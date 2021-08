Meilleurs chargeurs iPhone 12 2021

Meilleur

Chargeurs iPhone 12 iMore 2021

Si vous envisagez d’acheter ou venez d’acheter un iPhone 12, n’oubliez pas que l’iPhone 12 n’est pas livré avec un chargeur dans la boîte. Vous voudrez le meilleur chargeur iPhone 12 que vous puissiez trouver pour l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Le câble fourni avec le téléphone sera un câble USB-C vers Lightning, et vous aurez également besoin d’un chargeur USB-C pour l’accompagner. Ne t’inquiète pas! Il existe déjà des tonnes d’excellentes options de charge pour l’iPhone 12, et les meilleurs chargeurs pour iPhone 12 auront un port USB-C qui vous permettra de profiter d’une charge rapide.

Petit mais puissant : Anker Nano iPhone Charger PIQ 3.0



Choix du personnel

Le dernier chargeur mural d’Anker est spécialement conçu pour l’iPhone 12. Ses 20 W de puissance donneront à votre iPhone 12 la charge la plus rapide qu’il puisse gérer, tout en restant dans un faible encombrement, ce qui signifie que vous pouvez le transporter partout où vous devez aller.

17 $ sur Amazon

La solution d’Apple : adaptateur secteur USB-C Apple 20 W — blanc



Apple a évidemment lancé son propre chargeur 20W pour le lancement de l’iPhone 12. Si vous voulez rester avec Apple parce que vous pensez que c’est le pari le plus sûr, c’est le chargeur USB-C à acheter pour votre iPhone 12 ou iPhone 12 Pro.

19 $ chez Apple 18 $ chez Amazon

Beaucoup de puissance x2: Chargeur rapide Anker 30W à 2 ports avec adaptateur secteur USB C 18W



Ils disent que deux ports valent mieux qu’un, et quand un port est un USB-C 30W et l’autre est un USB-A 18W, il est difficile de ne pas être d’accord. Le port USB-C du chargeur rapide Anker 30W à 2 ports est plus que capable de recharger rapidement votre iPhone 12, et le 18 W USB-A signifie que votre Apple Watch, iPad ou tout autre appareil se chargera également rapidement. .

À partir de 22 $ sur Amazon

Charge rapide dans la voiture : Anker 42W PowerDrive Speed+ Duo



Si vous êtes le genre de personne qui aime recharger votre téléphone en conduisant, le PowerDrive Speed+ Duo est un chargeur de voiture incroyable qui peut garantir que vos appareils se chargent rapidement pendant que vous êtes en déplacement. Le chargeur dispose d’un port USB-C capable de pomper une puissance de 30 W et d’un port USB-A qui fournit une puissance de 12 W. Parfait pour charger à la fois votre iPhone 12 et votre Apple Watch.

33 $ sur Amazon

Idéal pour voyager : Native Union Smart Charger PD 20W



Le chargeur intelligent Native Union se place à plat contre le mur lorsqu’il est branché sur une prise, ce qui le rend parfait pour les espaces restreints derrière les bureaux ou les tables de chambre d’hôtel. Ses ports USB-A et USB-C délivrent tous deux 20 W, de sorte que votre iPhone 12 se rechargera rapidement. De plus, il comprend un adaptateur mural britannique et européen, ce qui le rend parfait pour les voyages à l’étranger.

30 $ sur Amazon

Acheter par paire : Chargeur mural UGREEN 20W USB-C – Pack de 2



Si vous utilisez votre iPhone 12 partout où vous allez, pourquoi ne pas acheter deux chargeurs à la fois pour vous assurer de toujours en avoir un avec vous quand vous en avez besoin. Les chargeurs UGREEN sont compacts et les fiches se replient, ce qui les rend très faciles à transporter. De plus, comme l’argent a une puissance de 20 W, il chargera rapidement votre iPhone 12 sans problème.

23 $ sur Amazon

La puissance est la clé de la charge rapide

Apple déclare que tous les modèles d’iPhone 12 peuvent profiter d’une charge rapide, citant que chaque modèle peut atteindre une charge de 50 % en 30 minutes environ. Le piège ? Vous devrez vous assurer que le chargeur est de 20 W ou plus. Une charge moins rapide et moins rapide ne semble pas fonctionner, bien qu’il y ait plus que ce que l’on voit dans cette situation. Les meilleurs chargeurs pour iPhone 12 vous donneront cette puissance de 20 W et vous permettront de recharger votre téléphone quel que soit le boîtier pour iPhone 12 que vous choisissez de mettre sur votre téléphone.

Qu’en est-il de la recharge avec MagSafe ?

Le chargeur MagSafe est un petit chargeur sans fil Qi soigné qui s’enclenche bien à l’arrière de votre iPhone 12. Cependant, pour l’utiliser à sa pleine capacité, vous voudrez l’associer à un chargeur de 20W.

Le chargeur MagSafe peut charger votre iPhone 12 avec une puissance de 15 W si vous l’associez à un chargeur USB-C de 20 W. La charge sans fil est toujours un peu moins efficace que la charge directe via le port Lightning, mais la charge de 15 W via un chargeur sans fil comme MagSafe est assez rapide.

Vous n’obtiendrez ces vitesses qu’avec un chargeur de 20 W, pas moins, et MagSafe se chargera beaucoup, beaucoup plus lentement.

Alors pourquoi même mentionner les chargeurs 18W ?

Officiellement, les modèles d’iPhone 12 ne peuvent se recharger rapidement que connectés à un chargeur de 20W. Cependant, lors de nos propres tests, un chargeur de 18 W a eu des résultats assez similaires.

Nos premiers tests de charge d’un iPhone 12 à l’aide d’un chargeur de 18 W au lieu d’un chargeur de 20 W montrent que vous pouvez charger un iPhone 12 de 2 % à 59 % en une demi-heure environ. Cela utilisait le chargeur 18W avec un câble USB-C vers Lightning directement branché sur le port Lightning de l’iPhone 12.

Ainsi, même si vous ne pourrez peut-être pas utiliser MagSafe à son plein potentiel, un chargeur de 18 W donnera probablement des résultats similaires à un 20 W lors du chargement de votre iPhone 12 directement via le câble. Il existe de nombreux excellents chargeurs 18 W, c’est pourquoi nous en avons choisi certains pour cette liste.

Bottom line: Si vous voulez vous assurer que vous disposez des vitesses de charge les plus rapides, peu importe ce sur l’iPhone 12, procurez-vous un chargeur de 20 W, en particulier pour MagSafe. Mais, si vous chargez votre iPhone directement via un câble la plupart du temps, un chargeur de 18 W ne vous laissera probablement pas attendre beaucoup plus de temps.

Nos recommandations

Notre chargeur iPhone 12 préféré est le chargeur iPhone Anker Nano. En raison de sa puissance de sortie de 20 W, vous obtiendrez la charge rapide dont Apple parle, et son petit design le rend facile à transporter dans votre sac, votre sac à main ou la poche de votre veste.

De plus, si vous voyagez souvent, vous voudrez peut-être jeter un œil au chargeur intelligent Native Union. Il est livré avec des prises américaines et européennes (et britanniques), ce qui signifie que vous pouvez recharger en USB-C dans de nombreux autres pays. Oui, il ne fournit que 18 W de puissance, ce qui signifie qu’il ne chargera pas rapidement l’iPhone 12. Cependant, il sera plus rapide que les chargeurs avec moins de puissance.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.