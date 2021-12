Meilleurs cas pour AirPods Pro 2021

Meilleur

étuis pour AirPods Pro iMore 2021

Vous adorez vos AirPods Pro ; vous souhaitez protéger le boîtier des éraflures et des rayures. Un étui de protection est ce dont vous avez besoin. Notez que les AirPods Pro ont un facteur de forme différent des AirPods 2 ou AirPods 3, comme indiqué dans notre article sur Airpods 3 vs AirPods Pro. Les étuis ne seront pas interchangeables entre les modèles. Voici quelques-uns des meilleurs cas pour AirPods Pro.

Chic et élégant : TwelveSouth AirSnap Pro



Élégance de haute qualité

L’AirSnap Pro est un étui en cuir protecteur et durable pour vos AirPods Pro. Il est livré avec un clip en S pour éviter toute perte, mais vous pouvez facilement le retirer si vous souhaitez utiliser un porte-clés standard à la place. L’AirSnap Pro comprend également une sangle de transport, vous avez donc plusieurs façons de le transporter. Le cuir lui-même est de qualité supérieure et gardera vos AirPods Pro en toute sécurité.

Juste un skin : Skinit AirPods Pro Skins



Ce n’est pas un cas ; il s’agit plutôt d’un skin conçu pour personnaliser votre technologie et la protéger des éraflures. Choisissez parmi une grande variété de modèles. Vous y trouverez les logos, drapeaux, motifs géométriques, looks marbrés de votre équipe préférée et bien plus encore. Le vinyle premium 3M est facile à appliquer et à enlever sans laisser de résidus.

À partir de 16 $ sur Amazon À partir de 16 $ sur Skinit

Protection robuste et durable : Spigen Rugged Armor Case



Si vous voulez une protection robuste mais avec un style plus élégant, alors l’étui Rugged Armor est ce qu’il vous faut. Il a une conception en fibre de carbone et est fait de silicone résistant et durable qui résistera à presque tout ce que vous lui lancerez. L’étui est également livré avec un porte-clés pour une portabilité plus facile.

17 $ sur Amazon

Optez pour le cosmos : étui i-Blason Cosmo Series



Le design Cosmo classique d’i-Blason qui a orné de nombreuses générations d’étuis pour iPhone et d’autres accessoires Apple Watch est désormais disponible pour vos AirPods Pro. Le design Cosmo est un motif marbré avec un magnifique mélange d’or rose, de rose, de blanc et de gris. Il ne manquera pas de donner à votre AirPods Pro un peu de style tout en le protégeant de l’usure quotidienne. Il y a aussi une sangle de transport pour que vous ne perdiez jamais de vue vos AirPods Pro.

À partir de 15 $ chez Walmart

Cuir remarquable : Housse de protection en cuir véritable V-MORO



L’étui en cuir de V-MORO est fait de cuir véritable, il n’y a donc pas de faux pas ici. Il existe en trois couleurs : noir, marron et marron foncé, et les marrons développeront à coup sûr une belle patine avec le temps. Le cuir offre également une protection complète à votre étui de chargement AirPods Pro, le protégeant des éraflures et des rayures. Il est livré avec un mousqueton en métal pour un transport facile.

À partir de 16 $ sur Amazon

Protection lisse : Housse de protection améliorée ESR pour AirPods Pro



Cette housse en silicone souple pour votre étui AirPods Pro a un profil mince mais protégera votre AirPods Pro des rayures, des chutes et des chocs. Il a un ajustement serré et un petit trou à l’avant pour que vous puissiez rapidement voir l’indicateur LED de charge. Il dispose également d’un mousqueton gratuit, vous pouvez donc l’accrocher à n’importe quoi, n’importe où, et il est disponible dans un tas de couleurs.

À partir de 5 $ sur Amazon

Robuste : Spigen Tough Armor Case



Si vous avez besoin de quelque chose de plus robuste, alors Spigen’s Tough Armor est tout ce dont vous avez besoin. Cet étui durable protégera votre étui AirPods Pro de presque tout. Que vous le laissiez tomber de dix étages ou que quelque chose de lourd tombe dessus, vos AirPod sont en sécurité. Il est également livré avec un porte-clés pour une portabilité plus facile.

16 $ sur Amazon

Clairement protecteur : Speck Products Presidio Perfect-Clear Airpods PRO Case



Totalement clair et chic, cet étui de Speck protège sans couvrir votre étui de chargement AirPods Pro. Il est co-moulé avec une coque extérieure dure et un intérieur en caoutchouc souple pour protéger vos écouteurs des chutes et des chocs.

15 $ sur Amazon

Maison de la souris : étui en silicone Disney Mickey et Minnie



Magie Disney

Les amoureux de Disney voudront s’emparer de cette jolie coque sur le thème de Mickey ou Minnie. Il est fait de silicone souple qui est un plaisir à tenir, et il est même livré avec une sangle de transport avec un anneau, il est donc impossible de perdre vos AirPods Pro. Cette affaire ne manquera pas de faire tourner la tête des amoureux de Disney partout.

