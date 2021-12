Meilleurs casques Xbox en 2021 : améliorations audio extrêmes

Vous en avez assez de ce vieux casque Xbox que vous portez, mais vous ne savez pas par où commencer pour en trouver un nouveau ? Ne vous en faites pas, c’est là que nous intervenons. Trouver le meilleur casque Xbox peut être difficile, surtout avec tant d’options. Si vous voulez en acheter un nouveau, cependant, vous voudrez garder un œil sur quelques choses importantes.

Tout d’abord, pensez au confort général et à la façon dont vous prévoyez de l’utiliser. Où se situe votre Xbox par rapport à l’endroit où vous vous asseyez habituellement ? Avez-vous une distance plus longue entre votre console et votre chaise préférée, ou un casque filaire fonctionnerait-il pour vous ? Et que pensez-vous de la recharge des batteries ? Préférez-vous ne jamais avoir à vous soucier des batteries, ou êtes-vous quelqu’un qui met toujours ses appareils sur le chargeur à la fin de la nuit ? Vous devrez également penser au prix et au budget, car certains casques peuvent devenir assez chers. De quels autres types d’accessoires Xbox disposez-vous ? Tout cela peut jouer un rôle important dans le type de casque que vous choisissez.

Maintenant que vous avez une idée de ce à quoi vous attendre, il est temps de jeter un œil à certains des meilleurs casques Xbox. Si vous voulez plus d’idées de casques de jeu, n’oubliez pas de consulter nos autres guides sur le sujet. Vous voulez acheter une nouvelle paire des meilleurs écouteurs pendant que vous y êtes ? Nous pouvons aider ici aussi!

Meilleur casque Xbox dans l’ensemble : SteelSeries Arctis 9X

Avantages: Autonomie de la batterie, design confortable, audio spatial 3D

Les inconvénients: Cher

SteelSeries continue de fournir un équipement audio fantastique qui est parfait pour les joueurs, y compris le tout nouveau SteelSeries Arctis 7P+. Si vous recherchez une excellente option Xbox, le SteelSeries Arctis 9X est un succès infaillible.

Ce casque est configuré avec une autonomie fantastique et prend également en charge l’audio spatial 3D. Cela signifie que vous pouvez entendre chaque pas autour de vous, de la direction exacte d’où il vient. Cela peut être particulièrement important pour les joueurs compétitifs, ou simplement pour ceux qui aiment jouer à des jeux multijoueurs avec de nombreux adversaires.

Bien sûr, l’un des plus grands avantages des casques SteelSeries est leur conception confortable. L’Arctis 9X ne fait pas exception à cette règle, et les oreillettes à tissage aérien procurent une sensation aérée et légère sur les oreilles. Cela signifie que vous pouvez jouer pendant des heures sans avoir à vous soucier de la fatigue des oreilles ou de l’accumulation de sueur.

L’Arctis 9X est également conçu avec Xbox Wireless, ce qui signifie que vous pouvez le connecter à votre manette Xbox aussi facilement qu’avec une nouvelle manette. Il prend également en charge le Bluetooth simultané, ce qui signifie que vous pouvez mélanger l’audio de votre téléphone et de votre console afin que vous n’ayez jamais à arrêter de jouer.

Meilleur casque Xbox à petit budget : Microsoft Xbox Wireless Headset

Avantages: Excellent son surround, prix, microphone clair

Les inconvénients: Durée de vie de la batterie plus faible

Il existe de nombreuses options si vous souhaitez dépenser moins de 100 $, mais peu se rapprochent du meilleur casque Xbox en tant que propre casque sans fil Xbox de Microsoft. Il peut parfois être un peu difficile de mettre la main dessus, en raison de sa popularité, mais cela en vaut plus que la peine.

Non seulement ce casque est confortable, mais il offre également un microphone cristallin. Vous pouvez facilement rapprocher ou éloigner le micro perche de votre bouche selon vos besoins. Cela permet de garantir des légendes parfaitement compréhensibles, quelle que soit l’intensité du jeu. La qualité sonore affichée ici est également exceptionnelle, surtout pour un casque qui coûte moins de 100 $.

Tout comme les autres casques de jeu sans fil, vous pouvez connecter ce mauvais garçon à plusieurs appareils à la fois. C’est parfait pour discuter avec la famille au téléphone pendant que vous jouez aux derniers jeux Xbox. Bien sûr, si vous comptez faire cela, assurez-vous de ne pas laisser votre famille le découvrir.

Le seul véritable inconvénient du casque sans fil Xbox de Microsoft est la durée de vie de la batterie de 15 heures. C’est un peu faible par rapport à beaucoup d’autres options, mais tant que vous le gardez chargé, il devrait vous donner beaucoup de jus pour ces sessions de jeu nocturnes.

