Meilleurs casques sans fil PS5 2021

Casques PS5 sans fil

Maintenant que c’est officiellement sorti, la PS5 est assez difficile à trouver en raison du faible stock et de la forte demande. Alors que les fans de PlayStation continuent de vérifier les réapprovisionnements de la PS5, l’un des accessoires les plus cruciaux dont de nombreux joueurs ont besoin aux côtés de ce système extrêmement demandé est un casque. Non seulement un casque améliore votre expérience de jeu avec ses qualités immersives, mais grâce à la variété de jeux multijoueurs incroyables disponibles, vous aurez besoin de quelque chose pour interagir avec vos amis et les autres joueurs. Heureusement, il existe des tonnes d’options sans fil disponibles, nous avons donc dressé une liste qui comprend certains des meilleurs casques PS5 sans fil du marché.

Le modèle officiel :

Casque sans fil Pulse 3D

Suivant la gamme de casques sans fil de Sony pour ses consoles, le PULSE 3D est le dernier casque pour la PS5. Il offre un support audio 3D, ainsi que deux microphones antibruit. Le casque a également jusqu’à 12 heures d’autonomie grâce à sa batterie rechargeable intégrée, et mieux encore, fonctionnera à la fois sur PS5 et PS4 avec un adaptateur sans fil. Comme la console elle-même, le nouveau casque est épuisé partout. Un des meilleurs :

Sennheiser GSP 370

Sennheiser a toujours été connu pour sa qualité audio incroyable, et le GSP 370 n’est pas différent. Il est livré avec un prix un peu élevé, mais le casque de jeu sans fil de Sennheiser est tout simplement l’une des meilleures options pour diverses raisons. Non seulement il offre une excellente qualité sonore, mais il présente également un design élégant tout en prétendant avoir une autonomie de batterie absolument incroyable de 100 heures. Si vous recherchez un casque haut de gamme, c’est pour vous. Audio 3D :

SteelSeries Arctis 7P pour PlayStation 5

Ça ne va pas beaucoup mieux que ça. SteelSeries a créé un casque PS5 presque parfait avec l’Arctis 7P, combinant un confort légendaire avec de sublimes capacités audio 3D et une longue autonomie de 24 heures. Il peut être épuisé chez la plupart des détaillants, mais il vaut bien le prix demandé si vous le trouvez en stock. Il n’y a tout simplement pas de meilleur casque pour la nouvelle console de Sony, et une fois que vous aurez choisi celui-ci, vous ne voudrez probablement pas en utiliser un autre. Bonne chance pour le trouver en stock. 150 $ chez Best Buy Autonomie de la batterie Steller :

HyperX Cloud II Wireless – Casque de jeu

HyperX n’est peut-être pas la marque à laquelle vous pensez en premier lorsque vous pensez à des casques solides, mais la société fabrique certains des meilleurs depuis un certain temps. L’HyperX Cloud II n’est pas différent, offrant un ajustement confortable, une qualité audio solide et, surtout, une très grande autonomie de la batterie, en moyenne environ 30 heures par utilisation. 150 $ chez Best Buy Tournoi prêt :

Astro Gaming – Casque d’écoute sans fil RF pour station de base ASTRO A50 +

Astro est l’un des noms les plus connus des casques de jeu, et son A50 représente le haut de gamme en matière d’accessoires. Le tout dernier casque offre un ajustement incroyablement confortable, un son surround 7.1 virtuel et un microphone unidirectionnel pour vous aider à capturer votre voix de la meilleure façon possible. Gardez simplement à l’esprit qu’il a besoin d’un adaptateur pour une compatibilité totale sur PS5. 300 $ chez Best Buy Une qualité globale :

Casque de jeu sans fil Razer BlackShark V2 Pro

Razer fabrique certains des meilleurs casques d’écoute du secteur, et c’est évident avec le BlackShark V2 Pro. Les écouteurs offrent un confort exceptionnel sur de longues sessions de jeu et peuvent durer jusqu’à 24 heures sur une seule charge. Il s’associe parfaitement à la PS5 avec un dongle USB sans fil et vous obtiendrez le meilleur son de vos jeux en un rien de temps. 180 $ chez Amazon

