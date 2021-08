Meilleurs casques PS5 à moins de 100 $ en 2021

Meilleur

Casques PS5 à moins de 100 $ Android Central 2021

Bien qu’il existe d’incroyables casques premium pour PS5, de nombreux excellents exemples s’adressent à ceux qui ont un budget limité. Que vous recherchiez un bon rapport qualité-prix, une longue durée de vie de la batterie ou un microphone de bonne qualité, ce sont les meilleurs casques à moins de 100 $, organisés en fonction de leurs atouts spécifiques. Si vous recherchez le meilleur casque global, le Pulse 3D est fait pour vous car son audio Tempest 3D est sans précédent dans cette catégorie de prix.

Meilleur dans l’ensemble: Casque sans fil Pulse 3D

Source : Jennifer Locke / Android Central

Le Pulse 3D est le casque PS5 officiel et notre meilleur choix global. Alors que d’autres sur cette liste offrent une prise en charge PS5 et une compatibilité avec d’autres consoles, ce casque est conçu uniquement pour le dernier matériel PlayStation. Il y a quelques fonctionnalités intéressantes ici pour le prix. De plus, il est confortable et il n’est pas mal non plus.

La principale raison de posséder un Pulse 3D est l’audio Tempest 3D. Le son est excellent, et bien qu’il puisse y avoir de meilleurs exemples de cette technologie dans des casques plus chers, la capacité de déterminer d’où vient un son et la clarté générale du son sont de grandes réalisations pour moins de 100 $. Les bruits de fond tels que la pluie sont également particulièrement bien perçus. Bien que le kilométrage puisse varier d’un jeu à l’autre, la différence de qualité sonore est très notable par rapport à ce que vous entendriez à travers votre téléviseur.

L’absence de micro perche est également un choix de conception esthétique et, heureusement, n’a pas trop d’impact sur la qualité. Le micro est antibruit et les voix sont parfaitement claires. Des boutons tels que le contrôle du volume et un équilibreur de jeu/audio sont présents dans l’oreillette, et il existe une fonctionnalité sans fil transparente. Le résultat est un design épuré et accrocheur qui est extrêmement pratique et facile à utiliser. Bien que la connexion sans fil soit une fonctionnalité intéressante, la durée de vie de la batterie pourrait être meilleure, cependant, nécessitant une charge d’environ 12 heures.

Avantages:

Excellent son 3D Excellent son général Confortable Design élégant Casque officiel

Les inconvénients:

La durée de vie de la batterie pourrait être meilleure Le micro n’est pas aussi bon que les autres

Meilleur dans l’ensemble

Casque sans fil Pulse 3D

Audio 3D abordable

Le casque PS5 officiel offre un excellent son 3D, ainsi qu’un ajustement confortable, des boutons intuitifs et un design accrocheur. Le meilleur casque économique à un kilomètre.

Meilleur rapport qualité/prix : Razer Kraken X

Source : Razer

Bien qu’il soit l’un des moins chers de cette liste, le Razer Kraken X est livré avec une multitude de fonctionnalités, avec un micro décent et un excellent son pour le prix étant deux hors concours. Bien que ce ne soit pas une performance aussi forte que certaines offres plus chères, c’est un choix vraiment solide. Il représente une excellente affaire pour ceux qui recherchent un casque très abordable mais de qualité.

Le Razer Kraken X offre un son global solide et un micro antibruit, deux fonctionnalités intéressantes pour jouer avec des amis et augmenter l’immersion. Le confort est également une priorité absolue ici, avec le cadre super léger pesant à peine 250 grammes. De la mousse à mémoire de forme peut être trouvée dans le bandeau et les porteurs de lunettes sont pris en charge avec des canaux de lunettes intégrés conçus pour soulager la pression.

La commodité est également bien pensée, avec une molette de volume et un bouton de sourdine situés sur le casque lui-même, permettant des ajustements faciles à votre session de jeu. Cependant, les choix de conception impressionnants attirent l’attention sur la connexion filaire légèrement plus encombrante qu’elle ne le devrait. Bien que le son soit impressionnant pour le prix, il ne correspond pas à la technologie des casques les plus chers de cette liste.

