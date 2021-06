Meilleurs casques PS4 2021 | Android Central

Meilleur

S’il y a quelque chose que j’ai appris au cours de toutes mes années de jeu, c’est que les casques peuvent faire ou défaire votre expérience de jeu. Non seulement vous voulez une bonne qualité sonore lorsque vous recherchez les meilleurs casques PS4, mais vous voulez également un ajustement confortable et un microphone qui ne vous donnera pas envie de vous arracher les cheveux. Nous avons fait toutes les recherches pour vous afin de vous assurer de tirer le meilleur parti de votre argent sans avoir à passer par des essais et des erreurs. Maintenant, si vous êtes passé à une PS5, nous avons quelques recommandations supplémentaires pour les meilleurs casques PS5.

Longue durée de vie de la batterie : Astro A50 sans fil



Avec un son surround Dolby 7.1 et un DAC MixAmp intégré, l’A50 produit certains des meilleurs sons que vous puissiez trouver dans un casque de jeu. Doté d’une autonomie de 15 heures, ce casque se recharge dans son support de charge magnétique. En ce qui concerne le sans fil, il se connecte à la PS4 via une station de base à l’aide d’un émetteur sans fil 5 GHz.

Meilleure option économique : Razer Kraken X



C’est facilement l’une des options les plus abordables disponibles. Il dispose d’une capacité de son surround 7.1 lorsqu’il est utilisé sur PC et arbore un bandeau confortable et léger parfait pour ceux qui portent des lunettes. Le microphone ne se rétracte pas comme ses frères Kraken, mais il peut se plier pour ne pas gêner.

Entrée de gamme : Astro Gaming A10



Le casque filaire d’entrée de gamme d’Astro est l’un de ses plus convaincants. Fabriqué à partir de “polycarbonate résistant aux dommages”, l’A10 devrait pouvoir prendre un coup dans votre sac de jeu. Vous n’obtenez pas beaucoup de fonctionnalités sophistiquées, mais vous obtenez un casque solide, bien conçu et au son exceptionnel avec une télécommande de volume en ligne, vous n’avez donc jamais besoin de quitter le jeu des yeux.

Streaming de niveau supérieur : Casque filaire Astro Gaming A40 TR + MixAmp Pro TR



Le bundle MixAmp Pro TR est parfait pour n’importe quel streamer. Il vous permet de contrôler votre jeu et votre voix et de personnaliser vos paramètres d’égalisation pour la meilleure expérience de jeu ou de streaming. Vous obtenez la même structure durable avec l’A40 qu’avec l’A10 d’Astro. Le kit mod A50 pour les coussinets antibruit est également compatible avec ce casque. Une chose que l’A40 offre, c’est que les autres modèles ne sont pas des étiquettes de haut-parleur personnalisables que vous pouvez supprimer et changer pour des looks différents.

250 $ chez Amazon 250 $ chez Best Buy

Certifié Hi-Res Audio : SteelSeries Arctis Pro + GameDAC



Le dernier casque de SteelSeries est l’approche de l’entreprise sur le marché “Pro”, s’attaquant à Turtle Beach, Razer et ASTRO Gaming dans le très haut de gamme. Le design du skiband reste, il est donc super confortable. Avec le GameDAC inclus alimenté par un ESS Sabre avec un amplificateur inclus, vous obtenez le premier casque de jeu certifié Hi-Res Audio.

250 $ chez Amazon 180 $ chez SteelSeries

Conçu pour la réalité virtuelle : Sony Gold Wireless



Conçus pour PlayStation VR, les coussinets d’oreille sont énormes, doux et recouvrent complètement les oreilles, tandis que le tout est agréable et léger, vous permettant ainsi de jouer confortablement pendant de longues périodes. Le son surround 7.1 et le microphone antibruit interne offrent un son de qualité et

140 $ sur Amazon

Passez au sans fil : SteelSeries Arctis 7



Grâce à sa conception innovante “ski-band”, qui suspend le casque à l’aide d’une bande de tissu tendu, l’Arctis 7 est l’un des casques les plus confortables du marché. Une excellente répartition du poids vous permet de porter l’Arctis 7 pendant de longues périodes sans vous fatiguer, et il se connecte facilement à votre PS4 ou PC via le dongle USB inclus.

Pour les professionnels : Razer Thresher pour PS4



Le Thresher riche en fonctionnalités pour PS4 de Razer offre un son Dolby 7.1 clair et net pour une expérience immersive incroyable qui vous permettra de saisir les détails les plus subtils. Il fournit un son et une voix sans décalage – via un micro entièrement rétractable – à des distances allant jusqu’à 12 mètres (40 pieds) et est conçu pour être porté par les joueurs professionnels pendant de longues périodes.

150 $ sur Amazon

Abordable : Turtle Beach Ear Force Recon



L’Ear ​​Force Recon est livré avec un micro perche haute sensibilité que vous pouvez détacher du casque lorsque vous ne souhaitez pas l’utiliser. Il y a des commandes en ligne sur le cordon pour vous permettre de contrôler facilement les réglages du volume et du micro. Vous pouvez même utiliser ces écouteurs avec votre PlayStation, Xbox, PC, Mac et appareils mobiles !

Milieu de gamme : Razer Kraken



Ce n’est pas le casque le moins cher, mais il ne vous coûtera pas un bras et une jambe comme les autres alternatives. Le Razer Kraken est un casque de milieu de gamme qui offre un micro rétractable et un serre-tête en aluminium léger pour les longues sessions de jeu, ce qui est logique étant donné qu’il a été conçu pour les athlètes d’esports.

Trouvez le casque qui vous convient le mieux

Trouver le casque de jeu pour PS4 peut être un peu difficile, que vous recherchiez quelque chose pour accompagner la PS4 ou la PS4 Pro. Si vous n’avez pas une bonne qualité sonore et un microphone décent, alors vous pourriez aussi bien jeter votre argent à la poubelle au lieu d’acheter ce casque d’une autre marque que vous avez acheté au magasin du coin. Il existe de nombreuses excellentes options disponibles qui peuvent s’adapter à votre budget et ont une qualité incroyable pour à peu près le même prix que votre paire moyenne, même si vous recherchez les meilleurs casques PS4 sans fil.

Si vous ne voulez pas vous ruiner et que vous voulez toujours une qualité audio exceptionnelle, le Razer Kraken X est la voie à suivre. Il possède toutes les fonctionnalités nécessaires pour une expérience de jeu confortable et de qualité et un prix qui convient à la plupart des budgets des ménages.

Cependant, si l’argent ne vous pose aucun problème et que vous cherchez à obtenir le meilleur des meilleurs, procurez-vous l’Astro A50 Wireless. Avec l’Astro A50, vous profiterez d’un son surround complet qui vous aidera à repérer les pas de votre prochaine victime avant qu’elle ne soit suffisamment proche pour vous voir.

