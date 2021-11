Meilleurs cas Moto G Power (2020) 2021

Mince et flexible : EasyACC Slim Case



Choix du personnel

L’étui EasyACC Slim, fabriqué à partir d’un matériau TPU mat, est conçu dans un souci de protection. Au dos, vous trouverez des découpes parfaites pour le module de caméra et le scanner d’empreintes digitales, ainsi qu’une conception à hachures pour améliorer la prise en main globale. Il y a même une conception spéciale pour le haut-parleur en bas afin que vous puissiez obtenir le meilleur son possible lorsque vous regardez une vidéo ou écoutez de la musique.

9 $ sur Amazon

Honneur du scout : UAG Scout Series



L’étui UAG Scout est idéal pour ceux qui veulent quelque chose de robuste tout en offrant un profil minimal. L’étui est uniquement de couleur noir mat mais offre une prise antidérapante et une coque intérieure douce pour protéger contre les chutes.

Protection familière : Spigen Rugged Armor Case



Que peut-on vraiment dire d’un boîtier aussi génial que le Spigen Rugged Armor, à part le fait qu’il arbore un design éprouvé ? Les boutons sont recouverts mais restent tactiles, et vous n’aurez pas à vous soucier de « porter l’étui » juste pour utiliser votre téléphone. Ensuite, il y a le motif de toile d’araignée toujours familier à l’intérieur de l’étui pour accompagner les lèvres et les bords surélevés pour une protection accrue.

13 $ chez Amazon 25 $ chez Spigen

Comme un gant : TUDIA Merge



Si vous recherchez un étui élégant qui dit « non-sens », alors vous ne voulez pas laisser passer le TUDIA Merge. Cet étui arbore deux couches de protection avec une coque intérieure en TPU souple, ainsi qu’une plaque arrière rigide en polycarbonate. Cette plaque arrière offre non seulement de la stabilité à votre étui, mais les bords sont striés, vous aurez donc également une meilleure prise en main lors de l’utilisation de votre téléphone.

Flower power: Etui de protection en TPU floral Bereajoy



Ceux qui veulent quelque chose avec un peu plus de personnalité voudront l’étui Bereajoy Floral TPU. Cet étui est disponible en 12 variantes différentes, y compris plusieurs motifs de fleurs. En ce qui concerne la protection, vous trouverez des pare-chocs aux quatre coins pour empêcher que quoi que ce soit n’arrive à votre G Power en cas de chute.

5 $ sur Amazon

Plus de polyvalence : Foluu Flip Folio Wallet



Lorsque vous avez un étui portefeuille, cela signifie qu’il y a une chose de moins que vous devez transporter dans votre poche, votre sac à dos ou votre sac à main. Le Foluu Flip Wallet est une excellente option polyvalente pour ceux qui veulent juste transporter une chose avec eux. Il y a une fente pour carte, ainsi qu’une poche pour de l’argent ou quelques reçus, et il y a un rabat magnétique pour garder l’étui fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.

11 $ sur Amazon

360 degrés: ONOLA Body Fit Cover



Le Body Fit Cover d’ONOLA offre une protection à 360 degrés avec des pare-chocs en TPU, une coque arrière en polycarbonate et un protecteur d’écran intégré. Vous pouvez également mettre de côté toute préoccupation concernant la compatibilité de la charge sans fil, car cette coque est conçue pour fonctionner avec vos chargeurs existants.

5 $ sur Amazon

Mettez un anneau dessus: étui à bagues rotatives Dretal



Personne ne veut que son téléphone lui tombe des mains, mais certaines personnes ne veulent pas déranger avec PopSockets. C’est là que l’étui à anneau rotatif Dretal sauve la mise. Cet étui comprend un porte-anneau qui pivote à 360 degrés, sert également de béquille et est compatible avec les supports magnétiques pour voiture.

9 $ chez Amazon 14 $ chez Newegg

Boutons surdimensionnés : UAG Plyo Series



Si le nom du jeu est la protection, alors vous ne voudrez pas manquer l’étui UAG Plyo Series. Le Plyo offre une protection de qualité militaire tout en étant un étui plus léger que prévu. UAG a également ajouté des boutons surdimensionnés qui sont tactiles et faciles à trouver, vous n’aurez donc pas à tâtonner pour essayer d’appuyer sur les bons boutons.

Comme un tank : Poetic Guardian



L’étui Guardian de Poetic offre autant de protection que l’on pourrait souhaiter pour leur nouveau Moto G Power. Il fournit un protecteur d’écran intégré, ainsi que des caches de port pour la prise casque et le port de charge, offrant une résistance contre la poussière et les débris. Le Guardian est parfaitement capable de gérer tout ce que vous lui lancez, et votre téléphone continuera à rouler.

Couleurs amusantes : étui en silicone liquide Weycolor



De nombreux étuis en silicone ennuyeux sont disponibles pour le Moto G Power, mais l’un des meilleurs est celui de Weycolor. Cet étui en silicone liquide est de couleur jaune vif et éclatant et comprend deux protecteurs d’écran en verre trempé. Il y a une finition mate antidérapante à l’arrière et sur les côtés, et vous n’aurez pas à vous soucier d’avoir un protecteur d’écran qui n’interagit pas bien avec l’étui.

À partir de 10 $ sur Amazon

Protection fiable : Otterbox Commuter LITE



Otterbox est dans le jeu depuis des années et le Commuter Lite est maintenant disponible pour le Moto G Power. Cet étui est composé de deux pièces, avec une couche intérieure douce pour une meilleure absorption des chocs, ainsi qu’une plaque arrière en polycarbonate dur pour que tout reste en place. La meilleure partie est que le Commuter Lite n’ajoute pas trop de volume à votre G Power afin qu’il puisse facilement se glisser dans et hors de vos poches.

14 $ sur Amazon

Il ne tombera pas : Silverback Holographic Sparkle Case



Non seulement l’étui Silverback Sparkle comprend un design en cascade avec des cœurs étincelants qui se déplacent, mais il existe plusieurs façons de garder le téléphone dans votre main. Un porte-anneau intégré à l’arrière sert également de béquille et Silverback comprend une dragonne étincelante qui se fixe au boîtier.

14 $ sur Amazon