Meilleurs casques Bluetooth 2021 | Android Central

Meilleur

Casques Bluetooth Android Central 2021

Les écouteurs et les écouteurs Bluetooth sont à la mode ces jours-ci, et à juste titre. Cependant, les casques Bluetooth sont moins encombrants pour certaines personnes et se concentrent sur une excellente expérience d’appel téléphonique mains libres, ils pourraient donc être le meilleur achat. Surtout si vous travaillez maintenant à domicile, un casque est un moyen facile de rester au top de votre travail dans un environnement distrayant. Lorsque vous profitez des temps d’arrêt, un casque Bluetooth pour les jeux peut également s’avérer utile. Pour nous, le Plantronics Voyager Legend est l’un des meilleurs casques Bluetooth, mais il existe de nombreuses autres options sur cette liste qui méritent d’être envisagées.

Meilleur dans l’ensemble : Plantronics Voyager Legend

Source : Plantronics

Même si les écouteurs sans fil sont le nouveau produit phare, il existe encore une quantité surprenante de casques Bluetooth en 2021. Parmi eux, nous pensons que le meilleur choix pour la plupart des gens est le Plantronics Voyager Legend. Le Voyager n’est pas le casque Bluetooth le plus haut de gamme, mais nous pensons qu’il offre la meilleure expérience globale et la meilleure valeur.

La conception de Plantronics pour le Voyager Legend est simple et minimaliste dans tous les sens. Il s’accroche facilement à votre oreille et grâce à la technologie Smart Sensor, le Voyager Legend peut détecter automatiquement quand il est porté. Dans le monde réel, cela signifie que vous pouvez accepter un appel en plaçant simplement le casque sur votre oreille sans avoir à appuyer sur aucun bouton.

Parmi les autres points forts, citons un réseau à trois micros qui annule les bruits de fond indésirables, un nano-revêtement qui permet une résistance à l’eau et une batterie conçue pour durer jusqu’à sept heures de temps de conversation sur une seule charge. Lorsque vous n’utilisez pas le Voyager Legend, il se range bien dans l’étui de transport haut de gamme.

Beaucoup de choses sont offertes ici, et pour le prix, demande Plantronics, vous obtenez une sacrée affaire.

Avantages:

Conception simple Suppression du bruit Détection d’usure Résistance à l’eau

Les inconvénients:

Autonomie de la batterie relativement courte

Meilleur dans l’ensemble

Plantronics – Voyager Legend (Poly)

Meilleur des meilleurs

Pour la plupart des gens, le Voyager Legend est le meilleur casque Bluetooth que l’on puisse acheter. Il a fière allure et offre des fonctionnalités fantastiques.

Meilleur choix de budget: oreillette Bluetooth New Bee

Source : Amazon

Si dépenser le moins possible est en haut de votre liste de priorités, nous vous recommandons de jeter un coup d’œil à l’écouteur Bluetooth New Bee, simplement nommé. C’est le casque le plus abordable que nous ayons choisi, et bien qu’il n’offre pas la meilleure expérience absolue, la proposition de valeur offerte est difficile à contester.

Le design du casque New Bee n’a rien de spécial. La conception supra-auriculaire en plastique fait le travail, mais elle ne va pas plus loin que cela. C’est parfaitement fonctionnel et confortable, mais pizazz n’est pas un mot dans son vocabulaire (même si les couleurs blanc et or pimentent un peu les choses).

New Bee comprend des embouts d’écouteurs supplémentaires pour vous aider à obtenir l’ajustement parfait. La technologie CVC 6.0 est présente pour aider à éliminer le bruit de fond pour des appels d’une clarté cristalline, et vous pouvez vous attendre à 24 heures de temps de conversation avec une charge de 2 à 3 heures.

C’est tout à fait le forfait pour un prix aussi bas, et cerise sur le gâteau, New Bee va jusqu’à inclure une garantie de trois ans au cas où quelque chose se passerait mal.

