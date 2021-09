Meilleurs casques PS5 en 2021 : entrez dans le jeu

La course sur les préventes était assez incroyable. Les gens réclament la nouvelle PlayStation 5 depuis son annonce. Ensuite, lorsque certaines des avant-premières du jeu ont été diffusées, comme Spider-Man: Miles Morales, il est devenu un objectif pour beaucoup d’obtenir la console. Avec le stockage extensible et la possibilité de charger les jeux plus rapidement, il s’agit d’une mise à niveau dans de nombreux domaines de la PlayStation 4. Même s’il est sorti depuis près d’un an maintenant, il est toujours difficile à obtenir. La PS5 a des gens qui délirent.

Ceux qui l’ont s’extasient sur le contrôleur DualSense et à quel point il change la donne. Les visuels sont époustouflants, grâce à la résolution 8K. Alors que certaines personnes apprécient davantage la Xbox, la PS5 est la dernière innovation en matière de consoles de jeux. Donc, si vous avez la chance d’avoir une PlayStation 5, vous cherchez probablement d’autres moyens d’amplifier votre expérience de jeu. Bien que vous ayez peut-être été un passionné de PlayStation, il existe toujours des moyens d’améliorer votre jeu.

Jouer en ligne est un must et avoir le bon casque pour communiquer rend le jeu en direct encore meilleur. Un casque doit d’abord être compatible et être confortable. Si vous êtes sur le marché, nous avons ce qu’il vous faut. Nous avons mis en évidence cinq de nos favoris ci-dessous pour vous aider dans votre décision. Voici les meilleurs casques PS5 du marché.

Choix de l’éditeur : casque sans fil Sony PULSE 3D

Source de l’image du casque sans fil Pulse 3D: Amazon

Avantages: Se connecte au PS VR, dure jusqu’à 12 heures avec une seule charge

Les inconvénients: Le son 3D n’est pas si perceptible

Vous savez que vous pourrez faire confiance à un choix qui vient de Sony, alors pourquoi ne pas opter pour le casque sans fil PULSE 3D ? Cela doit être acheté séparément de la console, mais c’est un excellent choix. Ceci est conçu pour la prochaine génération de jeux, car il est affiné pour l’audio 3D de la PS5. Le serre-tête et les coussinets raffinés le rendent extrêmement confortable à porter pendant longtemps.

Le design est similaire à celui de la console elle-même, car il est élégant et futuriste. Il existe des microphones antibruit cachés qui vous permettent de discuter avec des amis pendant que vous jouez. Il ne prend presque aucun effort pour ajuster les niveaux. Il s’agit d’un casque sans fil qui durera jusqu’à 12 heures avec une seule charge, puis se connectera au PS VR et aux appareils mobiles avec le câble audio inclus.

Casque sans fil Sony PULSE 3D Prix: 96,98 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleurs casques PS5 pour un port prolongé : Turtle Beach Stealth 600 Gen 2

Casque de jeu sans fil Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 pour PlayStation 5 et PlayStation 4 Source de l’image: Amazon

Avantages: Coussinets d’oreille avec système de soulagement des lunettes ProSpecs, quatre préréglages audio exclusifs

Les inconvénients: Pas d’indicateur de niveau de batterie

Le casque de jeu sans fil Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 pour PlayStation 5 et PlayStation 4 a une construction robuste. Les coussinets d’oreille sont doux et respirants avec un système de soulagement des lunettes ProSpecs intégré pour les joueurs qui portent des lunettes. Cela offre un confort pendant des heures et la batterie dure 15 heures. Cela forme une connexion solide, grâce à un nouvel émetteur mini-USB sans fil.

Le micro Flip to Mute repensé s’intègre désormais de manière transparente dans le casque. Ainsi, lorsque vous souhaitez arrêter votre micro, vous pouvez simplement le retourner vers le haut. Il existe quatre préréglages audio signature et les charnières et le bandeau solides et renforcés le rendent plus agréable à porter. Ils ont des haut-parleurs de 50 mm à l’intérieur.

Casque de jeu sans fil Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 pour PlayStation 5 et PlayStation 4 Prix: 99,95 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleurs casques filaires PS5 : HyperX Cloud Stinger

Source de l’image HyperX Cloud Stinger : Amazon

Avantages: Oreillettes rotatives, confort HyperX

Les inconvénients: Le micro antibruit ressort toujours

Si un casque filaire est plus votre style, consultez le HyperX Cloud Stinger. Il s’agit d’un casque léger avec des oreillettes rotatives qui se déplaceront jusqu’à 90 °. Il se connecte directement avec un port 3,5 mm avec une compatibilité garantie. Il propose un son immersif dans le jeu et le confort HyperX caractéristique que les utilisateurs connaissent et aiment.

Tout le monde peut utiliser ce casque, car il est doté de curseurs réglables et durables pour vous offrir un ajustement plus personnalisé. Il y a un curseur de volume intégré pour mieux définir vos niveaux. En outre, vous pouvez éloigner le micro pour le désactiver pendant le jeu. Cependant, il ne se pliera pas et ne se pliera pas.

HyperX Cloud Stinger – Casque de jeu, sous licence officielle pour PS4 et PS5, léger, rotatif… Prix : 49,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur pour la durée de vie de la batterie: Casque sans fil SteelSeries Arctis 7P

Casque SteelSeries Arctic 7P Source de l’image : SteelSeries/Amazon

Avantages: 24 heures d’autonomie, compatible avec plusieurs systèmes

Les inconvénients: Mise à niveau pour DTS Surround

Vous pourrez continuer à jouer si vous choisissez le casque sans fil SteelSeries Arctis 7P. Il est conçu pour la PlayStation 5 et également compatible avec la PlayStation 4, PC, Android et Nintendo Switch. Cela comprend un son sans fil 2,4 GHz sans perte conçu pour une latence ultra-faible pour les jeux. Ils viennent en noir ou blanc.

La durée de vie de la batterie vous époustouflera, car elle dure jusqu’à 24 heures. Cela durera plus longtemps que vos sessions de jeu les plus longues. Cela a un microphone bidirectionnel qui est clair. Vous pourrez entendre avec des détails époustouflants dans tous les jeux de nouvelle génération.

SteelSeries Arctis 7P Wireless – Casque de jeu sans fil 2,4 GHz sans perte – pour PlayStation 5 et… Prix:$148.12 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleures performances audio : casque gaming Corsair VOID RGB Elite sans fil haut de gamme

Casque de jeu sans fil haut de gamme Corsair VOID RGB Elite Source de l’image: Amazon

Avantages: Pilotes audio personnalisés, micro omnidirectionnel

Les inconvénients: Nécessite une certaine personnalisation pour obtenir vos paramètres corrects

Le casque de jeu haut de gamme sans fil Corsair VOID RGB Elite est simple et efficace à utiliser. Cela a des pilotes audio en néodyme haute densité de 50 mm personnalisés. Il existe des fréquences étendues, allant de 20 Hz à 30 000 Hz. Il est conçu pour un confort durable pendant de longues sessions de jeu avec une maille en microfibre respirante et des coussinets d’oreille en tissu mousse à mémoire de forme.

Vous pouvez vous connecter sans fil avec l’adaptateur USB inclus. Cela comprend un micro omnidirectionnel qui capte votre voix avec clarté. Il dispose également d’un microphone rabattable ainsi que d’un indicateur LED de sourdine, vous saurez donc quand vous êtes hors micro.

Casque de jeu haut de gamme sans fil Corsair VOID RGB Elite avec son surround 7.1 – Discord Certif… Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 79,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission