Taylor)

Cette version de Fearless propose de toutes nouvelles interprétations de chansons emblématiques du début de la carrière de Taylor. C’est le cadeau parfait pour les auditeurs de longue date, ainsi que pour tous ceux qui commencent tout juste à se familiariser avec la musique de Swift.

Les morceaux de l’album incluent des versions mises à jour de « Love Story », « Mr. Perfectly Fine », et plus encore, des chansons qui en ont fait le premier album réédité à se hisser au sommet du Billboard 200 aux États-Unis.

Achetez-le ici.

Taylor Swift – Folklore : le vinyle de luxe édition « Dans les arbres »

Il s’agit de l’édition définitive de l’un des meilleurs albums de Taylor ces dernières années. Folklore : L’édition « In the Trees » est livrée sur deux disques vinyles dorés et comprend des photos et des illustrations uniques, ainsi qu’une piste bonus. Des singles comme « Exile » avec Bon Iver, « Cardigan », « Betty » et « The 1 » en font un album incontournable pour les nouveaux et les anciens fans.

Achetez-le ici.

Taylor Swift – Folklore : le support de téléphone de l’édition « In the Trees »

Ce support de téléphone présente des illustrations inspirées de la couverture de Folklore. C’est un fantastique bas de Noël !

Achetez-le ici.

Taylor Swift : Folklore (Vinyle exclusif cible)

Cette version exclusive de Folklore est livrée avec deux disques vinyles rouges, une pochette d’album unique et une piste bonus.

Achetez-le ici.

Taylor Swift – Toujours plus

L’édition de luxe de l’album Evermore de Taylor est disponible dès maintenant. Il comprend deux disques vinyles verts, des photos et des illustrations uniques et plusieurs pistes bonus. Les chansons de l’album incluent des collaborations avec Matt Berninger de The National, Haim et Bon Iver, et l’album présente le travail de production de Jack Antonoff de Bleachers et des frères Dessner de The National. Les Swifties ne voudront pas manquer celui-ci !

Achetez-le ici.