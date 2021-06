Meilleurs chargeurs de voiture 2021 | Android Central

Meilleur

chargeurs de voiture Android Central 2021

Que vous fassiez un voyage sur la route toute la journée ou simplement votre trajet normal d’une demi-heure, la voiture est l’endroit idéal pour compléter votre nouveau téléphone Android brillant. Après tout, votre téléphone doit être stationnaire dans un support de voiture pour Android Auto ou rangé, de sorte que vous n’êtes pas tenté de l’utiliser en conduisant. Les chargeurs de voiture sont disponibles dans de nombreux styles et formes, mais avec l’avènement de la charge USB-C Power Delivery, nous avons maintenant une norme largement utilisée qui peut être utilisée pour charger un téléphone ou même des ordinateurs portables sur le même port. Voici les meilleurs chargeurs de voiture pour recharger votre batterie sur la route.

Charge à l’épreuve du temps : adaptateur de voiture Anker 49,5 W PowerDrive Speed+ 2



Ce chargeur dispose d’un port d’alimentation USB-C de 30 W qui peut charger votre Chromebook de manière décente ou de charger la plupart des téléphones à grande vitesse et d’un port USB-A pour charger les anciens téléphones et accessoires. La qualité de fabrication d’Anker signifie également que ce chargeur pourrait survivre à votre voiture.

35 $ ​​chez Best Buy

Passez au sans fil : iOttie Easy One Touch Wireless 2



Qui veut brancher et débrancher à chaque fois qu’il monte dans la voiture ? Personne avec la recharge sans fil ! Le chargeur de voiture sans fil de deuxième génération d’iOttie prend en charge l’EPP, donc que vous ayez un Samsung, un Pixel ou tout autre téléphone, vous obtiendrez de bonnes vitesses de charge avec ce support.

35 $ ​​chez Amazon 50 $ chez Best Buy

Idéal pour Samsung: Chargeur de voiture Elecjet 63W Total PD PPS



Les derniers téléphones de Samsung nécessitent une norme dans Power Delivery appelée Alimentation programmable (PPS) pour se recharger à sa vitesse la plus élevée. Cela signifie que le chargeur d’Elecjet est l’un des seuls à prendre en charge les vitesses maximales de Samsung dans la voiture, et il est également bon pour les ordinateurs portables.

25 $ sur Amazon

Profil bas, vitesses élevées : Ainope 42W Super Mini Car Charger



Le chargeur ultra-petit d’Ainope s’installera pratiquement au ras de la prise de votre voiture, mais il est également très adaptable. Vous pouvez utiliser le port USB-C pour charger jusqu’à des vitesses maximales de 24 W, ou vous pouvez charger jusqu’à 18 W avec le port USB-A. Lorsque les deux ports sont utilisés, vous obtenez un total de 18 W.

17 $ sur Amazon

Chargez les deux à la fois : chargeur de voiture en aluminium Hussell avec deux ports USB



Si vous avez besoin de charger deux téléphones à grande vitesse, Hussell a une excellente option pour vous. Ce chargeur dispose de deux ports USB A et intègre la technologie Qualcomm Quick Charge 3.0. Son corps en aluminium en fera un accessoire de charge durable et léger lors de vos voyages.

17 $ sur Amazon

Automatiquement génial : chargeur de voiture sans fil ZeeHoo 15W



Les pinces à ressort de tension sont SO 2013, donc le chargeur de voiture sans fil de ZeeHoo utilise des pinces motorisées à la place pour maintenir votre téléphone parfaitement en place. Bien que ce chargeur indique qu’il est de 15 W, ce n’est que pour les téléphones LG ; Les téléphones Samsung se chargeront à 10 W et les autres téléphones Android à 5 W.

37 $ sur Amazon

USB-C jusqu’au bout : chargeur de voiture Anker PowerDrive+ III Duo 48W



Bien que l’USB-C soit le port que presque toutes vos technologies utiliseront à l’avenir, il y a très peu de chargeurs de voiture en vente actuellement avec deux ports USB-C. Heureusement, cet Anker est doté d’un port de 30 W pour charger des appareils plus puissants et de 18 W pour charger votre téléphone.