Avantages:

Confortable et léger Embouts d’écouteurs supplémentaires Réduction du bruit Extrêmement abordable Garantie de trois ans

Les inconvénients:

Conception sans inspiration Pas la meilleure qualité sonore Durée de vie de la batterie courte

Meilleur choix de budget

Nouvelle oreillette Bluetooth Bee V5.0

Pour les budgets serrés

Essayer d’économiser autant d’argent que possible? Le casque Bluetooth de New Bee offre un bon ensemble de fonctionnalités à un prix vraiment incroyable.

Idéal pour plusieurs téléphones : YAMAY Bluetooth Headset

Source : Amazon

Pour les personnes disposant de plusieurs téléphones dont elles reçoivent régulièrement des appels, notre principale recommandation va au casque Bluetooth YAMAY. Le casque YAMAY contient à peu près tout ce que vous pourriez demander, et il le fait à un prix assez attractif.

Dès le départ, c’est un excellent design. Le casque est léger et confortable à porter, les coussinets d’oreille doux facilitent les longs appels téléphoniques et le serre-tête flexible permet aux personnes de toutes formes et tailles de tête de porter le casque avec facilité. C’est plus volumineux que les autres options de cette liste, mais cela ne devrait pas causer de tension.

L’une des meilleures caractéristiques du casque YAMAY est la possibilité de le coupler avec deux appareils à la fois, ce qui vous permet de basculer entre deux connexions Bluetooth différentes de manière transparente. Si vous avez un téléphone professionnel et personnel, cela pourrait être très utile.

Vous bénéficierez également d’une batterie qui dure jusqu’à 17 heures de temps de conversation, d’un socle de chargement pratique où vous pouvez ranger le casque lorsque vous n’en avez pas besoin, et d’un prix compétitif.

Avantages:

Bandeau flexible et facile à porter Peut être connecté à deux appareils à la fois Qualité sonore fantastique Bonne autonomie de la batterie

Les inconvénients:

Plus volumineux que les autres casques

Idéal pour plusieurs téléphones

Casque sans fil YAMAY avec microphone

Obtenez ceci si vous avez plusieurs téléphones

Si vous prenez des appels depuis plusieurs téléphones, vous avez besoin du casque Bluetooth YAMAY – il peut être connecté à deux téléphones à la fois !

Meilleur anti-bruit : BlueParrott B450-XT

Source : BlueParrot

Si vous êtes chauffeur de camion ou si vous êtes confronté à de nombreux bruits de fond, il est probable que vous souhaitiez un casque Bluetooth capable de bloquer autant de son que possible. Si cela vous ressemble, le BlueParrott B450-XT est un excellent pick-up.

C’est loin d’être un casque compact, mais ce design encombrant a un but. Voyez-vous cet énorme écouteur et ce microphone ? Avec cette configuration, BlueParrot affirme que le B450-XT peut annuler 96% de tous les bruits de fond. Sérieusement.

En plus de la puissante suppression du bruit, le B450-XT est également équipé d’une qualité sonore incroyable, d’un design confortable, de Bluetooth 4.0, de la possibilité de connecter jusqu’à deux appareils à la fois et de plus de 24 heures d’autonomie en conversation.

Vous paierez un joli centime pour le B450-XT, mais compte tenu de tout ce que vous obtenez, c’est de l’argent bien dépensé.

Avantages:

Réduction du bruit inégalée Son puissant Confortable S’associe à deux appareils à la fois Plus de 24 heures d’autonomie de la batterie

Meilleure suppression du bruit

Casque Bluetooth à réduction de bruit BlueParrott B450-XT

Bloquez le monde qui vous entoure

Pour les personnes qui ont besoin de prendre des appels dans des environnements bruyants, le BlueParrott B45-XT est le choix évident (même avec son prix élevé).

Meilleur casque premium : Sennheiser Presence UC

Source : Sennheiser

Certains d’entre vous qui lisent cette liste sont probablement soucieux de leur budget et ne veulent pas dépenser trop d’argent pour leur prochain casque Bluetooth. Cependant, si vous vous trouvez à l’opposé du spectre et que vous n’avez pas de budget à respecter, le Sennheiser Presence UC vaut la peine de faire des folies.

