Meilleurs cardans de téléphone 2022 | iPlus

Meilleur

cardans de téléphone iMore 2022

Se déplacer même un peu pendant la prise de vue vidéo avec votre téléphone conduit à des séquences tremblantes et inutilisables qu’aucune quantité de stabilisation optique de l’image ne corrigera. Que vous filmiez avec un nouvel iPhone 13 ou un ancien modèle de téléphone, vous avez besoin d’un cardan. En tant que photographe, je ne suis payé que si mes images et vidéos sont lumineuses et nettes à chaque prise. Je ne lésine pas sur le matériel qui va dans mon sac, et c’est pourquoi je porte le stabilisateur de cardan à 3 axes Hohem. J’aime le Hohem pour sa stabilisation à trois axes solide comme le roc qui résiste aux vents violents, à la marche et à la course, et même à la prise de vue à partir d’un véhicule en mouvement. Mais ce n’est pas le seul cardan gagnant que je garde sous la main. Voici les meilleurs cardans de téléphone pour votre argent aujourd’hui.

Meilleur dans l’ensemble : Hohem i-Steady Mobile+

Source : Hohem

Le Hohem iSteady Mobile+ est un cardan abordable doté de fonctionnalités avancées que vous adorerez ! Ce modèle comprend un nouveau mode de création 3D qui fait pivoter votre téléphone à 360 degrés pendant le tournage. Un mode sport active la stabilisation sur 3 axes en surmultipliée, garantissant que les films ne tremblent jamais, même lorsque vous descendez les escaliers ou que vous faites du vélo sur un terrain accidenté.

La durée de vie de la batterie sur l’iSteady Mobile Plus est de 12 heures admirables, et l’unité peut charger votre téléphone si nécessaire. Ce modèle dispose de quatre modes de panoramique, de diverses fonctionnalités de time-lapse et peut effectuer des retouches mineures pendant le post-traitement avec l’application incluse. Ce modèle bien équilibré est l’un des meilleurs cardans de téléphone en raison de sa polyvalence, et il s’adapte à tous les téléphones jusqu’à l’iPhone 13 Pro.

Mon seul reproche est avec le logiciel. Les applications iPhone et Android sont maladroites, difficiles à naviguer et difficiles à apprendre. L’application est continuellement mise à jour et s’améliore à chaque version. Mais ceux qui se sentent dépassés voudront peut-être s’en tenir au logiciel de vidéo et d’appareil photo de leur téléphone pour commencer. Dans l’ensemble, il s’agit d’un cardan de qualité professionnelle à un prix avantageux.

Avantages:

La batterie dure 12 heures Images nettes Suivi automatique impressionnant Les commandes de la poignée sont exceptionnelles Étui inclus

Meilleur dans l’ensemble

Hohem i-Steady Mobile+

Un cardan de premier ordre pour une bonne affaire

Ce cardan produit des vidéos sans secousses et des images fixes pour quelques dollars de moins que la concurrence.

Meilleur contrôle gestuel : DJI OM 5

Source : DJI

Nous avons donné des notes élevées à DJI dans notre examen de l’OM 4, nous sommes donc enthousiasmés par la sortie du nouveau DJI OM 5. La dernière version de DJI est plus légère que jamais et offre une vidéo ultra fluide et un suivi automatique.

La tige d’extension intégrée sur le DJI OM 5 vous permet de tirer l’appareil photo loin pour inclure plus de paysages et de personnes dans les photos ou pour prendre des photos sous des angles inférieurs. ShotGuides reconnaît votre environnement et recommande le séquençage des prises de vue, afin que vous obteniez des résultats épiques, que vous soyez un débutant ou un professionnel chevronné. Et ActiveTrack 4.0 maintient les séquences aussi fluides que possible.

Le seul inconvénient est que l’OM 5 n’est pas assez grand pour accueillir le nouvel iPhone 13 Pro Max. Si c’est votre iPhone de choix, vous devrez chercher ailleurs. Pour tout le monde, il s’agit d’un cardan pour iphone facile à utiliser, et ce kit comprend tout ce dont vous avez besoin pour commencer à filmer.

Avantages:

Prise de vue mains libres Déclencheur sur la poignée Stabilisation solide Zoom dynamique abordable

Les inconvénients:

Ne convient pas à l’iPhone 13 Pro Max

Meilleur contrôle gestuel

DJI OM 5 – Stabilisateur de cardan portable 3 axes pour smartphone avec poignée

Photographiez en mains libres

Avec une stabilisation exceptionnelle, des commandes de déclenchement et la possibilité de passer les mains libres, ce cardan léger brille.

Meilleurs modes de prise de vue : Zhiyun Smooth 4

Source : Zyihun

Adoré par les vidéastes professionnels, les vloggers et les passionnés, le Zhiyun Smooth 4 est un équipement photo indispensable. Le Smooth fonctionne pendant 12 heures par charge et produit des images stables, peu importe la météo ou vos mouvements. Les curseurs sur le côté de la poignée fonctionnent comme un panneau de commande, vous permettant de basculer entre les modes de cardan, d’allumer une lumière de remplissage, d’enregistrer, de mettre en pause, etc.

Si je dois pinailler, un problème que j’ai remarqué est que ce cardan s’équilibre le plus précisément sans étui pour téléphone. Étant donné que les poignées du Zhiyun maintiennent fermement votre téléphone coûteux en place, ce n’est pas un problème énorme, mais il est gênant de devoir retirer votre étui pour tirer et le remplacer à nouveau lorsque vous avez terminé.

