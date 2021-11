Meilleurs cadeaux pour les fans d’Elton John ce Noël

Elton John est actif dans l’industrie de la musique depuis des décennies et il a maintenu un public fidèle de millions de fans. Si vous cherchez un cadeau de Noël pour l’un de ces fans, nous avons ce qu’il vous faut. Ce sont nos meilleurs choix pour les albums, les vêtements et plus d’Elton John pour cette saison des fêtes.

Elton John – Les sessions de verrouillage

La version la plus récente d’Elton John présente des collaborations enregistrées à distance avec certains des plus grands noms de la musique moderne. Sorti le 22 octobre 2021, l’album est disponible dès maintenant en vinyle.

Elton John – Le merchandising des sessions de verrouillage

Elton John a publié une gamme de produits de haute qualité pour accompagner The Lockdown Sessions, notamment une chemise, un masque facial, une tasse à café et bien plus encore.

Elton John – Capitaine Fantastique Puzzle

Ce puzzle de 500 pièces présente la pochette de l’album du classique de 1975, Captain Fantastic et le Brown Dirt Cowboy. Annoncé comme l’un des plus grands albums de tous les temps par Rolling Stone, le disque est un incontournable pour les nouveaux et les anciens fans d’Elton John. Construisez ce puzzle en écoutant !

Elton John – Lunettes Lumineuses Coeur Rouge

Sir Elton John est connu autant pour sa mode flamboyante que pour sa musique emblématique. Ces lunettes à cœur lumineux ressemblent à la paire portée sur scène par Elton à plusieurs reprises.

Elton John – Veste en jean Madman à travers l’eau

S’il y a une personne spéciale dans votre vie qui aime Elton John et sa musique, cette veste en jean signature est le cadeau parfait pour elle. Disponible dans des tailles allant du petit au 2XL, la veste présente le lettrage de l’album Madman Across the Water, ainsi que la broderie de la liste des chansons du disque.

Elton John – T-shirt 50e anniversaire

Le deuxième album studio éponyme d’Elton est sorti en avril 1970 et a célébré son 50e anniversaire l’année dernière. Pour célébrer le 50e anniversaire de l’album, ce t-shirt commémoratif a été publié, avec la liste des chansons au dos et la photo de la couverture de l’album sur le devant.

Elton John – Chemise Tumbleweed Connection

Le troisième album d’Elton John, Tumbleweed Connection, est sorti en octobre 1970, quelques mois seulement après la sortie de son album éponyme. Le son de l’album était un précurseur de l’Americana moderne, et il présente certains des plus grands joyaux cachés de la discographie du musicien.