180 $ chez Best Buy Bluetooth :

Casque de jeu sans fil haut de gamme Stealth 700 Gen 2 de Turtle Beach

Turtle Beach s’est surpassé avec le Stealth 700 Gen 2, faisant un magnifique casque sans fil pour PS5. Bien qu’il ait une portée plus courte que certains (30 pieds), il offre une bonne autonomie de 20 heures dans un emballage confortable. Conçue avec des écouteurs infusés de gel refroidissant et prenant en charge les capacités audio 3D et Bluetooth, cette option devrait figurer sur la liste de tous. Coloré :

Logitech G733

Corsair Virtuoso

Corsair a créé un superbe casque avec le Virtuoso et un qui contient l’un des meilleurs microphones que nous ayons vus sur un casque. Son beau design est associé à une qualité audio tout aussi excellente. Pour tous ceux qui jouent beaucoup à des jeux multijoueurs et à des discussions, ce casque est fait pour vous. Vos coéquipiers vous entendront parfaitement. À partir de 180 $ chez Amazon

180 $ chez Best Buy

Trouvez le casque qui vous convient le mieux

Trouver le meilleur casque PS5 peut être un peu difficile. Lorsque vous en achetez un, vous voudrez trouver la meilleure qualité sonore possible sans sacrifier la qualité du microphone et son confort. Après tout, vous le porterez probablement pendant de longues périodes, vous ne voulez donc pas obtenir quelque chose qui vous mettra mal à l’aise après seulement une heure environ.

Si vous recherchez quelque chose qui fonctionnera définitivement sur la PS5 et qui est construit avec ses spécifications à l’esprit, alors le nouveau SteelSeries Arctis 7P est fait pour vous. Avec un support audio 3D et un ajustement merveilleusement confortable, ce casque USB-C est un excellent ajout à votre collection et vaut vraiment la peine d’être acheté.

Dépensez un peu plus et vous pourrez vous procurer le Razer BlackShark V2 Pro, un autre casque haut de gamme d’une entreprise de marque en laquelle vous pouvez avoir confiance. Le BlackShark V2 Pro offre également une autonomie de 24 heures et prend en charge le son surround 7.1 sur PC, ce qui est un bonus appréciable.

Si vous recherchez un casque PS4 confortable qui fonctionne extrêmement bien sur la PS5, vous voudrez opter pour le casque sans fil Corsair Virtuoso RGB. Il est extrêmement confortable avec un son fantastique et un design élégant, même si la durée de vie de la batterie n’est pas excellente.

Maintenant, si vous voulez la meilleure autonomie possible, vous aurez besoin de l’HyperX Cloud II ou du GSP 370. Alors que l’HyperX Cloud II n’a que 1/3 de l’autonomie de la batterie du GSP 370 – et toujours à 30 heures – Je dirais que le premier est plus confortable que le second.

Dois-je obtenir un casque filaire?

Alors que beaucoup de gens ont tendance à préférer les casques sans fil en raison de leur liberté, un casque filaire peut toujours offrir un son spectaculaire. Les casques filaires sont généralement moins chers, c’est donc l’option que vous voudriez si vous recherchez un nouveau casque à petit budget. Avec un casque filaire, vous n’aurez pas non plus à vous soucier de la durée de vie de la batterie, car elle sera toujours branchée et prête à l’emploi quand vous l’êtes.

Un autre facteur important à noter est que tous les casques sans fil ne seront pas compatibles avec la PS5. Certains se connectent via Bluetooth et sans adaptateur, ils ne fonctionneront pas sur PS5. En règle générale, si un casque est câblé et se connecte avec un câble de 3,5 mm, il est compatible avec la PS5 et une multitude d’autres appareils tels que Xbox, PC, Nintendo Switch et Mobile.

