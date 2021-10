Meilleurs capteurs de température HomeKit 2021

Meilleur

Capteurs de température HomeKit iMore 2021

Il fait assez chaud pour la moitié du monde en ce moment (alors que l’autre moitié a un temps de pull), alors vous vous demandez peut-être : « Est-ce qu’il fait chaud ici ? » assez souvent à la maison. Si vous êtes équipé des meilleurs capteurs de température HomeKit, vous pouvez même aller plus loin et automatiser un processus avec Siri et demander à votre assistant numérique de vérifier pour vous, sans jamais lever le petit doigt. Avec un capteur de température HomeKit approprié, vous obtiendrez des rapports sur la température actuelle d’une pièce donnée (ou même à l’extérieur) à tout moment, via une application ou Siri lui-même. Il n’y a que quelques-uns de ces produits sur le marché, mais ce sont les meilleurs que nous ayons trouvés jusqu’à présent.

Contrôle de la température intérieure : moniteur de qualité de l’air intérieur Eve Room



Ce moniteur détecte non seulement la température ambiante, mais vous pouvez également obtenir des informations sur la qualité de l’air, l’humidité et les niveaux de COV. L’écran e-ink permet de voir très facilement toutes les données rapidement et facilement. De plus, comme HomeKit est activé, vous pouvez l’utiliser comme un moyen d’activer automatiquement vos scènes une fois qu’elles ont atteint une température spécifique et plus encore.

100 $ chez Amazon 100 $ chez Apple

Motion + : Philips Hue Smart Motion Sensor (Exclusivité sans installation pour Philips Hue Lights), Hue Bridge requis



Le capteur de mouvement Philips Hue est notre accessoire de prédilection pour allumer et éteindre nos lumières automatiquement au fur et à mesure que nous allions et venions. Il se trouve aussi qu’il y a un capteur de température. Une fois votre capteur de mouvement configuré avec HomeKit, le capteur de température fonctionne comme un autre, lui permettant de fonctionner avec des scènes ou des automatisations. Il peut également signaler l’état via Siri à la demande. La connectivité Zigbee au pont Philips Hue rend ce capteur solide en termes de fiabilité. De plus, il s’allume rapidement pour répondre et mettre à jour l’état de votre maison.

40 $ chez Best Buy 40 $ chez Walmart

Économique : Capteur de température et d’humidité Aqara



Le capteur de température Smart Home d’Aqara est une option abordable qui présente des avantages surprenants. Ce petit capteur signale la température à l’application Home, ainsi que l’humidité et la pression atmosphérique, le tout dans un emballage que vous pouvez mettre à peu près n’importe où. Même si le capteur a un prix bas, vous aurez besoin d’Aqara Smart Home Hub pour l’ajouter à HomeKit, ce qui peut être rentable si vous avez besoin de beaucoup de capteurs dans la maison.

19 $ sur Amazon

Double fonction : capteur d’inondation, d’eau et de température Fibaro FGBHFS-101



Si vous êtes à la recherche d’un capteur de température pour l’une de vos cuisines, salle de bain ou tout autre endroit susceptible de causer des dégâts d’eau, le capteur d’inondation de Fibaro peut être votre meilleur choix. Placez simplement ce capteur entièrement sans fil n’importe où dans votre maison, et vous aurez accès à la surveillance de la température, ainsi qu’à une alarme qui peut vous avertir dès que l’eau est détectée. Ce capteur peut durer jusqu’à 2 ans avant d’avoir besoin d’un échange de batterie, et il signale également l’humidité.

50 $ chez Amazon 50 $ chez Walmart

Simple, mais efficace : MIJIA QingPing Bluetooth Thermo-Hygrometer H Version



Ce simple petit capteur lira et affichera la température actuelle de la pièce sur l’écran. Vous pouvez voir les données clairement avec l’angle de vision de 180 degrés, et vous avez deux options pour le monter : soit sur un bureau, soit au mur. Il utilise également une seule pile bouton, consomme peu d’énergie et peut enregistrer des données jusqu’à 30 jours.

29 $ sur Amazon

Eye of Sauron: Capteur de mouvement Fibaro Capteur de température Z-Wave Plus



Le capteur de température Fibaro Motion Sensor Z-Wave Plus semble sortir tout droit de Mount Doom avec le look unique « Eye of Sauron ». Ce capteur vous donne des alertes de mouvement rapides, des relevés de température en temps réel et même des notifications de vibrations, qui déclenchent tous vos accessoires HomeKit via des automatisations, et toutes les données sont cryptées. Vous aurez besoin d’un concentrateur, mais ce capteur est compatible avec tout système z-wave ouvert comme les objets intelligents, Vera, Nexia, etc.

40 $ sur Amazon

Connectez-le : Philips – Hue Smart Hub/Bridge 2nd Generation – Blanc



Si vous souhaitez utiliser le capteur de mouvement intelligent Philps Hue que nous venons de mentionner, vous aurez besoin du pont Philips Hue pour que tout fonctionne ensemble. Le pont agit comme votre hub central pour tout ce qui est automatisé, y compris les produits HomeKit compatibles.

60 $ chez Amazon 60 $ chez Best Buy

Connectez tous da Aqara ! : Aqara M1S Smart Hub



Si vous souhaitez utiliser le capteur de température et d’humidité Aqara, vous aurez besoin du Smart Hub Aqara M1S par-dessus. Avec ce hub, vous pouvez connecter divers produits de maison intelligente Aqara compatibles avec HomeKit. En fait, ce hub vous permet de connecter jusqu’à 128 appareils Aqara (répéteurs Aqara Zigbee requis), alors allez-y !

37 $ sur Amazon

Les grands espaces : Eve Weather



Ceci est similaire à la Eve Room, mais il est destiné à une utilisation en extérieur. Il affichera la température, l’humidité et même la pression barométrique. Vous pouvez même voir la tendance météo en un coup d’œil sur votre iPhone ou sur l’écran lui-même. Il est même sans fil avec une batterie remplaçable, une prise en charge complète de Bluetooth et HomeKit, et utilise la connectivité réseau Thread.

Restez à l’aise avec les fantastiques capteurs de température HomeKit

Les capteurs de température HomeKit exploitent la puissance de l’écosystème de la maison intelligente d’Apple pour faire plus que simplement vous indiquer la température actuelle dans une pièce. Ces capteurs peuvent fonctionner en tandem avec d’autres excellents accessoires HomeKit, permettant des automatisations vraiment magiques. Par exemple, vous pouvez allumer une prise intelligente avec un ventilateur lorsque la température devient un peu trop élevée. Lorsque vous avez avec vous les meilleurs capteurs de température HomeKit, vous n’aurez même pas à lever le petit doigt pour démarrer vos automatisations. Cela rend la vie tellement plus facile!

Êtes-vous à la recherche d’un capteur avec écran intégré et ne nécessite pas de concentrateur ou de thermostat ? Jetez un œil au moniteur de qualité de l’air intérieur Eve Room. Il vous indique non seulement la température de la pièce dans laquelle il se trouve, mais vous pouvez également obtenir des lectures sur les niveaux de COV à partir de choses comme la peinture et même la qualité de l’air et l’humidité. C’est un excellent choix si vous voulez quelque chose d’un peu plus que la simple température. Et si vous en avez besoin pour l’extérieur, alors Eve Weather est également une excellente alternative.

Si vous avez déjà du matériel Philips Hue chez vous, le capteur de mouvement Hue est peut-être celui qu’il vous faut. Ce capteur fonctionne avec le pont Hue et offre les mêmes performances et fiabilité à toute épreuve qui font la renommée du système.