Avantages:

Bon marché Excellentes fonctionnalités pour le prix Confortable Design intuitif

Les inconvénients:

Connexion filaire Le son n’est pas aussi bon que les autres

Meilleur rapport qualité prix

Razer Kraken X

Pas cher mais digne

Bien qu’il n’atteigne pas les sommets des autres sur cette liste, le Razer Kraken X offre des fonctionnalités décentes pour un prix très bas. Une option solide pour ceux qui ont un petit budget.

Meilleur polyvalent : EPOS Sennheiser GSP 300

Source : LeXboxHub

Si vous recherchez un casque qui fait bien toutes les bases, ne cherchez pas plus loin que l’EPOS Sennheiser GSP 300. Offrant un son exceptionnel ainsi que du confort et de la durabilité, l’EPOS est un excellent choix pour un casque économique et un qui ne le fera pas. ne te laisse pas tomber.

L’audio ici est de bonne qualité, avec de bonnes basses. Le micro est clair et peut être facilement coupé en levant simplement le bras. La simplicité est la clé dans d’autres domaines; une molette de volume est le seul réglage sur le casque. Bien que cela puisse être considéré comme négatif, la nature simple mais fiable du casque pourrait être attrayante pour certains acheteurs pour la première fois. L’EPOS est également très solide et léger et peut être ajusté pour s’adapter à différentes formes de tête.

L’inconvénient d’une approche à un seul casque est qu’elle n’excelle pas dans un domaine, et ce problème n’est accru que lorsque le marché des moins de 100 $ est si compétitif. S’il s’agit de votre premier casque et que vous voulez avoir la garantie que chaque composant fera le travail, c’est pour vous. D’autres font mieux chaque élément, cependant.

Avantages:

Fait bien les bases Facile à utiliser Léger Fiable

Les inconvénients:

N’excelle dans aucun domaine

Meilleur polyvalent

EPOS Sennheiser GSP 300

homme à tout faire

Si vous recherchez les bases bien faites, l’EPOS Sennheiser GSP 300 est fait pour vous. Un casque fiable.

Meilleur microphone : SteelSeries Arctis 3 Console

Source : SteelSeries

Si les sessions de jeu multijoueurs sont votre objectif principal, la console SteelSeries Arctis 3 est un excellent choix. Doté d’un micro qui se démarque vraiment de la concurrence, le casque brille dans ce département. Il y a aussi d’autres points positifs ici, si vous voulez un peu plus qu’un bon micro.

L’annulation du bruit à l’intérieur du microphone de l’Arctis 3 est excellente, tandis que la technologie Clearcast offre un énorme gain de clarté, avec une très faible distorsion. Le bras est également flexible, vous permettant de le manœuvrer selon vos préférences. Il est également confortable, avec des coussinets d’oreille AirWeave hautement rembourrés et un bandeau qui permet une répartition uniforme du poids.

Le son est assez solide mais banal, bien que le casque soit conçu avec un objectif différent à l’esprit. L’Arctis 3 est également sans doute le plus faible de la gamme Arctis, mais avec un bon prix et un excellent micro, c’est toujours un casque qui mérite réflexion, surtout si vous avez en tête le jeu multijoueur.

Avantages:

Micro incroyable Confortable Bon prix Bras de micro flexible

Les inconvénients:

Le son est moyen Casque Arctis le plus faible

Meilleur micro

Console SteelSeries Arctis 3

Communication limpide

La console Arctis 3 est parfaite pour jouer en compétition ou pour jouer avec des amis, avec la clarté du micro et le confort général permettant de longues sessions.

Meilleure autonomie de batterie : ROCCAT ELO 7.1 Air

Source : SwitchandClick

Bénéficiant d’une charge de 24 heures, le ROCCAT ELO 7.1 Air est un excellent choix sans fil pour ceux qui préfèrent les sessions de jeu plus longues et se démarque à cet égard par rapport à de nombreux autres casques dans cette gamme de prix. Non seulement cela vous permet d’aller plus longtemps sans chercher le chargeur, mais il est également doté de fonctionnalités décentes.

