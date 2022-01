Meilleurs cas pour les AirPods 3 en 2022

Meilleur

Vous avez les incroyables AirPods 3 et vous voulez probablement les garder longtemps. Eh bien, vous allez avoir besoin d’un étui solide pour cela! Que vous souhaitiez une protection supplémentaire, plus d’options de couleur/conception, ou un moyen d’attacher vos AirPod de troisième génération à votre sac, nous avons ce qu’il vous faut. Voici quelques-uns des meilleurs cas pour vos AirPods 3.

Meilleur dans l’ensemble: boîtier magnétique ESR pour AirPods 3



Choix du personnel

Cet étui en silicone absorbant les chocs offre à vos AirPods 3 une couverture complète tout en maintenant la compatibilité MagSafe. Une découpe pour la lumière LED vous permet de suivre l’état de votre charge. Il est livré avec un mousqueton attaché pour plus de commodité lors de vos déplacements. Choisissez Bleu ou Noir.

À partir de 13 $ sur Amazon

Luxueux : Étui en cuir moderne NOMAD pour AirPods 3



Enveloppez vos AirPods 3 dans un somptueux cuir Horween au tannage végétal qui se patine chaleureusement avec le temps. La conception en deux parties et le conduit de lumière optique pour l’indicateur LED signifient que la fonctionnalité n’est pas entravée. L’étui a un point d’attache pour lanière au cas où vous voudriez ajouter une dragonne. Choisissez parmi trois couleurs.

35 $ ​​chez NOMAD

Le choix du joueur : elago AW5 AirPods 3 Case



Est-ce amusant ? L’étui elago AW5 AirPods 3 ressemble à un appareil de jeu portable rétro préféré. Vous pouvez toujours voir le voyant de charge LED et charger vos AirPod sans fil dans le boîtier. Choisissez parmi trois options de couleurs différentes : gris clair, noir et rose sable.

À partir de 15 $ sur Amazon

Quel est votre signe ? : Étui GOGOSODU AirPods 3



Si vous aimez les horoscopes, vous voudrez peut-être jeter un œil à cet étui AirPods 3. Cet étui robuste a une image de votre signe sur le devant et le nom et la constellation de votre signe sur le dos. La charge sans fil n’est pas affectée. Choisissez parmi les 12 signes de l’horoscope.

À partir de 13 $ sur Amazon

Choix colorés: SNBLK AirPods 3 Case



Bénéficiez d’une protection contre les chutes grâce à l’étui en silicone premium de trois millimètres d’épaisseur. Il est doux, résistant aux rayures et lavable. Le voyant LED reste visible et le chargement sans fil fonctionnera toujours correctement dans le boîtier. Choisissez parmi un large éventail de choix de couleurs.

À partir de 8 $ sur Amazon

Choix difficile: Spigen Tough Armor pour AirPods 3



Obtenez un peu plus de protection avec cet étui d’armure robuste de Spigen. La mousse à impact extrême dissipe les chocs pour une protection interne, et les lignes sur le devant aident à améliorer l’adhérence pour éviter les chutes en premier lieu. L’étui vous permet de charger sans fil et le voyant de charge LED est entièrement visible. Choisissez parmi plusieurs coloris.

20 $ sur Amazon

Robuste : Étui MOBOSI AirPods 3



La conception antidérapante et la protection contre les chutes de qualité militaire garantissent la tranquillité d’esprit. Le boîtier n’interfère pas avec la charge sans fil et le voyant de charge LED est entièrement visible. L’étui est disponible en trois couleurs, chacune avec un mousqueton assorti : bleu, noir et violet.

À partir de 14 $ sur Amazon

Glam: Étui GVIEWIN AirPods 3ème génération



Donnez à vos AirPods 3 un look résolument glamour avec cet étui inspiré du marbre. La garniture en métal le met encore plus en valeur. Le corps résistant aux chocs et la dragonne incluse ajoutent protection et commodité. Le chargement sans fil fonctionnera toujours avec ce boîtier activé. Choisissez parmi plusieurs belles couleurs.

À partir de 20 $ sur Amazon

Extérieur pierreux : VRS Modern Case pour AirPods 3



Cet étui a un look pierre unique et moderne. Cependant, le boîtier est en fait fabriqué à partir de PC (polycarbonate) et de TPU (polyuréthane thermoplastique). La lumière LED est présentée et le chargement sans fil fonctionnera toujours sur vos AirPods 3 dans ce boîtier. La dragonne attachée ajoute un autre élément de design intéressant.

19 $ sur Amazon

Délicieux : étui à crème glacée elago pour AirPods 3



Cet adorable étui de nouveauté ressemble à une délicieuse barre de crème glacée avec des pépites. L’étui en silicone de qualité supérieure prend en charge le chargement sans fil et un petit mousqueton est fixé au bâton. Choisissez parmi l’appétissant myrtille (violet) ou menthe (bleu).

À partir de 15 $ sur Amazon

Bonne affaire : RESTONE Case pour AirPods 3



Si vous recherchez une protection mais que vous ne cherchez pas vraiment à changer l’apparence de vos AirPods 3, découvrez ce design totalement clair de RESTONE. La texture à micropoints empêche l’aspect mouillé et la bague ronde dorée le distingue. Il se décline également en plusieurs teintes claires et colorées.

10 $ sur Amazon

Sophistiqué : Étui Spigen Urban Fit pour AirPods 3



La conception du PC et du tissu donne à vos AirPods 3 un air plus sophistiqué tout en protégeant vos AirPods 3 des chutes et des chocs. Un intérieur en microfibre douce protège des rayures. Le chargement sans fil fonctionne toujours et la lumière LED est entièrement visible dans le boîtier.

À partir de 27 $ sur Amazon

Lequel des meilleurs cas pour AirPods 3 devriez-vous obtenir ?

Lorsque vous décidez d’un cas, réfléchissez aux caractéristiques qui comptent le plus pour vous. Vous cherchez un skin simple pour ajouter du panache et protéger la coque des AirPods 3 des rayures ? Voulez-vous plus de protection contre les chutes ? Avez-vous besoin d’un point d’attache pour cordon ou d’un mousqueton pour emporter vos AirPods en déplacement ? Voulez-vous pouvoir utiliser la fonction de charge MagSafe ?

Nous aimons le boîtier magnétique ESR pour AirPods 3. C’est un boîtier de base qui couvre toutes les bases. Il est disponible en plusieurs couleurs et n’entrave en aucun cas la fonctionnalité des AirPod, y compris le chargement de MagSafe. En parlant de charge MagSafe, n’oubliez pas de vous procurer l’un des meilleurs chargeurs MagSafe si vous n’en avez pas déjà un.

Pour la sophistication pure, vous ne pouvez pas vous tromper avec les produits NOMAD en cuir haut de gamme. Le cuir américain Horween à tannage végétal développera cette patine au fil du temps qui le rend unique.

Les étuis elago ne sont pas ce que j’appellerais sophistiqués, mais ils sont très amusants. En plus de la console de jeu et des conceptions de crème glacée présentées ici, elago propose également d’autres conceptions adorables pour les techniciens et les gourmands qui valent le détour si vous aimez ça.

