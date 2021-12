Meilleurs chargeurs et supports de voiture sans fil 2021

Meilleur

Pour les conducteurs effectuant de longs trajets quotidiens, les meilleurs chargeurs de voiture sans fil sont un excellent investissement. Au-delà du fait que brancher et débrancher votre téléphone peut être pénible, la plupart des chargeurs de voiture sont livrés avec un support ou un support de téléphone qui place votre téléphone plus près du niveau des yeux, de sorte que vous ne baissez pas les yeux lorsque votre regard devrait être sur la route. Les chargeurs sans fil Qi ont déjà commencé à s’infiltrer dans nos bureaux et nos maisons. Si vous utilisez un téléphone compatible Qi, vous devez absolument prendre l’un de ces chargeurs et aller sans fil dans la voiture également.

Le plus fiable : iOttie Wireless Car Charger Auto Sense



iOttie fabrique les supports les plus populaires sur le marché et les supports de voiture les plus fiables compatibles avec les téléphones Samsung et Apple chargés par Qi. Les pinces Auto Sense d’iOttie font le travail, détectent automatiquement votre téléphone et le ferment. Ils durent généralement un certain temps aussi.

Refroidissement intégré : chargeur de voiture sans fil ZeeHoo 15 W avec ventilateur de refroidissement intégré



Ce forfait comprend tout le matériel dont vous avez besoin et plus encore. Il y a un fermoir de ventilation AC, un support de tableau de bord à ventouse, un câble USB-C et, bien sûr, la pince de charge sans fil elle-même. Il dispose d’un système de refroidissement intégré, de sorte que votre appareil restera froid même si vous décidez de ne pas placer l’évent. Vous pouvez charger tous les derniers téléphones à une vitesse de charge sans fil allant jusqu’à 15 W.

BYOC : support de voiture à serrage automatique MOKPR



Le support de voiture de 15 W de MOKPR n’est pas fourni avec le chargeur que vous brancheriez sur l’allume-cigare de la voiture. C’est une bonne option si vous possédez déjà un chargeur de voiture QC 3.0. Ce support est doté de clips de stabilisation qui aident à réduire la pression exercée sur la grille d’aération de votre voiture et empêchent le support de tomber lors de grosses bosses.

Plusieurs options de montage : Chargeur de voiture sans fil Squish avec chargeur de voiture QC 3.0



La plupart des chargeurs vous permettent de choisir entre un évent ou un support de tableau de bord, mais cet ensemble de Squish est livré avec les deux options de montage, ainsi qu’un chargeur QC 3.0 à double port pour alimenter le socle Qi. La monture de Squish utilise une gâchette par gravité, vous n’avez donc pas à vous soucier des déclencheurs manuels à ressort ou des capteurs automatiques.

Posez à plat: ZealSound Fast Wireless Charge Slim Pad Station Dock



La plupart des chargeurs Qi pour la voiture sont des stations d’accueil, mais si vous avez rarement besoin de monter votre téléphone pour obtenir des instructions – ou si vous souhaitez ranger votre charge dans la console centrale – ce chargeur de voiture est fait pour vous. Il vous permet simplement de déposer votre téléphone dans le coussinet encastré, ce qui empêche le téléphone de glisser, et vous êtes prêt à prendre la route.

Aimants et Qi ensemble : iOttie iTap 2 Support d’aération de charge sans fil Qi magnétique sans fil



Il existe actuellement quelques supports magnétiques Qi sur le marché, mais la plupart utilisent des anneaux magnétiques minces qui sont censés s’asseoir parfaitement autour des bobines Qi de votre téléphone. Mais ceux-ci fonctionnent rarement. Au lieu de cela, ce support vous fait placer une plaque magnétique rectangulaire beaucoup plus forte sous les bobines Qi afin qu’il y ait moins de risque d’interférence.

Une pince de tableau de bord plus intelligente : le support de chargeur sans fil MANKIW 10W Qi



Ce support détecte votre téléphone, ouvre ses pinces, puis le saisit automatiquement. Un bouton de dégagement rapide vous permettra alors de le retirer. Il n’atteint que 10 W mais peut être monté sur votre tableau de bord si vous souhaitez garder votre évent ouvert. Le chargeur sans fil Qi de MANKIW prend également en charge la charge rapide de 7,5 W et QC 3.0.

Livré avec un chargeur de voiture : support de téléphone de voiture à serrage automatique Topume 10W Qi à charge rapide



Le support de voiture de chargement sans fil Topume Qi est compatible avec les boîtiers et peut pivoter jusqu’à 360 degrés. Cette chose élégante prend en charge une charge rapide Qi jusqu’à 10 W, dispose d’une fonction de serrage automatique et garde votre téléphone au frais puisqu’il se monte sur l’évent AC. En prime, il est livré avec un chargeur de voiture, vous n’avez donc pas besoin d’en acheter un séparément.

Le cycle de la vie de charge : chargeur de voiture magnétique sans fil ETEPEHI



Collez ce cercle magnétique sur n’importe quel appareil compatible Qi, et il le mettra en valeur. Le chargeur de voiture sans fil 15 W ETEPEHI élimine tous les éléments volumineux des supports et pinces de tableau de bord standard. Si vous aimez planter votre téléphone sur une surface, il peut être fixé sur un évent de votre voiture.

Capteurs et aimants et ressorts

Les plus grands différenciateurs lors du choix du meilleur chargeur de voiture sans fil seront la façon dont le support se fixe à votre voiture et la façon dont le support agrippe votre téléphone. Si vous préférez un support pratique qui utilise les ressorts standard, le chargeur de voiture sans fil iOttie est un excellent choix. C’est un peu volumineux dans le style du tableau de bord, mais il a une ventouse pour rester facilement sur votre fenêtre ou votre tableau de bord tant que la température n’est pas ridicule. De plus, les supports à ressort ont tendance à durer plus d’un an avant de s’user.

Si vous voulez aller un peu plus new-school, le chargeur de voiture sans fil Squish et sa prise par gravité sont excellents tant que vous montez votre téléphone verticalement. Cet ensemble a l’avantage d’avoir à la fois les options de montage d’évent et de montage de tableau de bord/fenêtre dans la boîte. Je préfère les modèles de ventilation car ils ont tendance à s’adapter à un plus grand nombre de véhicules. De plus, l’air du secteur souffle sur le support et votre téléphone, ce qui les aide à rester au frais car le chargement sans fil génère de la chaleur.

Bien sûr, avant d’acheter l’un d’entre eux, vérifiez si votre téléphone Android prend en charge le chargement sans fil. Sinon, vous pouvez investir dans l’un de ces excellents supports de téléphone de voiture ou supports de voiture magnétiques, puis investir dans l’un des meilleurs chargeurs de voiture séparément.