Le casque capte bien les bruits de fond, créant une atmosphère plus immersive lors des jeux. La technologie Truspeak est également présente dans le micro, représentant une voix extrêmement claire lorsque vous parlez aux autres. C’est confortable aussi; le bandeau en métal est entièrement réglable et bien rembourré avec de la mousse à mémoire de forme.

Malgré ces points positifs, le ROCCAT a cependant ses réserves. Les oreillettes ne parviennent souvent pas à assurer une étanchéité complète lorsque vous portez des lunettes, et la qualité sonore globale n’est pas aussi bonne que les autres. Pour plus de commodité, cependant, la longue durée de vie de la batterie est une excellente caractéristique et en vaut la peine pour cela seul.

Avantages:

Autonomie incroyable Bandeau rembourré Micro solide

Les inconvénients:

Le son pourrait être meilleur dans l’ensemble Mauvaise étanchéité lors du port de lunettes

Meilleure autonomie de la batterie

ROCCAT ELO 7.1 Air

Durable

Le ROCCAT Elo 7.1 Air en vaut la peine pour ceux qui recherchent le casque sans fil le plus pratique, avec une autonomie de batterie dépassant de loin la concurrence dans cette fourchette de prix.

Meilleure qualité sonore : Razer BlackShark V2 X

Source : IGN

Alors que l’audio 3D trouvé dans le Pulse 3D est meilleur que les fonctionnalités trouvées ici, la meilleure qualité sonore globale va au Razer BlackShark V2 X. Le modèle X est moins cher que le modèle V2 standard et n’a qu’une légère réduction de qualité, avec le X offre toujours une excellente cohérence et précision tout au long de votre session de jeu.

Les pilotes de son en titane Triforce permettent une clarté élevée, moyenne et basse tandis que les coussins de refroidissement infusés de gel aident à prévenir la surchauffe. La suppression du bruit immersive est également présente, ce qui contribue à un son puissant, tandis qu’un micro clair et pliable permet une polyvalence. Un cadre léger complète l’ensemble et augmente encore l’immersion dans le jeu.

Bien que le V2 X soit très impressionnant sous le capot, il a sacrifié une certaine qualité de construction au profit d’une meilleure expérience audio. Le cadre, bien qu’il soit léger, est construit avec des matériaux de qualité nettement inférieure à ceux des autres casques de cette gamme de prix. Pourtant, si c’est la qualité sonore globale que vous voulez, c’est celle qu’il vous faut.

Avantages:

Grande clarté et profondeur du son Réduction du bruit Très léger Gel de refroidissement prend en charge les longues sessions

Meilleure qualité sonore

Razer BlackShark V2 X

Son immersif

Si c’est la qualité sonore globale que vous voulez, le Razer BlackShark V2 X peut vous offrir. Sa clarté impressionnante et sa réduction du bruit augmentent l’immersion et vous laisseront satisfait.

En bout de ligne

Si vous recherchez le meilleur exemple d’un casque à moins de 100 $, le Pulse 3D est celui qu’il vous faut. L’audio 3D à lui seul vaut de l’argent, les jeux PS5 adoptant une nouvelle couche de son qui vaut la peine d’être expérimentée. Le haut niveau de confort et le design élégant sont également des bonus bienvenus, et l’ensemble constitue un excellent casque quel que soit le prix.

Il existe, bien sûr, d’autres casques de moins de 100 $ qui répondent à vos goûts individuels, beaucoup d’entre eux excellant dans un seul domaine. Si vous venez d’investir dans une nouvelle PS5 et que vous souhaitez économiser de l’argent, il est clair que le Pulse 3D est performant sur tous les fronts et contient des fonctionnalités rivalisant avec celles de ses homologues plus chers.

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Matt Rive est un écrivain indépendant chez Android Central. On le trouve souvent en train de parcourir le Playstation Store pour quelque chose à ajouter à l’énorme arriéré qu’il ne réussira pas. Il pense que la Vita est criminellement sous-estimée. Vous pouvez le suivre sur Twitter.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.