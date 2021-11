Meilleurs casques de jeu sans fil en 2021 : améliorez votre jeu audio

Lorsque vous jouez, il est primordial d’avoir une excellente configuration audio, en particulier dans les jeux plus compétitifs. Choisir l’un des meilleurs casques de jeu sans fil n’est cependant pas facile. Comme la plupart des marchés de casques, celui-ci regorge de différentes options parmi lesquelles choisir. Heureusement, nous avons rassemblé quelques conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre prochain achat de casque.

Tout d’abord, vous allez vouloir réfléchir à la console ou à la plate-forme sur laquelle vous prévoyez de jouer. Jouerez-vous sur Xbox ou PlayStation ? Passez-vous la plupart de votre temps sur un PC ou à jouer à des jeux mobiles ? Tous les casques sans fil ne prennent pas en charge toutes les plates-formes, il est donc important de déterminer ce dont vous avez besoin avant de commencer à chercher. Vous voudrez également décider si vous avez besoin d’un microphone intégré ou si vous en avez déjà un. Certains écouteurs ont des micros plus faibles que d’autres, c’est donc un autre espace vital à surveiller.

Maintenant que vous avez une idée de ce qu’il faut surveiller, commençons à regarder certains des meilleurs casques de jeu sans fil disponibles actuellement. Si vous n’avez pas besoin d’écouteurs spécifiquement pour les jeux, vous pouvez également consulter notre guide des meilleurs écouteurs disponibles actuellement.

Meilleur casque de jeu sans fil : SteelSeries Arctis 7X/7P

Avantages: Construction confortable, compatible avec toutes les plates-formes, excellent son

Les inconvénients: Attaché à une plate-forme en fonction du casque que vous obtenez

Choisir le meilleur casque de jeu sans fil était un exploit assez délicat. Non seulement il y a tellement de bonnes options, mais il y a tellement de choses à prendre en compte. En fin de compte, cependant, les SteelSeries Arctis 7X et 7P ont remporté le prix, principalement en raison de sa construction fantastique et du fait qu’il est compatible avec à peu près toutes les plates-formes. Notez que le 7X est principalement conçu pour les joueurs Xbox, tandis que le 7P est destiné aux joueurs PlayStation. Les deux casques devraient fonctionner sur PC.

Que vous jouiez sur Xbox, PC, PlayStation ou que vous essayiez de battre votre meilleur score sur une Nintendo Switch, l’Arctis 7X ou 7P offre une qualité audio exceptionnelle grâce à une connexion Bluetooth sans perte. Le microphone inclus ici est également certifié Discord et prend en charge la capture audio bidirectionnelle. Vous trouverez également 24 heures d’autonomie dans ces boîtes, ainsi que la possibilité de les connecter avec un fil si votre batterie commence à s’épuiser au milieu d’une session de jeu.

Le seul véritable inconvénient de ce casque est qu’il est conçu pour la plupart pour la Xbox ou la PlayStation, donc si vous avez les deux, certaines fonctions peuvent vous manquer. Par exemple, avec le 7X, vous ne pouvez pas vraiment contrôler complètement l’équilibre du jeu et le chat audio sur la PlayStation à l’aide des commandes d’équilibre intégrées. Vous pouvez toujours modifier ces paramètres sur la console elle-même, donc ce n’est pas un gros problème.

Meilleur casque de jeu sans fil pour Xbox : Xbox Wireless Headset

Avantages: Profil sonore solide, peut se connecter à votre Xbox et à votre téléphone en même temps

Les inconvénients: La durée de vie de la batterie pourrait être plus élevée

Il ne devrait pas être aussi surprenant que le meilleur casque de jeu sans fil pour Xbox ait été créé par la société derrière la console elle-même. Il a fallu un certain temps à Microsoft et à la Xbox pour fournir son propre casque sans fil à part entière, mais lorsqu’il l’a fait, il a tout mis en œuvre. La durée de vie de la batterie n’est pas la plus élevée au monde, n’offrant que jusqu’à 15 heures, mais c’est facile à négliger lorsque vous commencez à creuser dans le détail de ces canettes particulières.

Le microphone, point faible de nombreux casques gaming, est ici un point fort. Le micro perche intégré vous permet de l’approcher de votre bouche, offrant un son clair à vos coéquipiers. Il est également possible de connecter ce casque à votre téléphone et à votre Xbox en même temps, ce qui permet de discuter facilement avec des amis sur votre téléphone pendant que vous jouez sur votre console en même temps.

Le casque sans fil Xbox vous offre également une prise en charge complète des technologies de son spatial telles que Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone:X. À moins de 100 $, ce casque de jeu offre tout ce dont vous avez besoin pour profiter de chaque seconde de votre expérience de jeu Xbox. Assurez-vous de découvrir plus des meilleurs accessoires Xbox avec notre guide pratique.

Meilleur casque de jeu sans fil pour PlayStation : Sony PULSE 3D Wireless Headset

Avantages: Prend en charge l’audio 3D de Sony, se connecte de manière transparente à la PS5

Les inconvénients: Micro faible, faible autonomie de la batterie

L’équipement audio de marque PlayStation de Sony a toujours été un succès auprès des joueurs PlayStation et son casque PS5, le Sony Pulse 3D n’est pas différent. Conçu spécifiquement pour tirer parti des nouveaux systèmes audio 3D de la PlayStation 5, le Sony Pulse 3D offre une qualité exceptionnelle, un confort et une utilisation facile, le tout dans un ensemble unique conçu spécialement pour profiter des meilleurs jeux PlayStation 5.

