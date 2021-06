Meilleurs casques PS4 sans fil 2021

in

Un bon casque peut transformer votre expérience de jeu, vous offrant la qualité sonore que vous n’obtiendrez pas des haut-parleurs de votre téléviseur tout en vous permettant de communiquer facilement avec d’autres joueurs. En prime, les casques gardent vos sessions de jeu silencieuses si vous partagez un espace, et ils ont l’air plutôt géniaux. Nous avons arrondi plusieurs choix en fonction de vos priorités et de votre budget. Maintenant, si vous êtes à la recherche de l’un des meilleurs casques PS5, nous vous couvrons également sur ce front.

Meilleur dans l’ensemble : SteelSeries Arctis 7

Source : SteelSeries

Soyons honnêtes; les casques de jeu ont tendance à être voyants. Vous avez vu les armes lourdes qui s’illuminent de toutes les couleurs imaginables et ressemblent à des armes contondantes robustes. Cela ne veut pas dire que ce ne sont pas de bons écouteurs, mais ils ne sont certainement pas les plus élégants. Le SteelSeries Arctis 7 bénéficie de son design épuré. Vous ne serez pas gêné de porter celui-ci quelle que soit l’occasion, et son style ne fait qu’effleurer la surface de ses caractéristiques désirables.

Cependant, les casques sont plus qu’une simple question d’apparence. L’Arctis 7 est doté de ce qui est largement considéré comme l’un des meilleurs microphones du marché, et son son surround 7.1 est incomparable, mais uniquement disponible lorsque vous l’utilisez sur PC. Si vous souhaitez l’ajuster finement, SteelSeries propose également un logiciel de personnalisation, afin que vous tiriez le meilleur parti de votre Arctis 7.

Bonus : vous n’avez pas besoin de le charger souvent. Ce casque offre jusqu’à 24 heures de jeu sur une seule charge grâce à sa batterie Li-ion rechargeable, et il est relativement confortable à porter pendant de longues périodes. Vous constaterez que la plupart des autres casques ont tendance à fournir entre 10 et 20 heures.

Avantages:

Élégant Abordable Excellente qualité audio Autonomie de 24 heures Microphone rétractable ClearCast Logiciel de personnalisation Câble supplémentaire de 3,5 mm inclus

Les inconvénients:

Son surround 7.1 uniquement sur PC ChatMix réglable pour PC uniquement

Meilleur dans l’ensemble

Casque de jeu sans fil SteelSeries Arctis 7

Un son abordable, élégant et impeccable

Il y a beaucoup à aimer dans le SteelSeries Arctis 7. Il prend les meilleures fonctionnalités et un facteur de forme attrayant et les regroupe dans un package abordable.

Finaliste : HyperX Cloud Flight

Source : HyperX

Lorsque vous recherchez le confort et la qualité à un prix abordable, vous voudrez considérer le HyperX Cloud Flight. Il n’est peut-être pas aussi complet que le SteelSeries Arctis 7, mais il donne à cette dernière paire de casques un bon rapport qualité-prix. L’HyperX Cloud Flight est doté d’un microphone amovible, d’oreillettes rotatives à 90 degrés et d’un curseur en acier réglable pour plus de durabilité.

HyperX Cloud Flight offre de loin la durée de vie de la batterie la plus prolongée sur une seule charge – jusqu’à 30 heures – mais il y a une mise en garde. Ce nombre suppose que vous n’utilisez pas son éclairage LED. Si vous allumez complètement les LED, cela réduit la durée de vie de la batterie à seulement 13 heures. Lorsque les LED sont allumées avec leur effet de respiration, vous pouvez obtenir environ 18 heures.

Son plus gros inconvénient est qu’il n’offre que l’audio stéréo par opposition au son surround 7.1. Bien que sa qualité audio ne soit peut-être pas aussi impressionnante, elle reste néanmoins bonne.

Avantages:

Jusqu’à 30 heures d’autonomie de la batterie Oreillettes rotatives Microphone amovible Câble supplémentaire de 3,5 mm inclus

Les inconvénients:

Le mode LED sans son surround 7.1 réduit la durée de vie de la batterie à 13 heures

Finaliste

Casque de jeu sans fil HyperX Cloud Flight

Longue durée de vie de la batterie

L’HyperX Cloud Flight offre la session de jeu la plus longue avec une seule charge et des oreillettes rotatives confortables.

