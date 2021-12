Meilleurs chargeurs de manette Nintendo Switch 2021

Meilleur

Les Joy-Cons sont les manettes fournies avec la Nintendo Switch et peuvent être chargées lorsqu’elles sont connectées à la console Switch sur la station d’accueil ou par un câble USB-C. Cependant, avec toutes les options de couleur disponibles pour les Joy-Cons supplémentaires, de nombreux joueurs ont adopté plusieurs ensembles de ces contrôleurs. Certains ont commencé à jouer avec le contrôleur Pro au lieu des Joy-Cons pour une prise en main plus familière. Avec plus d’un contrôleur, vous aurez besoin d’une station de charge pour les garder tous chargés efficacement et prêts avec l’un des meilleurs chargeurs de contrôleur Nintendo Switch répertoriés ici.

Officiel Nintendo: Chargeur PowerA Nintendo Switch Joy-Con



Pour ceux qui affichent leur console Switch, le chargeur PowerA correspond visuellement à la station d’accueil, vous n’aurez donc aucune esthétique contradictoire. Il est également sous licence officielle de Nintendo. Ce support peut contenir deux paires de Joy-Cons.

23 $ chez Best Buy 20 $ chez Walmart

Chargez avec style : Station de recharge Centeni



Montrez vos couleurs Joy-Con individuelles avec ce design carré qui contient un Joy-Con par côté. Obtenez une charge complète en 3 heures.

22 $ ​​sur Amazon

Pas seulement basique : Station de recharge Amazon Basics



Obtenez un look différent avec cette station d’Amazon Basics qui tient les Joy-Cons par le bas au lieu du côté, comme le font la plupart d’entre eux. Il peut contenir deux paires de Joy-Cons et dispose d’un voyant de charge : rouge lors de la charge et vert lorsqu’il est chargé.

18 $ sur Amazon

Double alimentation : station de charge PowerA Joy-Con et contrôleur Pro



Si vous avez à la fois des Joy-Cons et une manette Pro, cette station d’accueil PowerA sous licence Nintendo a un espace pour les deux ! C’est un moyen compact de montrer vos contrôleurs.

37 $ sur Amazon

Choix, choix : station de charge FastSnail



Pour une station d’accueil qui s’adapte à vos besoins et qui est aussi polyvalente que votre console, choisissez la station d’accueil FastSnail. L’arrière de la station d’accueil contient une paire de Joy-Cons et l’avant peut contenir une autre paire, un contrôleur Pro ou votre console réelle. Choisissez parmi l’une des trois couleurs.

À partir de 15 $ sur Amazon

Alimentation individuelle : chargeur de télécommande OIVO 5-en-1 Switch



Voyez comment chaque contrôleur se charge avec l’écran LED dont la couleur change lorsque votre contrôleur est prêt. L’écran dispose d’un moniteur séparé pour chacun des quatre Joy-Cons ainsi que pour le contrôleur Pro.

13 $ sur Amazon

Extension de quai: Station de base de chargement FYOUNG



Si vous ne voulez pas de station supplémentaire, ce chargeur se fixe à votre station d’accueil Switch. Les Joy-Cons s’asseoiront à l’avant de la base et économiseront votre espace.

14 $ sur Amazon

Simplement pro : Chargeur de manette YOOWA Pro



Si les Joy-Cons ne sont pas votre truc et que vous avez juste besoin d’un endroit pour charger vos contrôleurs Pro, il s’agit d’un simple chargeur qui contiendra deux contrôleurs. C’est juste assez d’espace pour les contrôleurs, pas trop d’espace ou d’extras.

18 $ sur Amazon

Chargez tout en même temps : Station de recharge FunDirect 6 en 1 pour Nintendo Switch



Pour doubler les manettes sans prendre le double de l’espace, ce chargeur FunDirect est ce qu’il vous faut. Deux paires de Joy-Cons et deux contrôleurs Pro conviendront à la fois, mais vous ne pouvez pas charger de contrôleurs tiers sur ce dock. Il doit s’agir des manettes officielles Nintendo Switch Pro.

17 $ sur Amazon

Vous avez le pouvoir

Que vous jouiez avec les Joy-Cons et que vous collectionniez toutes les couleurs, ou que vous préfériez la sensation de manette traditionnelle et que vous ayez ramassé un contrôleur Pro ou deux, ou une combinaison des deux, il y a une station de charge pour vous. Pour obtenir quelque chose sous licence officielle, si un tiers vous fait hésiter, nous vous recommandons les options PowerA Nintendo Switch Joy-Con Charger et Joy-Con & Pro Controller Charging Dock, en fonction du type de contrôleurs que vous souhaitez utiliser. Mais pour une alternative abordable et compacte pour charger vos contrôleurs Pro, le chargeur YOOWA Pro Controller est simple et contient deux contrôleurs.

Des Joy-Cons uniquement aux contrôleurs Pro en passant par tout le reste, ce sont toutes d’excellentes options qui sauront répondre à vos désirs et besoins pour la station de charge parfaite. Peu importe celui que vous choisissez, vos contrôleurs seront remplis et prêts à fonctionner en un rien de temps !

