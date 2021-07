Meilleurs casques Stadia 2021 | Android Central

Meilleur

Google Stadia s’est imposé en tant que plate-forme de jeu en ajoutant plus de jeux multijoueurs. Que vous jouiez sur un PC, un téléviseur ou un appareil mobile, un bon casque est essentiel, non seulement pour obtenir un son de qualité, mais également pour communiquer avec d’autres joueurs. Notre choix pour le meilleur casque Stadia global est le SteelSeries Arctis 1 Wireless pour son son solide et sa compatibilité facile à un prix abordable. Que vous optiez pour une connexion filaire ou sans fil, nous avons de nombreuses options pour votre style de jeu.

Meilleur dans l’ensemble : SteelSeries Arctis 1 sans fil

Le casque sans fil SteelSeries Arctis 1 est l’un des meilleurs casques globaux car il s’agit d’un matériel solide à un prix raisonnable. Cela ne ressemble peut-être pas à grand-chose dans sa simplicité, mais il échange les fioritures contre un son de qualité et une compatibilité facile avec à peu près toutes les plateformes.

Il est doté des mêmes haut-parleurs que les plus chers Arctis 7 et autres casques SteelSeries, mettant l’accent sur les sons subtils avec une faible distorsion. Malheureusement, il ne peut émettre que du son stéréo, ce qui peut être une déception pour ceux qui veulent un son surround haut de gamme dans les oreilles. Le microphone est détachable pour un rangement facile et offre une suppression du bruit pour discuter dans le jeu ou via Discord. Le casque lui-même est léger et durable avec une bande renforcée en acier et contient des boutons de volume et de sourdine sur le casque.

La plus grande caractéristique de ce casque est sa compatibilité facile. Le casque n’a pas de Bluetooth, mais il se connecte sans fil via un dongle USB-C, parfait pour le contrôleur Stadia lors de la lecture sur des téléviseurs et des téléphones Android avec sa latence plus faible. Il est livré avec un adaptateur USB à utiliser avec PC, Mac, PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Il fonctionnera avec les contrôleurs Xbox, mais nécessite un câble audio de 3,5 mm également inclus avec le casque.

Avantages:

Connexion sans fil 2,4 GHz sans perte Fonctionne avec presque toutes les plates-formes de jeu Autonomie de 20 heures Microphone amovible Léger

Les inconvénients:

Microphone moyen Pas de son surround Pas de Bluetooth Pas sans fil avec les manettes Xbox

Meilleur dans l’ensemble

SteelSeries Arctis 1 sans fil

Tout autour super

Le casque sans fil SteelSeries Arctis 1 est compatible avec les manettes Stadia et autres consoles de jeu à un prix raisonnable.

Meilleur budget : Corsair HS35

Le Corsair HS35 n’a peut-être pas un nom qui sonne bien, mais c’est toujours un choix solide à utiliser si vous voulez entendre et parler avec des amis dans des jeux multijoueurs sur Stadia sans nuire à votre portefeuille.

Le casque est doté de coussins en mousse à mémoire de forme sur les oreillettes, bien qu’il n’y ait pas autant de coussin dans le bandeau que les autres casques. Il est livré avec une molette de volume et un bouton de sourdine positionnés derrière la tasse gauche qui peut prendre quelques essais à utiliser au début car c’est une position inconfortable. Le micro est au mieux moyen, mais il est amovible.

Il est câblé, il fonctionnera donc avec n’importe quel matériel avec une prise jack 3,5 mm. C’est à vous de décider si un casque filaire est le bon choix lors de l’utilisation d’une manette Stadia sans fil sur un téléviseur ou un téléphone Android. Le casque audio stéréo dispose également d’un son surround, mais il ne fonctionne que sur un PC Windows 10 après avoir activé Windows Sound.

Avantages:

Compatible avec la prise jack 3,5 mm Micro détachable Pas cher

Les inconvénients:

Microphone moyen Peu de rembourrage dans le bandeau Son surround uniquement sur PC

Meilleur pas cher

Corsaire HS35

Casque de niveau de base

Le Corsair HS35 offre un bon son et un bon confort à un prix décent tout en jouant à Stadia via un PC, un téléviseur ou un appareil mobile

Meilleure prime : SteelSeries Arctis 7P/7X sans fil

Les casques sans fil SteelSeries Arctis 7P et 7X peuvent être spécialement conçus pour les consoles PlayStation et Xbox, mais les deux offrent un son et un confort exceptionnels pour ceux qui souhaitent dépenser plus pour un casque Stadia.

Les deux casques disposent du même dongle USB-C sans fil 2,4 GHz que le SteelSeries Arctis 1 Wireless qui fonctionne sur le contrôleur Stadia, Android, Nintendo Switch et PC. Les différences sont la durée de vie de la batterie de 24 heures, un microphone rétractable qui peut être poussé à l’intérieur du casque et une bande de suspension similaire à un bandeau de lunettes de ski. Ce dernier rend le bandeau plus confortable tout en étant sécurisé.

Bien qu’il s’agisse d’un excellent casque à lui seul pour Stadia en termes de compatibilité et de son, les deux offrent des fonctionnalités supplémentaires exclusives aux consoles. L’Arctis 7X dispose d’un cadran “ChatMix” sur le casque qui ajuste le volume entre l’audio du jeu Xbox et le chat en jeu des coéquipiers, tandis que l’Arctis 7P tire parti du propre système audio spatial intégré de la PlayStation 5. Cela devient un meilleur casque si vous possédez l’une des consoles en plus de Stadia, mais c’est toujours un excellent choix sans les fonctionnalités exclusives.