Meilleur rapport qualité/prix : Turtle Beach Stealth 600

Source : Android Central

Turtle Beach est généralement une marque imbattable pour son prix. Le Stealth 600 de la société est parfait pour ceux qui recherchent un casque de qualité économique sans se ruiner. Les casques sans fil ont tendance à être chers, mais le Turtle Beach Stealth 600 est incroyablement abordable à seulement 100 $.

Son microphone est à bascule, ce qui signifie que vous n’aurez pas à vous soucier d’appuyer sur le mauvais bouton de votre casque lorsque vous souhaitez vous mettre en sourdine. Sa surveillance par micro vous permet également d’entendre votre voix dans le casque et d’ajuster le volume en conséquence. La technologie “Superhuman Hearing” de Turtle Beach qui met l’accent sur les sons subtils du jeu est également présente.

Bien que le Stealth 600 annonce un “son surround”, il ne s’agit que du son surround virtuel de Turtle Beach et non du Dolby 7.1. Pour cette raison, la qualité audio a tendance à en souffrir, mais elle est toujours meilleure que la stéréo la plupart du temps. Et l’autonomie de la batterie est acceptable à 15 heures, même si ce n’est que la moitié de ce que propose le SteelSeries Arctis 7.

Avantages:

Conception abordable compatible avec les lunettes Micro rabattable pour couper le son

Les inconvénients:

L’audio est juste une autonomie décente de 15 heures

Meilleure valeur

Casque de jeu sans fil Turtle Beach Stealth 600

Économique pour une marque

En ce qui concerne les casques sans fil, vous ne pouvez pas battre le prix du Turtle Beach Stealth 600. C’est une marque à laquelle vous pouvez faire confiance en ce qui concerne les casques.

Meilleure prime : Astro A50

Source : Android Central

L’Astro A50 offre un son surround Dolby 7.1 cristallin sur une connexion sans fil à 5 ​​GHz. C’est difficile à battre lorsque vous recherchez la meilleure expérience audio possible. Il est même livré avec sa propre station de charge, vous pouvez donc l’afficher facilement sur votre bureau.

Ceux qui recherchent le confort le trouveront plus que suffisant à cet égard avec des oreillettes en tissu respirant. Un kit de modification est disponible à l’achat séparé qui vous permet d’échanger ses pièces contre un serre-tête et des oreillettes en cuir synthétique, améliorant ainsi ses capacités de suppression du bruit. L’inconvénient de tout cela est que peu importe ce avec quoi vous échangez les pièces, l’Astro A50 a toujours tendance à être volumineux et voyant.

Cette bête est facilement le meilleur casque premium que vous puissiez obtenir pour PlayStation 4, et son prix est élevé à cause de cela. Vous allez envisager de dépenser une bonne partie de la monnaie sur l’Astro A50. Il contient des fonctionnalités haut de gamme pour justifier le prix élevé.

Avantages:

Son surround Dolby 7.1 Connexion sans fil 5 GHz Micro rabattable Station de base incluse

Les inconvénients:

Les batteries coûteuses peuvent dégrader la conception encombrante

Meilleure prime

Casque de jeu sans fil Astro A50

Qualité premium à un prix

Vous dépenserez une somme considérable si vous voulez un Astro A50, mais sa connexion sans fil et son son surround Dolby 7.1 sont imbattables.

Son ambiophonique : Razer Thresher Ultimate

Source : Razer

Razer fabrique certains des meilleurs casques du secteur, et il s’est surpassé avec le Razer Thresher Ultimate pour PS4. Vous obtenez un son surround Dolby 7.1 impeccable avec une connectivité sans fil jusqu’à 40 pieds, vous n’avez donc pas à vous soucier de manquer une des conversations avec vos amis si vous devez quitter la pièce.