Meilleur casque Xbox filaire : Razer Blackshark V2

Avantages: Prise en charge audio 3D, oreillettes confortables

Les inconvénients: Pas de prise en charge des profils sur Xbox

Il ne devrait pas être surprenant de voir le nom de Razer sur cette liste, surtout si vous avez passé du temps à regarder le nombre de casques disponibles pour la Xbox. Bien qu’il ne soit pas spécialement conçu pour la Xbox, la capacité filaire du Razer Blackshark V2 en fait l’un des meilleurs casques Xbox du marché.

Il y a beaucoup à aimer dans ce casque Razer, y compris des haut-parleurs massifs de 50 mm. Ces pilotes offrent une qualité audio fantastique, quel que soit le type de jeu auquel vous jouez. Si vous êtes quelqu’un qui passe beaucoup de temps à jouer à des jeux, alors vous serez heureux d’apprendre que le Blackshark V2 est livré avec des oreillettes exceptionnellement confortables. Ils sont faits de mousse à mémoire de forme ultra-douce et ils sont confortables pour les longues sessions de jeu. Comme ils sont en mousse à mémoire, ils peuvent cependant devenir un peu chauds.

L’une des meilleures choses à propos du Blackshark V2 est sa compatibilité. Non seulement vous pouvez l’utiliser avec votre Xbox, mais vous pouvez également l’utiliser avec à peu près n’importe quelle autre plate-forme grâce à son câble de 3,5 mm. Le microphone inclus est également complètement amovible, donc si vous essayez juste de profiter d’un jeu en solo, vous pouvez toujours le retirer et le réinstaller plus tard.

Meilleur casque Xbox premium : Master & Dynamic MG20

Avantages: Extrêmement confortable, excellente qualité sonore

Les inconvénients: Cher

Si l’argent n’est pas un problème, alors opter pour un casque Xbox comme le Master & Dynamic MG20 est une évidence. Non seulement cette paire va très bien, mais elle sonne aussi absolument incroyable. La réponse des basses en jeu est à des lieues au-dessus de toutes les autres options de notre liste. Vous allez entendre chaque petit son de vos jeux lorsque vous portez une paire de MG20.

Bien sûr, ce luxe a un prix, un prix élevé. Bien qu’il s’agisse de l’un des meilleurs casques Xbox, il est également compatible avec à peu près toutes les autres plates-formes. Cela signifie que vous pouvez dépenser votre argent pour un seul excellent casque et l’utiliser pour tout. Ou, si vous ne jouez que sur votre Xbox, vous allez adorer la façon dont les sons de titres comme Halo Infinite et Forza Horizon 5 prennent vie lorsque vous portez une paire.

Le MG20 prend également en charge le Bluetooth multipoint, ce qui signifie que vous pouvez connecter jusqu’à deux appareils à la fois. À partir de là, vous pouvez facilement basculer entre les appareils sans avoir à réparer votre casque. C’est génial si vous sautez entre parler à vos amis sur votre téléphone et discuter avec votre équipe de pompiers sur la Xbox.

Lisez notre critique complète.

Meilleurs écouteurs pour Xbox : Razer Hammerhead Pro V2

Avantages: Conception de câble plat, qualité audio fantastique

Les inconvénients: La conception dentelée des écouteurs peut être inconfortable pour certains

Trouver un bon ensemble d’écouteurs pour les jeux n’est pas vraiment difficile. Après tout, de nombreux écouteurs peuvent se brancher directement sur le contrôleur Xbox, puis ils sont prêts à fonctionner. Ce qui fait que le Razer Hammerhead Pro V2 se démarque vraiment, c’est sa conception globale et sa qualité audio.

L’audio affiché ici est exceptionnel, en particulier pour les pilotes de 10 mm que Razer a inclus ici. Razer a également inclus une isolation phonique passive avec le Hammerhead Pro V2. Cela signifie que vous n’aurez pas à vous soucier autant de la fuite de votre son pendant ces séquences d’action intenses. C’est une touche agréable et avec laquelle beaucoup d’écouteurs ont du mal, en particulier lors de la lecture audio à des niveaux plus élevés.

Le Hammerhead Pro V2 comprend également un design d’écouteurs striés. Bien que cela puisse sembler un peu étrange, cela aide les conseils à rester dans votre oreille. Cela signifie que vous n’aurez pas à vous soucier de leur chute lors de sessions de jeu intenses. Si vous vous déplacez beaucoup lorsque vous jouez à votre Xbox, il est essentiel d’avoir une paire d’écouteurs qui restent bien en place. Sinon, vous allez devoir constamment les remettre en place, ce qui peut être gênant. L’inconvénient de cette conception est qu’ils peuvent devenir un peu inconfortables pour les petites oreilles, surtout après de longues sessions de jeu.