Là où la qualité audio et les fonctionnalités brillent, le Sony Pulse 3D est également insuffisant dans certains domaines. Plus particulièrement, le microphone est un peu faible, grâce à sa suppression de bruit intégrée. Il est toujours parfaitement utilisable pour un micro de casque de jeu, mais vous devrez peut-être parler pour que vos amis vous entendent clairement. Vous constaterez également que les 12 heures d’autonomie incluses sont extrêmement faibles par rapport à certaines des autres offres de notre liste.

Alors que le casque sans fil Sony Pulse 3D a été conçu pour l’audio 3D de la PS5, il peut également se connecter de manière transparente à la PlayStation 4, ce qui donne à tous les joueurs PlayStation un accès facile aux commandes qui leur permettent d’équilibrer le jeu et l’audio du chat de groupe. Sony a accumulé tout un héritage en matière de qualité audio exceptionnelle, ce qui lui confère certains des meilleurs écouteurs du marché, et le Sony Pulse 3D n’est pas différent. Vous pouvez trouver encore plus des meilleurs accessoires PlayStation ici.

Meilleur casque gaming sans fil pour PC : Razer BlackShark V2 Pro

Avantages: Qualité audio délicieuse, design extrêmement confortable

Les inconvénients: Le microphone pourrait être plus fort

Razer peut susciter beaucoup de haine en raison de son matériel promotionnel « conçu pour les joueurs, par les joueurs », mais lorsque vous y réfléchissez vraiment, la société peut proposer d’excellents produits. Peut-être l’un de ses meilleurs produits, le Razer BlackShark V2 Pro offre une qualité audio incroyable, un confort et une autonomie de batterie décente sans faire de gros compromis.

L’une des parties les plus difficiles de trouver un excellent casque de jeu pour PC est de trouver quelque chose qui sonne bien, se sent bien et peut facilement se synchroniser avec votre PC. Après tout, personne ne veut passer vingt minutes à essayer de connecter son casque avant de pouvoir commencer sa session de jeu. Vous n’aurez pas à vous soucier de tout cela avec le BlackShark V2 Pro.

Le seul véritable inconvénient de ce casque en particulier est le microphone. Le microphone ici est faible, surtout par rapport aux autres. Vous pouvez toujours l’utiliser, mais nous vous recommandons vivement d’examiner d’autres options de microphone si vous souhaitez augmenter la qualité de vos communications vocales. Cependant, lorsqu’il s’agit de diffuser l’audio de votre jeu, le Razer BlackShark V2 Pro ne faiblit jamais.

Meilleur casque de jeu sans fil économique : Corsair HS70 Pro

Avantages: Excellente qualité audio, conçue pour durer des années

Les inconvénients: Vie de la batterie

Si vous voulez un excellent casque de jeu qui durera des années, vous feriez généralement mieux de dépenser quelques centaines de dollars pour l’une des marques haut de gamme. Du moins, c’était comme ça avant. Maintenant, cependant, des marques comme Corsair apportent une qualité de construction et des fonctionnalités haut de gamme à des options plus économiques, et cela est clair lorsque vous regardez le Corsair HS70 Pro.

Cet ensemble de boîtes de 80 $ n’est pas le casque de jeu le moins cher que vous puissiez trouver, mais les fonctionnalités qu’il offre en font plus que le titre qu’il a gagné sur cette liste. Conçu pour les jeux, le HS70 Pro prend en charge les jeux PS4, PS5, PC et Mac, et le microphone inclus est certifié Discord pour le chat vocal avec vos amis. Les haut-parleurs en néodyme de 50 mm inclus offrent une qualité sonore exceptionnelle, qui vous permet d’entendre chaque petit son dans tous les jeux auxquels vous jouez.

Avec la plupart des options moins chères, vous devrez souvent choisir entre la qualité de construction ou la qualité audio. Ce n’est pas le cas ici, cependant, car Corsair offre un design et une sensation haut de gamme qui semblent pouvoir durer des années, malgré de longues heures d’utilisation pendant vos sessions de jeu. Cela signifie que vous en avez pour votre argent autant que possible, et avec un peu de chance, vous n’aurez pas besoin d’acheter un nouveau casque de jeu sans fil pendant un bon moment.

Casque de jeu sans fil au meilleur son : Master & Dynamic MG20

Master & Dynamic MG20 Source image : Christian de Looper pour .

Avantages: Excellente qualité sonore, compatibilité étendue, ajustement confortable

Les inconvénients: Cher

Vous cherchez simplement le casque de jeu sans fil au meilleur son que vous puissiez obtenir et cela ne vous dérange pas de dépenser un peu d’argent supplémentaire pour l’obtenir ? Le casque de jeu Master & Dynamic MG20 est la voie à suivre. Ce n’est pas bon marché, mais si vous dépensez de l’argent, vous apprécierez la qualité du son du casque.

La meilleure chose à propos de ce casque est facilement son son. Il offre beaucoup de réponse dans les basses, avec de bons médiums et beaucoup plus de détails dans le haut de gamme que la plupart des autres casques de jeu de cette liste.

Le casque est compatible avec une vaste gamme de plates-formes. Pour commencer, vous pouvez l’utiliser en mode filaire, si vous le souhaitez. En plus de cela, vous pouvez vous connecter, via Bluetooth, à votre téléphone ou ordinateur. Vous pouvez également utiliser le dongle Bluetooth à faible latence inclus avec votre console de jeu ou d’autres appareils. Le casque prend en charge le multipoint Bluetooth, vous pouvez donc l’utiliser pour connecter jusqu’à deux appareils et basculer facilement entre eux.

Alors, quels sont les inconvénients du MG20 ? Eh bien, comme mentionné, le casque est assez cher, à 449 $. Mais c’est le prix à payer si vous voulez une expérience sonore de haute qualité.