Les fonctionnalités dont il faut se vanter incluent le suivi d’objets, la mise au point et le zoom, un déclencheur d’obturateur et des techniques de prise de vue avancées telles que le time-lapse, l’hyper-lapse, le mouvement accéléré, le ralenti, etc. Que vous soyez un cinéaste avancé ou que vous appreniez simplement les ficelles du métier, c’est le cardan pour téléphone qui vous offre une vidéo fluide dans toutes les situations.

Avantages:

Autonomie de 12 heures Produit une vidéo sans secousses Économique Tutoriels vidéo inclus Modes de prise de vue avancés

Les inconvénients:

Mieux utilisé sans étui de téléphone

Meilleurs modes de prise de vue

Cardan Zhiyun Smooth 4

Des images douces au beurre

Fini les prises de vue tremblantes et une autonomie impressionnante qui pourrait bien durer plus longtemps que votre créativité.

Meilleur niveau d’entrée : Gudsen Moza Mini-S

Source : Gudsen Moza

Lorsque la taille compte, le Moza Mini-S fonctionne comme aucun autre. Ce cardan de téléphone a un corps mince et léger qui se replie jusqu’à cinq pouces de longueur – assez petit pour tenir parfaitement dans un sac à dos, un tiroir ou même votre boîte à gants. Un capteur intégré et un moteur sans balais éliminent le tremblement qui transforme les bonnes vidéos en cauchemars provoquant le vertige. C’est également le cardan le plus facile à apprendre de notre liste, ce qui en fait le bon choix pour les débutants.

Ce petit cardan détecte et suit automatiquement les objets et les personnes, en plus du panoramique, de l’inclinaison et du roulement. Les images restent nettes grâce à la stabilisation sur 3 axes. La poignée du Moza Mini-S est équipée de commandes de zoom et de mise au point à un bouton pour un fonctionnement fluide.

S’il y a quelque chose à redire, c’est la durée de vie variable de la batterie qui s’étend parfois sur huit heures tandis que d’autres fois atteignent à peine la barre des cinq heures. Vous devrez également retirer l’étui de votre téléphone pour que les pinces agrippent correctement votre smartphone. Malgré ces petites bizarreries, nous aimons cette petite centrale électrique pour sa taille et ses caractéristiques compétitives.

Avantages:

Emballable Bon suivi du sujet Commandes de mise au point et de zoom à un bouton La stabilisation sur 3 axes fonctionne bien Idéal pour les débutants

Les inconvénients:

La coque du téléphone doit être retirée La durée de vie de la batterie n’est pas cohérente

Meilleur niveau d’entrée

Stabilisateur de cardan à 3 axes Moza Mini-S

Quand la taille compte

Le Moza Mini-S est livré avec une stabilisation à trois axes qui aide avec les mains tremblantes, et il se replie à une taille compacte.

Meilleur extensible : FeiyuTech Vimble 2S

Source : FeiyuTech

Le FeiyuTech Vimble 2S est parfait pour tous ceux qui pourraient bénéficier d’un peu de portée supplémentaire. Prendre des selfies, des actions bien au-dessus du niveau des yeux ou des mouvements légèrement hors de portée des bras est possible avec ce cardan léger qui s’étend jusqu’à 18 centimètres. Le Vimble 2S peut filmer des films verticalement ou horizontalement, ainsi qu’avec le suivi des visages et des objets. Et les stabilisateurs à 3 axes donnent à n’importe qui des mains stables lorsqu’ils sont en mouvement.

Contrôler le Vimble 2S est aussi simple que d’appuyer sur des boutons sur la poignée, et c’est pourquoi il a fait notre liste comme l’un des meilleurs cardans de téléphone. Un joystick vous donne un contrôle total, en plus d’un déclencheur Bluetooth, d’un bouton de déclenchement et d’une touche de mise au point. L’inclinaison, le roulement et le panoramique sont silencieux et fonctionnent à merveille.

Les filtres intégrés sont amusants à utiliser avec le Vimble 2S, et votre travail est modifiable avec l’application gratuite. Le seul inconvénient est la durée de vie de la batterie, qui dure un peu moins de cinq heures. Si cela ne vous dérange pas, le Vimble 2S est l’équipement photo idéal pour tout propriétaire de téléphone.

Avantages:

Extensible pour les captures grand angle et les selfies Construit robuste Commandes pratiques et faciles à utiliser Bonne stabilisation

Meilleur extensible

FeiyuTech Vimble 2S

Lorsque vous avez besoin d’une portée plus longue

Lorsque vous avez besoin de bras plus longs, le Vimble 2S complet est votre ticket pour la créativité.

En bout de ligne

J’adore les fonctionnalités avancées telles que le mode de création 3D, le time-lapse et le mode sport dans mon premier choix : le Hohem i-Steady Mobile+. La durée de vie de la batterie est impressionnante, d’une durée de 12 heures, et le suivi automatique et le panoramique sont tout aussi bons que les cardans de téléphone plus chers.

Le seul défaut de Hohem est que son application compagnon est difficile à apprendre et un peu désordonnée. La courbe d’apprentissage est raide mais en vaut la peine si vous pouvez le supporter. Quel que soit votre niveau de compétence, vous serez impressionné par les options de stabilisation sur 3 axes et d’inclinaison, de roulis et de rotation panoramique de ce cardan pour smartphone. Le Hohem est un produit remarquable qui ne manquera pas de laisser libre cours à votre créativité.

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Jodi Owan fonctionne derrière une caméra et un clavier. Retrouvez-la sur Instagram et son site internet.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.