Avantages:

Connexion sans fil 2,4 GHz sans perte Bandeau à suspension pour plus de confort Microphone rétractable Autonomie de 24 heures

Les inconvénients:

Fonctionnalités exclusives à la plate-forme du microphone moyen cher uniquement pour PlayStation et Xbox

Meilleure prime

SteelSeries Arctis 7P/7X sans fil

Cher, mais excellent

Le son de qualité, le confort supplémentaire et l’énorme batterie des casques sans fil SteelSeries Arctis 7P/7X en font d’excellents choix pour Stadia.

Meilleur filaire : HyperX Cloud Alpha S

Le casque filaire HyperX Cloud Alpha S offre un son exceptionnel avec de nombreuses options personnalisables tout en jouant à des jeux multijoueurs sur Stadia. C’est un excellent rapport qualité-prix et n’a pas besoin d’être constamment rechargé comme un casque sans fil.

L’Alpha S offre au joueur une tonne d’options pour contrôler le volume sans avoir besoin d’aller dans les menus du jeu. Il dispose d’un mixeur audio sur le fil avec plusieurs boutons pour activer le son surround 7.1, régler le volume, couper le son et modifier l’équilibre entre le jeu et l’audio du chat. Il y a aussi des curseurs de réglage des basses sur les deux oreillettes avec trois réglages pour augmenter ou diminuer les basses. Bien que le microphone n’ait rien de spécial, il est amovible.

Comme il s’agit d’un casque filaire, il nécessite une prise jack 3,5 mm via un PC ou le contrôleur Stadia. Il s’agit plutôt d’un casque pour PC à cet égard, à moins que le fil pendant n’ait pas d’importance lorsque vous jouez sur le contrôleur Stadia devant un téléviseur ou via un téléphone Android.

Avantages:

De nombreuses options de réglage du son Compatible avec la prise jack 3,5 mm Microphone amovible confortable

Les inconvénients:

Microphone moyen Plutôt un casque pour PC

Meilleur filaire

HyperX Cloud Alpha S

Casque filaire avec options

Le casque HyperX Cloud Alpha S offre une variété de façons de peaufiner le son à la convenance de chacun et ne nécessite aucune charge.

Meilleur poids léger : Razer Kraken X

Le Razer Kraken X est un cran au-dessus du moins cher des casques de jeu, mais n’est pas dépourvu de certaines fonctionnalités que des casques plus chers auraient. Le casque léger est doté de coussins moelleux en mousse à mémoire de forme pour les oreillettes, d’un rembourrage doux pour le bandeau et ne pèse que 0,55 livre pour que vous puissiez jouer confortablement aux jeux Stadia pendant des heures.

Le casque filaire est compatible avec tout appareil contenant une prise jack 3,5 mm comme un PC ou une manette Stadia. Il n’a qu’une molette de volume et un bouton de sourdine sur l’oreillette, et il est dans une position si inconfortable que vous devrez peut-être le manipuler à chaque fois avant que le réglage ne soit parfait. Malheureusement, le microphone n’est ni détachable ni rétractable, mais peut être plié dans une meilleure position.

Le son stéréo est plus clair que les autres casques de cette gamme de prix et propose également un son surround 7.1, bien que le son surround ne soit disponible que sur les PC Windows 10 64 bits car il doit être activé avec le logiciel inclus. Le son est toujours assez bon lorsqu’il est connecté à une manette Stadia, et vous obtenez tout cela sans vous ruiner.

Avantages:

Confortable Bonne qualité audio Compatible avec jack 3,5 mm Relativement bon marché

Les inconvénients:

Microphone non détachable ou rétractable Commandes de volume en position inconfortable Son surround 7.1 uniquement pour PC

Meilleur poids léger

Razer Kraken X

Un confort adapté aux portefeuilles

Le Razer Kraken X propose un casque filaire confortable qui fonctionne avec le contrôleur Stadia et qui peut s’adapter à tous les budgets.

En bout de ligne

Google Stadia peut être une plate-forme difficile pour trouver un casque compatible avec celui-ci si vous prévoyez de jouer au-delà du PC, car certains des meilleurs contrôleurs Stadia ne fonctionnent que via PC. La manette Stadia, requise pour le téléviseur, ne dispose que d’un port USB-C et d’une prise casque 3,5 mm. N’importe quel casque filaire avec un séparateur peut faire l’affaire, mais le casque SteelSeries Arctis 1 Wireless élimine toutes les conjectures et vous évite d’être attaché à un contrôleur sur une plate-forme qui se targue de diffuser des jeux sans fil.

Le casque sans fil SteelSeries Arctis 1 est l’un des meilleurs casques de jeu pour Google Stadia actuellement pour son son de qualité, sa facilité d’utilisation et sa construction solide pour un prix de milieu de gamme. Non seulement il fonctionne avec Stadia lorsque vous jouez sur un PC, votre téléviseur ou vos téléphones portables, mais il est également compatible avec toutes les autres principales plates-formes de jeu. Vous pouvez essentiellement utiliser un seul casque pour tous les besoins de jeu.

