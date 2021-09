Meilleurs chargeurs Apple Watch 2021 : faites le plein de votre smartwatch

Une Apple Watch peut être utilisée pour de nombreux aspects différents de votre vie. Il n’est pas toujours facile de s’assurer que votre Apple Watch est complètement chargée et fonctionnelle, d’autant plus que votre montre quitte rarement votre poignet. C’est pourquoi vous avez besoin d’un bon chargeur qui chargera votre appareil rapidement et facilement, au cas où vous attendriez la toute dernière minute pour le faire. Si vous vous préparez pour l’Apple Watch 7, vous possédez probablement déjà une Apple Watch.

Mais comme toute technologie, il existe un million de chargeurs différents qui font apparemment la même chose. Vous devez donc essayer de déterminer lesquels sont les plus efficaces ? Heureusement, nous avons une réponse à cette question. Regardons quelques-uns des meilleurs chargeurs Apple Watch sur le marché aujourd’hui.

Meilleurs chargeurs magnétiques Apple Watch: Câble de charge magnétique pour chargeur de montre Dafudag

Câble de charge magnétique pour chargeur de montre Dafudag Source de l’image : Dafudag/Amazon

Avantages: Élégant et léger, chargé en moins de 2,5 heures

Les inconvénients: Pas aussi efficace avec des étuis épais

Un simple chargeur magnétique peut être très pratique, étant donné que tout ce que vous avez à faire est simplement de coller votre Apple Watch sur le chargeur USB et de l’appeler un jour. L’utilisation du câble de charge magnétique pour chargeur de montre Dafudag rechargera votre montre en un rien de temps. Cela prend moins de 2,5 heures pour charger complètement une Apple Watch. Cela mesure 3,3 pieds, vous offrant une longueur optimale. Vous pouvez régler l’angle librement sans le dévier du centre de charge.

Il est magnétique, il s’accrochera donc à votre Apple Watch. Cela a une absorption élevée des chocs et une résistance à haute température. Il est compatible avec les montres 44 mm 42 mm 40 mm 38 mm et toutes les séries Apple Watch existantes. Il existe une protection d’interface, vous offrant la sécurité dont vous avez besoin.

Chargeur de montre Câble de charge magnétique pour iWatch Cordon de charge sans fil portable Compatible avec…

Meilleur support de chargeurs Apple Watch: support W3 amélioré elago

Support W3 amélioré elago

Avantages: Esthétiquement agréable, compatible avec le mode table de nuit

Les inconvénients: A besoin d’aide pour s’adapter parfaitement

Une autre option est ce support W3 amélioré elago. De toute évidence, le design vintage était attrayant, surtout si vous êtes quelqu’un qui apprécie le look rétro des années 90. En plus de faire ressembler votre Apple Watch à un ordinateur de bureau Apple à l’ancienne, elle offre une charge rapide sur une configuration magnétique facile à utiliser.

Ce support est idéal la nuit lorsque vous souhaitez toujours utiliser certaines fonctions de votre Apple Watch comme le réglage de l’alarme ou la messagerie. Vous pouvez vous asseoir dans votre lit et accéder à votre téléphone sans avoir à le retirer du chargeur. Il fonctionne avec Apple Watch Series 1 à 7 et est compatible avec le mode Apple Watch Nightstand. Il dispose même d’une garantie de 30 jours.

Support elago W3 Compatible avec Apple Watch Series 7/6/SE/5/4/3/2/1 (45 mm, 44 mm, 42 mm, 41 mm, 40 m…

Meilleur support de chargeur Apple Watch 3-en-1 :

Chargeur sans fil SODYSNAY, station de charge sans fil 3 en 1

Avantages: Charge plus d’un appareil, technologie de contrôle automatique avancée

Les inconvénients: Il n’a pas été prouvé qu’il fonctionne avec les versions ultérieures des montres Apple

Faire d’une pierre deux coups – ou dans ce cas trois – oiseaux est toujours pratique lorsqu’il s’agit de votre technologie Apple. Si vous cherchez à charger plusieurs de vos appareils simultanément, le chargeur sans fil SODYSNAY, station de charge sans fil 3 en 1 est l’option parfaite. Ce chargeur pratique et polyvalent peut charger votre Apple Watch, vos AirPod, votre tablette et votre téléphone en même temps. Il n’est pas seulement compatible avec l’iPhone, car il peut charger d’autres appareils mobiles de marques telles que Samsung, LG, HTC, Huawei et Sony.

Il utilise une technologie de contrôle automatique avancée pour charger votre téléphone rapidement et efficacement. Cela protégera également la batterie de votre appareil contre les dommages de surcharge. Il est également fabriqué avec un matériau en silicone durable qui empêche les entailles et les rayures sur l’un de vos appareils. Il est compatible avec les Apple Watch Series 1, 2, 3 et 4, en plus de nombreuses autres technologies.

Chargeur sans fil SODYSNAY, station de charge sans fil 3 en 1 pour Apple Watch et Airpods, charge…

Meilleur chargeur sans fil: Chargeur sans fil portable magnétique ChiHope

Chargeur sans fil portable magnétique ChiHope Source de l’image : ChiHope/Amazon

Avantages: Compatible avec toutes les itérations, charge sans câble

Les inconvénients: Doit fournir une autre source d’alimentation

Si vous craignez de charger votre montre en déplacement, le chargeur sans fil portable magnétique ChiHope est un moyen de contourner cela. Vous allez adorer la charge par induction magnétique car elle reste sur votre montre. Il s’agit d’un chargeur USB compatible avec toutes les montres Apple de 44 mm, 42 mm, 40 mm et 38 mm des séries 6 et inférieures. Vous pourrez recharger votre montre sans avoir besoin de câble. Vous pouvez le porter sur un cordon pour le garder en sécurité ou simplement le jeter dans votre sac.

Cela rechargera complètement votre montre en deux heures. Il existe une protection intégrée contre les courts-circuits de sortie, une protection contre les surtensions et une protection contre les surcharges. Ceci est sans danger pour votre chargeur et votre montre. Si vous le branchez sur une prise murale, votre montre reposera facilement dessus.

Chargeur de montre, chargeur magnétique portable sans fil ChiHope pour iWatch compatible avec Apple Watch…

Le plus polyvalent: câble magnétique de chargeur de montre mis à jour AICase

Câble magnétique de chargeur de montre mis à jour AICase Source de l’image : AICase/Amazon

Avantages: Charge l’iPhone et l’Apple Watch en même temps, arrête de charger lorsqu’il est complètement chargé

Les inconvénients: Divise la puissance de charge

Pour ceux qui ont à la fois un iPhone et une Apple Watch, le câble magnétique de chargeur de montre mis à jour AICase est parfait. C’est l’un des meilleurs chargeurs Apple Watch car il s’agit d’un câble deux-en-un doté d’un chargeur de montre magnétique à une extrémité et d’un chargeur de câble Lightning pour iPhone de l’autre. C’est idéal pour les personnes qui aiment recharger leurs appareils pendant la nuit. Il arrêtera de charger lorsque tout ce qui est en charge sera complètement chargé.

Il est compatible avec les iPhones et iPads ainsi que toutes les montres Apple. Vous serez impressionné par la rapidité avec laquelle cela se chargera, même s’il divise la puissance. Il est léger et facile à emporter avec vous. Il existe une technologie de charge à température constante pour surveiller la surchauffe. L’absorption magnétique de l’Apple Watch la maintient connectée.

Câble magnétique de chargeur de montre mis à jour pour iWatch SE/6/5/4/3/2/1,2 en 1 câble de charge sans fil C…