Son microphone est rétractable pour que vous puissiez le déplacer à l’écart, et lorsque vous n’utilisez pas le casque, vous pouvez le placer sur sa station de base – qui peut être utilisée pour basculer sans effort entre PS4 et PC – qui est inclus. Vous pouvez obtenir jusqu’à 16 heures sans avoir à recharger le Razer Thresher Ultimate. Ses oreillettes en mousse à mémoire de forme le rendent aussi confortable que possible pour compenser son poids lourd de 408 g.

Encore une fois, c’est un autre coûteux. Il existe des modèles Razer Thresher moins chers, mais l’Ultimate est le meilleur package du lot si vous recherchez le plus de fonctionnalités.

Avantages:

Son surround Dolby 7.1 Connectivité jusqu’à 40 pieds Microphone rétractable Station de base incluse

Les inconvénients:

Autonomie de 16 heures Lourd (408g) Cher

Son surround

Casque de jeu sans fil Razer Thresher Ultimate

Pour le fidèle passionné de Razer

Le Razer Thresher Ultimate a une autonomie de batterie assez décente et une excellente qualité audio avec un son surround Dolby 7.1.

Audio multi-source : Logitech G933 Artemis Spectrum

Source : Android Central

Il est immédiatement évident que ce casque crie « joueur ». Vous aurez du mal à en trouver un avec un design plus criard, mais ce qui lui manque en matière de style, il le compense dans la diffusion audio. C’est un autre qui offre un son surround 7.1 avec une conscience spatiale afin que vous ne manquiez aucune action dans le jeu.

Étant compatible avec plusieurs plates-formes, vous n’êtes même pas limité à l’utiliser uniquement sur PlayStation 4 ou PC. Le Logitech G933 Artemis Spectrum est également compatible avec Xbox One, Nintendo Switch et mobile. Sa prise en charge du mixage audio à plusieurs sources signifie que vous pouvez brancher jusqu’à trois appareils (un USB, deux analogiques) pour répondre aux appels et écouter de la musique. Les touches G programmables sur l’oreillette peuvent être utilisées pour définir des commandes personnalisées pour les jeux et les médias.

Il présente la durée de vie de la batterie la plus faible à seulement 8 à 12 heures selon que vous utilisez ou non son éclairage RVB, et ce n’est pas trop économique, donc les fonctionnalités de celui-ci en dehors du jeu seront probablement le facteur décisif de votre achat.

Avantages:

Son surround 7.1 Compatibilité multi-plateforme Logiciel de personnalisation Mixage audio à plusieurs sources

Les inconvénients:

Conception voyante Seulement 8-12 heures d’autonomie de la batterie Cher

Audio multi-sources

Casque de jeu sans fil Logitech G933 Artemis Spectrum

Pour tous vos besoins audio

C’est peut-être un autre casque voyant avec une faible autonomie, mais le Logitech G933 Artemis Spectrum est bon pour à peu près tout.

En bout de ligne

L’un des meilleurs casques sans fil PS4 est facilement le SteelSeries Arctis 7. Il est assez abordable, élégant et offre une expérience audio merveilleuse, que vous soyez préoccupé par son microphone ou son casque lui-même. En plus de cela, il a l’une des meilleures durées de vie de batterie et est livré avec un logiciel de personnalisation pour le rendre encore meilleur. C’est l’un des meilleurs casques PS4, point final.

Si vous recherchez quelque chose d’un peu plus haut de gamme, vous ne pouvez pas battre l’Astro A50. Mis à part sa conception douteuse, son son surround 7.1 est limpide. Préparez-vous simplement à son prix plus élevé à cause de cela. Les casques sans fil ne sont pas bon marché, et bien que vous ne payiez pas toujours pour la qualité, c’est un bon indicateur à cet égard que vous obtenez un produit haut de gamme. Quel que soit votre choix, vous vivrez une bonne expérience sur votre PS4 ou PS4 Pro.

Alors que la meilleure qualité audio absolue se trouve sur un bon casque filaire, tout le monde ne veut pas faire face à tous les câbles qui les accompagnent. Le filaire est peut-être le meilleur, mais le sans fil peut toujours offrir une excellente expérience audio, et vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un des casques sans fil ci-dessus.

