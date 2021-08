Meilleurs capteurs de mouvement HomeKit 2021

Meilleur

Détecteurs de mouvement HomeKit iMore 2021

Dire “Hé Siri !” donner vie aux ampoules HomeKit est magique, mais si vous voulez passer au niveau supérieur, vous avez besoin de l’un des meilleurs capteurs de mouvement HomeKit. Les détecteurs de mouvement HomeKit peuvent allumer les lumières automatiquement lorsque vous entrez dans une pièce grâce à l’automatisation et vous tenir au courant de toutes les actions dans la maison avec des notifications. Si cela vous intéresse, ce sont les meilleurs capteurs de mouvement HomeKit que vous pouvez acheter aujourd’hui.

Intérieur et extérieur : Eve Motion – Apple HomeKit Smart Home Motion Sensor



Le capteur de mouvement sans fil Eve Motion Smart est un capteur de mouvement compatible HomeKit qui utilise Bluetooth Low Energy pour communiquer avec votre configuration HomeKit. Il fonctionne avec deux piles AA, qui devraient facilement durer plus d’un an, à l’intérieur comme à l’extérieur, grâce à un indice de résistance aux intempéries IPX 3.

Rapide comme l’éclair : Philips Hue Indoor Motion Sensor pour Smart Lights



Aucune configuration Philips Hue n’est complète sans le capteur de mouvement Hue, qui allume vos ampoules Hue à une vitesse fulgurante lorsqu’un mouvement est détecté. C’est un excellent moyen de contourner Siri, et les lumières s’éteignent automatiquement lorsque vous quittez la pièce, économisant de l’énergie et de l’argent.

Rentable : Aqara Motion Sensor – AQARA HUB requis



Si vous possédez déjà l’Aqara Hub ou l’Aqara Camera Hub G2H, le capteur de mouvement d’Aqara est le capteur HomeKit le moins cher du marché. Ces minuscules capteurs peuvent être montés à peu près n’importe où avec une base pivotante qui fonctionne sur un mur, un plafond ou une surface plane.

21 $ sur Amazon

Look unique : Fibaro USA FGBHMS-001 Motion Sensor



Le capteur de mouvement HomeKit de Fibaro est l’un des plus uniques avec son design époustouflant en forme de globe oculaire. Ce capteur détecte les mouvements, mesure la température et l’intensité lumineuse, et dispose d’un accéléromètre qui détecte si quelqu’un essaie ou non de le trafiquer, protégeant ainsi votre investissement et votre maison.

50 $ chez Amazon 55 $ chez Walmart

Plus que du mouvement : le détecteur PIR sans fil à capteur de mouvement intelligent ONVIS fonctionne avec Apple HomeKit



Le capteur de mouvement intelligent ONVIS va au-delà de son nom avec des capteurs de température et d’humidité intégrés supplémentaires. Les trois capteurs sont ajoutés instantanément à HomeKit avec juste un scan du code d’appairage via la connectivité Bluetooth 5.0, le tout sans enregistrement d’application ou de compte séparé.

27 $ sur Amazon

Commodité encastrée : Ecobee Switch + Smart Light Switch



Le Switch+ d’ecobee est une solution murale qui comprend le mouvement, la température, l’occupation, la détection de la lumière et, bien sûr, un interrupteur d’éclairage. Puisqu’il s’agit d’un interrupteur, vous n’avez pas à vous soucier de trouver l’endroit optimal dans votre maison, et avec sa puissance constante, vous n’avez pas besoin de remplacer les piles.

50 $ chez Amazon 53 $ chez Best Buy

Prêt pour les urgences : Eton American Red Cross Blackout Buddy Connect Charge Lumière LED d’urgence et chargeur USB



Blackout Buddy Connect d’Eton est un excellent moyen d’ajouter un accessoire plug-in tout-en-un de détection de mouvement et de préparation d’urgence. En cas de panne de courant, cet assistant pratique fonctionne comme une lampe de poche et peut même garder votre téléphone chargé avec une batterie intégrée.

32 $ sur Amazon

Outdoor Hue : Capteur de mouvement extérieur Philips Hue Dusk-to-Dawn pour Smart Home



Le capteur de mouvement extérieur Philips Hue est la solution idéale pour garder vos zones éclairées à l’extérieur de votre maison. Ce capteur se monte presque n’importe où, et avec une résistance aux intempéries et une longue durée de vie de la batterie, vous pouvez le régler et l’oublier.

Intelligent et petit : Ecobee SmartSensor 2 – Pack – Blanc



Si vous avez un thermostat intelligent ecobee, il y a de fortes chances que vous ayez des capteurs intelligents pour l’accompagner. Bien qu’ils signalent la température, ces capteurs transmettent également les événements de mouvement à HomeKit et fonctionnent avec l’automatisation, ce qui est une agréable surprise.

Rendez votre maison vraiment intelligente avec les meilleurs détecteurs de mouvement HomeKit

Les meilleurs capteurs de mouvement HomeKit rendent votre maison intelligente vraiment intelligente grâce à l’automatisation et aux notifications. En passant simplement la porte, votre maison peut prendre vie en allumant les meilleurs interrupteurs HomeKit, en réglant la température parfaite sur votre thermostat HomeKit et en écoutant vos morceaux préférés sur le HomePod.

Nous adorons le capteur de mouvement Eve car il combine une configuration Bluetooth simple, des performances fiables et une résistance aux intempéries dans un ensemble abordable qui fonctionne à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Ce capteur polyvalent fonctionne immédiatement avec l’application Home, ce qui le rend prêt à fonctionner en quelques secondes, et grâce à l’application Eve for HomeKit, vous pouvez afficher un historique de tous les événements de mouvement dans votre maison.

Vous avez des ampoules Philips Hue chez vous ? Alors le capteur de mouvement Philips Hue est la solution. Ce capteur de mouvement est rapide, ultra-fiable et dure des mois avec une excellente autonomie. En allumant simplement vos ampoules Hue lorsqu’un mouvement est détecté, vous pouvez rapidement avoir une idée de ce qui se passe sans avoir besoin de votre téléphone en main.

