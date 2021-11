Meilleurs cadeaux pour les fans des Beatles ce Noël

Si vous cherchez un cadeau de Noël pour un fan inconditionnel des Beatles, nous avons ce qu’il vous faut. Voici nos choix pour les meilleurs cadeaux sur le thème des Fab Four, y compris des disques, des produits dérivés et plus encore.

Que ce soit (plusieurs formats)

Le dernier album des Beatles est largement considéré comme l’un de leurs meilleurs, et c’est un disque incontournable pour quiconque est passionné par le groupe. Récemment réédité en édition spéciale dans plusieurs formats, cet album des Beatles par excellence est disponible en téléchargement et en achat physique.

Le livre de retour

Si vous offrez un cadeau à un lecteur et à un fan des Beatles, ce livre est exactement ce dont vous avez besoin. Un compagnon du film 2021 du même nom, le livre est en vente ici.

Livre de paroles

Les Beatles sont connus aussi bien pour leurs paroles que pour leurs mélodies mémorables. Ce livre présente le travail d’écriture de chansons du légendaire Beatle Paul McCartney de 1956 à nos jours. C’est une lecture passionnante pour tous ceux qui suivent McCartney depuis des années, ainsi que pour les nouveaux venus dans sa musique.

Le livre des paroles de Paul McCartney est disponible ici.

Que ce soit T-shirt

Nous allons vous dire quelques mots de sagesse – ce t-shirt est un cadeau fantastique pour les fans des Beatles ! Le tee présente des photos des Fab Four prises lors des sessions d’enregistrement de leur dernier album.

Obtenez-le ici.

Imaginez 2LP

Imagine est le magnum opus de John Lennon en tant qu’artiste solo, et il a donné l’une de ses chansons les plus appréciées – la chanson titre de l’album. Les fans des Beatles et du talent musical singulier de John adoreront chaque morceau de cet album, qui est disponible en double LP ici.

Bande Ono en plastique (édition ultime)

L’une des sorties par excellence de la carrière solo de John, Plastic Ono Band est désormais disponible sous une forme aussi luxueuse que possible. Avec 159 nouveaux mixes des chansons de la tracklist sur six CD et deux disques Blu-Ray, c’est le rêve d’un fan inconditionnel de Lennon devenu réalité.

L’édition ultime de Plastic Ono Band est disponible ici.

George Harrison – Toutes les choses doivent passer (édition 50e anniversaire)

All Things Must Pass est l’un des joyaux de la carrière solo des Beatles. Enregistré par le guitariste et multi-instrumentiste George Harrison, l’album contient des tubes comme « My Sweet Lord » et « What Is Life », des chansons que tout fan des Beatles reconnaîtra instantanément. L’édition commémorative du 50e anniversaire de l’album est disponible ici.

McCartney III imaginé

McCartney III a été initialement publié à la fin de l’année dernière, faisant ses débuts avec des critiques élogieuses et en tête des charts comme d’habitude. Imagined propose des remixes des morceaux mettant en vedette tout le monde, de Damon Albarn de Gorillaz à Anderson.Paak à Phoebe Bridgers à St. Vincent et Beck.

Suivez ce lien pour récupérer une copie de l’album sur vinyle ou plusieurs autres formats.

EP Change the World de Ringo

Change the World EP de Ringo est la nouvelle collection de chansons du batteur des Beatles.

George Harrison Merch

George a quelques joyaux en matière de merch, et nos designs préférés sont définitivement le t-shirt Soleil et Lune et le sweat à capuche All Things Must Pass. À la fois extrêmement confortables et élégants, ces vêtements officiels de George Harrison constituent d’excellents cadeaux pour tous les fans de cet ancien Beatle emblématique.

Biographie : Les Beatles

Ce livre relate la folle carrière des Beatles de 1960 à 1970. Vous trouverez ici de nombreux faits et informations fascinantes sur les membres du groupe, les records qu’ils ont battus tout au long de leur carrière en tant que groupe, et bien plus encore. Le livre a été écrit par le maître de la biographie Viv Croot, et c’est une lecture incontournable pour les fans des Beatles.

Obtenez-le ici.

Coffret Cadeau Chaussettes Happy

C’est généralement une faute de fête d’offrir des chaussettes comme cadeau de Noël, mais pas ces chaussettes. Conçu sur mesure pour les fans des Beatles, le coffret cadeau Happy Socks présente des motifs inspirés des Fab Four dans une large gamme de couleurs vives. Ces chaussettes élégantes sont disponibles ici.

Couverture Slowtide « Here Comes the Sun »

Si vous avez besoin d’un cadeau pour un fan des Beatles qui aime la plage, cette couverture confortable est parfaite pour profiter des rayons du soleil, et elle présente un design emblématique inspiré de la marque du groupe.

Procurez-vous une de ces couvertures ici.

Let It Be Photo Sweat À Capuche

Ce vêtement moderne est disponible ici, et c’est un complément parfait à tout fan de la garde-robe décontractée du groupe !

Tapis antidérapant Let It Be noir

Si vous avez besoin d’un cadeau pour un amateur de vinyle, pourquoi ne pas lui offrir ce tapis antidérapant officiel Let It Be pour sa platine vinyle ? Il est disponible ici.

Let It Be Bus Ornement

Juste à temps pour les vacances, ce bus festif à impériale présente des motifs de l’œuvre emblématique de Let It Be. Il s’intégrera parfaitement dans l’arbre des fans des Beatles !

Obtenez-le ici.

RAM : édition 50e anniversaire

Cette version commémorative de la RAM de Paul McCartney a été remasterisée à demi-vitesse pour obtenir le meilleur son possible. Avec des morceaux comme « Dear Boy », « The Back Seat of My Car », « Eat At Home » et plus encore, c’est un disque incontournable pour les fans, petits et grands.

L’album est disponible ici.

Vous cherchez plus comme ça? Consultez la boutique uDiscover.