À partir de 7 $ sur Amazon

Une touche de luxe : KINGXBAR Luxury Series AirPods Pro Case



Si vous aimez un peu de bling sur vos accessoires, celui-ci est fait pour vous. Des cristaux scintillants ornent cet étui amusant, garantissant que vos AirPods Pro se démarquent de la foule.

16 $ sur Amazon

Protection transparente : ESR Hybrid Translucent Cover



Si vous voulez quelque chose qui protège simplement votre étui AirPods Pro sans ajouter de couleur, alors l’étui hybride est ce que vous voulez. Il est fait d’un matériau TPU transparent avec une finition mate sur les accents, de sorte que le blanc d’origine brille à travers, mais il est à l’abri des rayures, des chocs et des chutes. Il est livré avec un porte-clés.

À partir de 6 $ sur Amazon

Convient comme un gant: Housse de protection BRG Airpods Pro



BRG propose cette coque en silicone simple, qui s’adapte parfaitement à votre étui de chargement AirPods Pro et le protège des éraflures et des entailles de tous les jours. Il est disponible dans une variété de couleurs, vous êtes donc sûr de trouver celui qui vous convient le mieux.

À partir de 7 $ sur Amazon

Protection élégante et amusante : OtterBox Ispra Series AirPods Pro Case



Bénéficiez d’une protection OtterBox durable avec l’étui élégant, adhérent, ajusté et coloré de la série Ispra. La languette sur le devant permet de l’ouvrir facilement. Le mousqueton en métal est inclus. Choisissez parmi une poignée de couleurs attrayantes.

À partir de 24 $ chez Amazon 30 $ chez OtterBox

Un retour protecteur: Spigen Classic Shuffle AirPods Pro Case



Hé fans d’Apple rétro, à quel point est-ce amusant ? Spigen rend hommage à l’iPod shuffle original avec le design de cette coque en silicone. Il est livré avec un mousqueton en métal.

17 $ sur Amazon

Style mignon : étui de transport ESR Bounce avec porte-clés à pompon en fourrure



Cette coque en silicone souple est disponible dans une belle variété de couleurs pastel et protégera votre étui de chargement AirPods Pro contre les chocs, les chutes et les éraflures du quotidien. Il est également livré avec un joli bouchon anti-poussière en fausse fourrure pour empêcher la poussière de pénétrer dans le port de charge et un porte-clés.

À partir de 6 $ sur Amazon

Ultra-robuste : SUPCASE Unicorn Beetle Pro Series Case pour AirPods Pro



Que vous emmeniez vos AirPods Pro dans une aventure en plein air ou que vous aimiez simplement le look ultra-robuste, SUPCASE offre quelque chose d’unique ici. La coque rigide en TPU et polycarbonate vous offre une sérieuse protection contre les chutes.

À partir de 17 $ sur Amazon

Chats et chatons sympas : LitoDream Airpod Pro Case Soft Silicone



Pourquoi ne pas laisser vos AirPods Pro porter un peu de flair ? Si l’imprimé léopard n’est pas pour vous, il existe de nombreuses autres options, telles que les fleurs et les unis. Certains viennent avec un bonus comme un porte-clés ou un bracelet Apple Watch assorti.

À partir de 6 $ sur Amazon

Retour en arrière : elago AW5 Compatible avec l’étui Airpods Pro



Nous adorons les designs rétro amusants d’elago. Qui a dit que vos AirPod devaient ressembler à des AirPod ? Canalisez le joueur qui sommeille en vous avec cet adorable étui de style « console de jeu portable ».

À partir de 13 $ sur Amazon

Les meilleurs étuis AirPods Pro pour vous

Que vous recherchiez quelque chose de doux et de silicone, de luxueux et de cuir, ou de rugueux et robuste, ce sont quelques-uns des meilleurs étuis AirPods Pro du marché. Si nous pouvons faire quelques suggestions, nous aimons le TwelveSouth AirSnap Pro car TwelveSouth n’a que des produits de haute qualité, et cet étui AirPods Pro ne fait pas exception. Il s’agit d’un cuir pleine fleur de qualité supérieure, pas d’un produit bon marché.

Si vous recherchez un étui de protection à un prix inférieur, nous aimons le Spigen Rugged Armor. Celui-ci offre une tonne de durabilité et de protection pour vos AirPods Pro sans ressembler à quelque chose d’une base militaire.

Et enfin, si vous aimez les étuis AirPods Pro super mignons, nous vous recommandons également l’étui AirPods Pro KINGXBAR Luxury Series, car il ajoute une touche blingy à vos AirPods Pro sans vous ruiner.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.