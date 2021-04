Meilleurs chargeurs de voiture pour Google Pixel 5 en 2021

Meilleur

Chargeurs de voiture pour Google Pixel 5 Android Central 2021

Lorsque vous êtes sur la route, il est essentiel de garder votre téléphone sous tension, et disposer de l’un des meilleurs chargeurs de voiture pour le Pixel 5 est la première étape pour vous préparer à ce qui peut arriver pendant le voyage. Si vous avez déjà un bon support de téléphone pour votre voiture, vous aurez besoin d’un chargeur correctement câblé. Cependant, si le fait de passer complètement sans fil semble bon, vous voudrez vous assurer d’avoir l’un des meilleurs chargeurs et supports de voiture sans fil pour garder votre Pixel 5 chargé et en vue des directions. Assurez-vous simplement de garder les yeux sur la route du mieux que vous pouvez pour votre sécurité.

Rapide et fiable: chargeur de voiture Anker 48 W PowerDrive + III Duo



Choix du personnel

Avec jusqu’à 48 W d’alimentation disponible pour vos appareils sur ses deux ports USB-C et sa capacité de charge intelligente, c’est l’un des meilleurs chargeurs de voiture pour le Pixel 5. Un port offre 18 W PD, ce qui est parfait pour votre Pixel 5, tout en L’autre port a jusqu’à 30 W PD pour les appareils plus gros qui peuvent mieux utiliser cette puissance.

40 $ chez Amazon 79 $ chez Walmart

Puissance intelligente: chargeur de voiture à 2 ports RAVPower 48 W



Ce chargeur de voiture à double port a une puissance maximale de 48 W à partir des prises USB-C et USB-A. Avec une alimentation jusqu’à 30 W à partir du port USB-C, votre Pixel 5 et plus peuvent être alimentés rapidement, ou avec le port iSmart USB-A, obtenez jusqu’à 18 W de puissance.

15 $ chez Amazon

Métal lourd: chargeur de voiture 2 ports CHOETECH 36 W



Bien que vous n’obtiendrez pas le même niveau de puissance élevé avec ce chargeur, cet appareil durable en métal offre deux ports USB-C, chacun avec 18W de puissance PD. Donc, si vous êtes une famille double de Pixel 5, c’est peut-être le meilleur chargeur de voiture pour vous.

17 $ chez Amazon

Garder un profil bas: chargeur de voiture AUKEY 30W PD



Bien qu’il puisse être petit, ce chargeur supprime une alimentation PD de 30 W de ses deux ports USB-C, 24 W, lors de l’utilisation des deux en même temps. Toute cette puissance tout en étant presque au même niveau que votre tableau de bord lorsqu’il est branché, de sorte qu’elle ne dépasse pas et ne gêne pas.

17 $ chez Amazon

Sécurité adéquate: iOttie Easy One Touch Kit de montage de voiture à charge rapide Qi sans fil iOttie



iOttie fabrique certains des meilleurs chargeurs et supports de voiture sans fil du secteur, et celui-ci ne fait pas exception. Son bras télescopique, son bouton de déclenchement Easy One Touch sécurisent votre téléphone et l’alignement simple de la bobine de charge est merveilleux. Bien qu’il ne s’agisse que de 10 W de puissance au lieu des 15 W maximum que le Pixel 5 peut gérer, le matériau de qualité et le bras réglable en valent peut-être la peine.

Puissance sensible: chargeur sans fil rapide ZeeHoo Qi avec support de voiture auto-claming



Ce chargeur monté sur évent offre jusqu’à 15 W de charge sans fil Qi, mais sa caractéristique la plus unique est le verrouillage à serrage automatique et le déverrouillage facile. Une fois que votre téléphone est placé dans le chargeur, les bras de verrouillage saisissent votre téléphone, le fixant dans le berceau, puis il commence à alimenter votre Pixel 5 à des vitesses de charge sans fil maximales.

37 $ chez Amazon

Power-ups de transport

Le Pixel 5 de Google a inauguré l’une des plus grosses batteries trouvées dans un appareil Pixel. À 4080 mAh, c’est une bonne taille pour un téléphone plus petit, et si vous n’utilisez pas les vitesses de charge complètes de 18 W Power Delivery dont le Pixel 5 est capable, cela peut prendre un certain temps.

Alors que tous ces chargeurs de voiture de cette liste vous donneront la vitesse dont vous avez besoin pour recharger votre téléphone rapidement sur la route, le chargeur de voiture Anker 48W PowerDrive + III Duo est le champion ici. Anker a pour tradition de fabriquer des accessoires de charge de très haute qualité, et ce chargeur de voiture apporte cela dans son port PD 18 W et ses ports PD 30 W pour vous assurer de pouvoir alimenter même vos appareils les plus gourmands en énergie sans voiture.

Si vous voulez prendre un chargeur de voiture et le monter dans un ou mettre à niveau un chargeur existant, le chargeur sans fil rapide ZeeHoo Qi est juste le billet. Le ZeeHoo a une puissance maximale de 15 W sans fil, ce qui s’aligne parfaitement avec le Pixel 5. Ce support a également une fonctionnalité intéressante de verrouillage automatique des bras pour sécuriser votre téléphone, vous n’avez donc pas à vous soucier de cette partie tout en essayant d’obtenir sur la route.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.