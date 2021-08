Meilleurs capteurs de mouvement pour Samsung SmartThings 2021

in

Il existe de nombreux appareils intelligents dans l’écosystème SmartThings de Samsung, comme les sonnettes et les serrures connectées. Il dispose même d’une fonction de recherche qui peut vous aider à localiser un appareil Galaxy égaré. Avec SmartThings, vous pouvez utiliser un capteur de mouvement pour surveiller les zones de votre maison, vous permettant de recevoir des alertes, de déclencher une alarme, de déverrouiller une porte ou même d’allumer une lumière. Cependant, tous les capteurs de mouvement Samsung SmartThings ne sont pas créés égaux. Nous avons donc compilé une liste qui laisse de côté les maux de tête comme notre option préférée, le détecteur de mouvement Ecolink Z-Wave Plus, afin que vous puissiez surveiller votre maison où que vous soyez.

Premier choix : Détecteur de mouvement PIR Ecolink Z-Wave – Immunisé contre les animaux



Ce grand détecteur d’Ecolink offre une autonomie de cinq ans (la meilleure du lot) et des options de montage encastré ou en coin. Il peut être réglé pour ignorer les animaux pesant jusqu’à 55 livres et constitue la meilleure option en termes de qualité et de prix.

Petit mais puissant : Centralite Micro Motion Sensor



La petite offre de Centralite est l’une des moins chères de notre liste. Avec une détection de mouvement jusqu’à 15 pieds et une autonomie de 2 ans, ce capteur surveillera presque toutes les zones de votre maison. Il a également la taille d’une pomme, vous pouvez donc le placer facilement n’importe où.

Que la lumière soit : ORRO Smart Dimmer avec détecteur de mouvement



Ce capteur est plus cher que les autres car il combine un capteur de mouvement avec une lumière contrôlée par le toucher, la voix ou à distance à l’aide de l’application. Il détecte le mouvement et peut allumer ou éteindre automatiquement les lumières lorsque vous entrez ou sortez d’une pièce ou réglez les lumières selon un horaire qui suit le lever et le coucher du soleil.

Choix encastré : GE Enbrighten Z-Wave Plus Smart Motion Sensor



Vous pouvez contrôler ce capteur mural de GE de n’importe où dans votre maison, directement depuis votre téléphone ou votre PC. Il couvre une plage de vision de 180 degrés et peut être placé jusqu’à 45 pieds de votre hub SmartThings. Il y a un simple interrupteur marche/arrêt pour le contrôler manuellement.

Détecteur extérieur : Zooz Z-Wave Plus S2 Outdoor Motion Sensor – ZSE29



De nombreuses options de cette liste sont destinées à une utilisation en intérieur, mais ce détecteur de mouvement polyvalent est conçu pour les grands espaces (enfin, au moins pour l’extérieur de la maison). Il peut détecter un mouvement jusqu’à 30 pieds de distance et peut être alimenté par batterie ou USB. Notez que vous aurez besoin d’un hub pour le connecter à SmartThings.

Fonctionnalités : Aeotec Multisensor 6 avec batterie



Cette option riche en fonctionnalités d’Aeotec offre non seulement la détection de mouvement, mais également la température, l’humidité, la lumière, les UV et les vibrations. N’utilisez donc pas six périphériques matériels distincts lorsque le Multisensor 6 les possède tous.

Détecter une tendance intelligente

Lorsque vous surveillez votre maison pour le mouvement, vous ne voulez pas lésiner sur un appareil bon marché. Ainsi, tout l’argent que vous dépensez pour les capteurs de mouvement Samsung SmartThings sera de l’argent bien dépensé, que vous allumiez simplement vos lumières ou que vous surveilliez les choses lorsque vous n’êtes pas à la maison. Ajoutez simplement de nouveaux appareils et vous serez prêt à partir. Pour cela, le détecteur de mouvement Ecolink Z-wave Plus est notre choix pour une détection de mouvement longue durée.

Bien sûr, il ne fait jamais de mal d’opter pour des options mobiles comme le Centralite Micro Motion Sensor qui tombe sur le petit côté des choses ou une option encastrée comme le capteur intelligent sans fil GE Z-Wave Plus.

Quelle que soit l’option choisie, vous pouvez vous sentir bien en sachant qu’elle fonctionnera avec l’une des plates-formes de maison intelligente les plus puissantes au monde !