C’est l’un des plus petits casques Bluetooth que nous ayons trouvés, et pour les gens qui sont toujours en déplacement, c’est un énorme avantage. Vous avez également accès à la technologie SpeakFocus de Sennheiser qui utilise trois microphones numériques pour améliorer la qualité de votre voix, quel que soit le type d’environnement dans lequel vous vous trouvez. De même, la technologie ActiveGuard vise à protéger vos oreilles des éclats sonores soudains.

Parmi les autres points forts du Presence UC, citons la possibilité de le connecter à deux appareils à la fois, un étui de transport haut de gamme et une garantie de deux ans pour protéger votre achat.

Avantages:

Design haut de gamme Extrêmement compact Son cristallin Connectez-vous à deux appareils à la fois Garantie de deux ans

Les inconvénients:

Option la plus chère de cette liste

Meilleur casque premium

Sennheiser Présence UC (504576)

Offrez-vous quelque chose de sympa

Le casque Presence UC de Sennheiser n’est pas abordable, mais si vous voulez une expérience haut de gamme, c’est l’une de vos meilleures options.

Idéal pour la durée de vie de la batterie : oreillette Bluetooth TECKNET Trucker

Source : Amazon

Obtenez jusqu’à 32 à 36 heures de jeu (jusqu’à quatre jours en veille) avec ce casque Bluetooth confortable à porter toute la journée grâce à sa conception légère et à son bandeau réglable en cuir protéiné souple avec rembourrage antidérapant. Le micro est également rotatif et réversible à utiliser sur votre côté gauche ou droit.

Offrant la technologie de suppression du bruit AI, ils aident à réduire jusqu’à 99,6 % du bruit de transmission, de sorte que les clients, les clients ou toute autre personne sur l’autre ligne n’entendent pas votre bruit de fond. Utilisez la touche de sourdine pour éteindre facilement le micro lorsque vous devez dire aux enfants de se recoucher ou de parler avec un collègue en personne. En vous connectant via Bluetooth 5.0 pour un signal rapide et stable, vous pouvez même connecter deux appareils Bluetooth en même temps.

Fini en noir, le casque supra-auriculaire très apprécié est idéal pour travailler à domicile, lors de conférences ou au bureau afin que vous puissiez garder les mains libres pour effectuer plusieurs tâches.

Avantages:

Longue durée de vie de la batterie Conception légère et confortable Peut être connecté à deux appareils à la fois Le micro peut être porté à gauche ou à droite

Les inconvénients:

Conception aérienne pas pour tout le monde

Meilleur pour la durée de vie de la batterie

Casque Bluetooth Trucker TECKNET

Dure toute la journée

Avec une autonomie impressionnante jusqu’à 36 heures, ce casque durera toute la journée, que vous soyez sur la route ou à la maison

En bout de ligne

Comme vous pouvez le voir, le marché des casques Bluetooth regorge de très bonnes options. Nous pensons que vous serez satisfait de l’un des choix de cette liste, surtout maintenant que vous travaillez peut-être à domicile au moins une partie du temps. Mais parmi tout le reste, nous considérons que le Plantronics Voyager Legend est le meilleur choix global.

Le Voyager Legends offre un excellent équilibre en offrant une expérience de casque haut de gamme sans coûter trop cher. Certains points forts sont un superbe design, une qualité sonore de premier ordre, la suppression du bruit et la technologie de capteur intelligent de Plantronics.

La durée de vie de la batterie est plutôt faible, mais avec des vitesses de charge rapides, ce problème est un peu résolu.

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Joe Maring Joe adore parler de tout ce qui touche à la technologie, mais les vêtements intelligents sont ce qui l’excite vraiment (demandez simplement au tiroir de montres intelligentes dans son bureau). Il aime aussi le café et va beaucoup trop souvent au Starbucks. Vous avez un conseil ? Frappez-le sur Twitter @ JoeMaring1

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Avoir un bureau Voyagera

Le travail à domicile est devenu plus facile avec ces superbes ordinateurs portables

Être à l’aise est une bonne chose, mais pas toujours facile lorsque vous essayez d’utiliser un ordinateur portable tout en vous prélassant dans votre lit ou sur le canapé. Heureusement, il existe d’excellents ordinateurs portables pour vous aider avec confort et efficacité lorsque vous travaillez, jouez ou écrivez tranquillement.