40 $ sur Amazon

Retour aux sources : chargeur de voiture à double port Ailkin



Si vous recherchez un achat sale et bon marché à recharger en déplacement, ce chargeur fera exactement l’affaire. Ce chargeur de voiture rapide Ailkin est livré en pack de deux. Il dispose de deux ports USB A avec des vitesses de charge comprises entre 17W et 24W. Ce n’est pas la charge la plus rapide au monde, mais elle fait le travail pour quelques dollars de rechange.

9 $ sur Amazon

Pour les ordinateurs portables et au-delà : chargeur de voiture USB-C adaptatif en métal MANINAM



Comme l’Elecjet, ce chargeur prend en charge le PPS pour les téléphones Samsung à charge rapide comme le Galaxy S21 ou le 45W Note 10+, mais ce port peut également atteindre 55W pour les ordinateurs portables compatibles PPS. Il y a aussi un port USB-A de 18 W pour recharger votre téléphone en même temps.

30 $ sur Amazon

Power Delivery améliore les meilleurs chargeurs de voiture

L’USB-C Power Delivery est cinq types géniaux, le meilleur étant qu’il peut charger une plus grande variété d’appareils à une plus large gamme de vitesses. Si vous souhaitez charger un ordinateur portable dans votre voiture – hé, cela arrive plus souvent que vous ne le pensez – alors vous pouvez aller trop loin avec le chargeur de voiture USB-C adaptatif en métal MANINAM et sa sortie PD de 45 W, mais si vous préférez restez fidèle à une marque plus connue, Anker vous couvre avec le PowerDrive Speed ​​+ 2 avec sa sortie PD de 30 W.

Si votre téléphone est équipé d’une charge Qi, vous devriez vraiment envisager de vous procurer un chargeur de voiture Qi. Ne pas avoir à brancher et débrancher à chaque fois que vous montez dans la voiture est agréable, surtout pendant un après-midi de courses. Il existe d’autres supports de charge Qi, mais Easy One Touch Wireless 2 d’iOttie est disponible en trois modes : un support de tableau de bord, un support de fente pour CD ou un support d’évent AC, afin que vous puissiez saisir le type qui vous convient le mieux. Si vous vivez dans un endroit chaud, je suggère certainement le modèle de ventilation afin que votre climatiseur puisse aider à garder les choses au frais en été, car la charge Qi a tendance à rassembler un peu de chaleur.

L’iOttie est également l’un des rares supports de voiture à prendre en charge EPP et est conçu pour Pixel, nous savons donc qu’il fonctionnera avec les séries Pixel 5 et Pixel 4.

Pourquoi les câbles sont encore plus importants dans la voiture

Vous remarquerez que bon nombre de ces chargeurs – en particulier les chargeurs prenant en charge PPS pour les téléphones Samsung – auront des poches de critiques affirmant qu’ils ne fonctionnent pas alors que la plupart le disent. Ce qui donne? Eh bien, le problème ne vient pas du chargeur lui-même : il réside dans le câble !

Vous voyez, les câbles sont conçus pour prendre en charge certaines vitesses et certaines spécifications. Pour PPS, vous avez besoin d’un câble e-marked qui prend en charge la charge 5A, mais la plupart des câbles USB-C ne sont conçus que pour la charge 3A (60W). Cela est encore aggravé par le fait qu’un câble posé dans une voiture chaude tous les après-midi tout l’été peut entraîner une dégradation du câble avec le temps, vous devez donc vous procurer les meilleurs câbles USB-C possibles. Si vous obtenez l’un des chargeurs de voiture classés PPS, les fabricants expédient généralement un câble compatible dans la boîte, mais s’ils ne le font pas ou si vous le cassez, recherchez un câble Power Delivery de 100 W.

Tenez également compte de la longueur du câble : plus un câble est long, plus il risque de s’accrocher à quelque chose ou de se coincer sous un siège ou autour d’un levier de vitesses. Ainsi, même si j’aime les longs câbles USB-C lorsque je voyage, j’essaie de m’en tenir à des câbles de 3 pieds ou moins dans la voiture. Cela vous donne une marge de manœuvre pour laisser les passagers utiliser le téléphone pendant que vous conduisez tout en gardant les choses relativement bien rangées.

