« Je suis le meilleur lanceur de plus de 6 pieds 11 pouces de toute l’histoire. Vous pouvez voir les données parce qu’elles vont le montrer. » En ces termes directs, il a été exprimé cette semaine Villes de Karl-Anthony, comme l’a révélé basketballnetwork, laissant tout le monde très surpris par son énorme moral et sa confiance en soi. Immédiatement, le nom qui a surgi dans l’esprit des fans était Dirk Nowitzki, comme le joueur qui aurait pu être sous-estimé avec cette affirmation et qui, encore aujourd’hui, est au-dessus de la star des Timberwolves. Pour tenter de discerner le pouvoir de cette expression, nous avons passé en revue Statistiques NBA trouver que Towns est encore loin d’être le meilleur, mais il a une projection de l’être.

A tel point que Nowitzki lui-même a reconnu que Karl-Anthony a tout pour le surpasser. « Il a la confiance et le style nécessaires pour devenir le meilleur, mais il a encore un long chemin à parcourir. Je suis convaincu que s’il continue à jouer à ce niveau, il atteindra le sommet à cet égard à la fin de sa carrière », a condamné l’un des meilleurs lanceurs de l’histoire de la ligue et qui mène le classement des hommes de grande taille (plus de 2,11 mètres de haut) en termes de 3 marqués dans l’histoire de la NBA. La liste se nourrit d’acteurs contemporains tant il était difficile de trouver des centres capables d’ouvrir le terrain auparavant. A noter que Robert Horry ou Kevin Durant, dont la taille officielle est de 2,08 m, ne peuvent pas être simplement inclus ici.

Classement des meilleurs triplists de la NBA avec plus de 2,11 mètres de haut

Dirk Nowitzki : 1982 Channing Frye : 1049 Charlie Villanueva : 716 Kelly Olynyk : 708 Villes de Karl-Anthony : 698

Il est logique de penser que le Dominicain finira cette saison dans le troisième tiroir du podium, mais il aura encore de nombreux triplés à inscrire pour mettre un terme à l’Allemand. Vous aurez besoin d’une grande continuité et d’une éthique de travail, ainsi que d’un environnement plus compétitif que celui que vous avez actuellement à Minneapolis. Pourtant, Villes de Karl-Anthony il a en main le meilleur lanceur de l’histoire parmi les grands.