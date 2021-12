Meilleurs cas pour le MacBook Pro 16 pouces 2021

Meilleur

coques pour le MacBook Pro 16 pouces iMore 2021

Le MacBook Pro 16 pouces est désormais l’ordinateur portable phare d’Apple. Si vous sortez votre MacBook Pro, vous voudrez sans aucun doute le protéger. Que vous recherchiez du plastique robuste ou du cuir élégant, nous avons les meilleurs choix pour vous. Voici quelques-uns des meilleurs boîtiers Macbook Pro 16 pouces disponibles actuellement.

Simplement clair : MOSISO MacBook Pro 16 pouces Case



Le favori du personnel

Si vous recherchez un étui à clipser simple, clair et basique pour votre MacBook Pro 16 pouces, c’est celui-là. Le boîtier en plastique dur protège des rayures et des chocs, mais vous pouvez toujours voir le logo Apple à travers le boîtier.

18 $ chez Amazon 20 $ chez Walmart

Robuste : boîtier Procase Macbook Pro 16 pouces



Avez-vous besoin de quelque chose d’un peu plus robuste ? Si c’est le cas, consultez le boîtier robuste de ProCase. Il est testé contre les chutes jusqu’à 48 pouces, et il a des coins striés absorbant les chocs, des pare-chocs intérieurs en TPU alvéolé et des bords biseautés. Choisissez entre noir, gris ou kaki.

À partir de 33 $ sur Amazon

Housse en cuir de luxe : Waterfield MacBook Sleevecase



Si vous aimez les sacs en cuir luxueux, vous voudrez en savoir plus sur Waterfield. Cette housse est spécialement conçue pour le MacBook Pro 16 pouces, également disponible dans d’autres tailles. Choisissez le style vertical ou horizontal et choisissez parmi deux couleurs/tissus différents, Black Ballistic avec Micro Trim ou Waxed Canvas avec Grizzly Leather (marron).

79 $ à Waterfield

Approuvé par Apple : von Holzhausen Le portefeuille MacBook 16″



Vous ne pouvez pas vous tromper avec un étui en cuir certifié Apple. Bien qu’il ne soit pas bon marché, vous ne pouvez pas battre l’ajustement et la finition du cuir fin. La pochette liée ici est parfaite pour le MacBook Pro 16 pouces, mais elle existe également dans d’autres tailles. Choisissez parmi le gris et le noir.

À partir de 100 $ chez Apple

Lumineux et joyeux : manchon résistant à l’eau Lacdo



Si vous voulez juste une housse bon marché pour garder votre MacBook couvert lorsque vous ne l’utilisez pas, consultez Lacdo. Il est résistant à l’eau et se décline dans de nombreuses couleurs amusantes.

14 $ sur Amazon

Housse rembourrée: Housse de protection pour ordinateur portable tomtoc 360



Des coins renforcés de caoutchouc et un intérieur moelleux, doux et rembourré protègent votre précieux ordinateur portable lorsque vous êtes en déplacement. Choisissez parmi plusieurs couleurs et motifs.

27 $ sur Amazon

Lequel choisir ?

Tout d’abord, vous devrez décider si vous voulez un étui à clipser qui reste sur votre MacBook Pro pendant que vous l’utilisez ou un étui dans lequel vous le glissez lorsqu’il n’est pas utilisé (ou les deux !) Si vous avez juste besoin d’un étui en plastique de base , l’étui MOSISO MacBook Pro 16 pouces est ce que vous voulez. Oui, c’est assez simple, mais vous pouvez voir le logo Apple à travers le boîtier. De plus, vous pouvez toujours l’égayer avec des décalcomanies qui expriment votre personnalité.

Si vous voulez une housse sur mesure pour le MacBook Pro 16 pouces, la Waterfield MacBook Sleevecase est un excellent choix. Fabriquée avec des matériaux luxueux à San Francisco, cette pochette est parfaite pour les cadres occupés en déplacement. Vous pouvez ajouter des accessoires optionnels tels qu’une bandoulière. Il est rembourré de néoprène et respecte la TSA. Avec toutes ces options pour les meilleurs étuis Macbook Pro 16 pouces, vous ne pouvez vous tromper avec aucune d’entre elles.

