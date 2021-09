Meilleurs chargeurs MagSafe pour iPhone 13 : supports et plus

Les précommandes de l’iPhone 13 viennent d’être mises en ligne, et maintenant l’attente commence jusqu’à ce que ces nouveaux appareils brillants arrivent la semaine prochaine. En attendant, il est temps de préparer votre configuration avec tous les meilleurs chargeurs MagSafe, allant des offres adaptées aux tables de chevet aux banques d’alimentation et aux supports de voiture. Toutes les grandes marques font la coupe, comme Apple, Anker, Nomad, Satechi, et plus encore. Vous trouverez ci-dessous toutes nos recommandations pour les meilleurs chargeurs MagSafe à coupler avec votre iPhone 13.

Meilleur chargeur MagSafe pour iPhone 13

Apple a introduit MagSafe pour la première fois l’année dernière avec l’iPhone 12 et ramène maintenant la spécification de charge unique pour ses derniers combinés. Offrant jusqu’à 15 W de puissance, vous trouverez tout, des chargeurs les plus simplistes aux supports 3-en-1, aux banques d’alimentation et plus encore.

Si vous n’avez pas encore trouvé de coque pour votre nouvel iPhone 13, n’oubliez pas de consulter notre liste des meilleures recommandations. Avec tout de grandes marques comme Nomad, OtterBox, Spigen, Caseology, et plus encore, vous trouverez toutes les meilleures options pour chaque combiné dans l’écurie d’Apple. Mais pour l’instant, place aux meilleurs chargeurs MagSafe pour équiper votre iPhone 13.

Les chargeurs MagSafe sont indispensables pour l’iPhone 13

Le premier est le plus simpliste des accessoires MagSafe, le chargeur standard. Apple lui-même propose la plus convaincante de toutes les options, offrant la qualité de construction habituelle de première partie avec des vitesses de charge de 15 W. Bien que pour ceux qui ne veulent pas payer le prix plus élevé, il existe de nombreuses autres options de marques comme Anker, AUKEY, etc.

Anker MagSafe PowerWave Lite : 20 $

Chargeur magnétique USB-C Satechi : 30 $

Chargeur magnétique sans fil Belkin : 40 $

Chargeur sans fil magnétique RAVPower : 25 $

Le support et les supports maintiennent les choses en place

Pour tous les avantages de MagSafe, la commodité de pouvoir ancrer votre combiné puis de le retirer du chargeur d’une seule main a été perdue, grâce à sa poignée magnétique. Il existe de nombreux accessoires différents qui cherchent à remédier à la situation en associant votre chargeur MagSafe existant à un support ou à un support. Nomad se trouve être notre favori, avec deux offres différentes disponibles.

Tout d’abord, le support Nomad MagSafe, simple mais élégant, offre une construction en acier inoxydable conçue pour maintenir l’un des chargeurs Apple en place sur votre table de chevet. Son 100 $ L’étiquette de prix en fait certainement l’une des options les plus premium sur le marché, même si nous avons constaté que pour ceux qui souhaitent payer, cela valait la peine de l’argent dans notre examen pratique.

Il existe également le support de montage MagSafe de Nomad, qui offre un design vertical tout aussi nouveau que son homologue horizontal. Nous avons trouvé que c’était une option convaincante dans notre examen pratique, et un bon moyen d’apporter le chargeur officiel d’Apple sur le bureau, en particulier au 60 $ point de prix.

D’autres marques proposent également des expériences similaires :

Apple MagSafe Duo : 129 $

Support Satechi MagSafe : 25 $

Support pliant MagSafe d’OtterBox : 40 $

Station d’accueil Native Union MagSafe Rise : 50 $

Supports MagSafe en silicone elago 12 $

Les supports multi-chargeurs fonctionnent avec l’iPhone 13 et plus

En ce qui concerne les supports qui abandonnent le chargeur officiel d’Apple pour livrer leurs propres versions de MagSafe, de nombreuses marques ont lancé leurs propres modèles au cours de la dernière année. Et dernièrement, lors de la mise en service de l’iPhone 13, de nombreux nouveaux supports MagSafe sont également arrivés. Allant des offres de chargeur unique aux solutions 2-en-1 et même 3-en-1 qui cherchent à alimenter l’ensemble de votre kit Apple, notre préféré doit être le chargeur sans fil Belkin MagSafe 3-en-1.

Entrant avec la prise en charge d’une sortie de 15 W sur votre iPhone 12 ou 13, il peut gérer le ravitaillement d’une Apple Watch sur des AirPod avec son design élégant en acier inoxydable. Un favori autour de ces pièces à 9to5, beaucoup d’entre nous ont trouvé que c’était un incontournable, même avec un 150 $ étiquette de prix.

Bien qu’il existe également de nombreuses alternatives, vous trouverez ci-dessous certaines de nos préférées.

Support MagSafe 2 en 1 de Satechi : 60 $

Support MagSafe 2 en 1 de Belkin : 100 $

Support PowerWave MagSafe 2 en 1 d’Anker : 38 $

Les banques d’alimentation offrent une recharge MagSafe loin de chez vous

En ce qui concerne les moyens de se détacher entièrement du mur tout en profitant de MagSafe, il existe de nombreuses banques d’alimentation imprégnées de la norme de charge magnétique sans fil. Le point de vue d’Apple sur le facteur de forme lancé plus tôt cet été, recevant pas mal de critiques pour sa conception et sa valeur globale pour le prix de 99 $. Donc, si la voie de la première partie ne vous intéresse pas, il y a beaucoup de valeur à avoir ailleurs.

Banque d’alimentation Anker MagSafe : 55 $

Pack de jus mophie Snap+ Mini : 50 $

Banque d’alimentation Belkin Boost MagSafe : 60 $

Banque d’alimentation Spigen ArcHybird MagSafe : 55 $

Emportez MagSafe sur la route avec un support de voiture

La dernière catégorie notable d’accessoires MagSafe pour iPhone 13 à garder définitivement sur votre radar est les supports de voiture. Allant d’offres plus simplistes qui ne font que garder votre combiné en vue jusqu’à des chargeurs prêts à l’emploi et plus encore, il existe de nombreuses marques notables qui sont entrées dans l’espace. Voici trois de nos favoris :

Support de voiture Belkin MagSafe Air Vent : 40 $

Support de voiture Anker PowerWave MagSafe : 36 $

Support de voiture ESR HaloLock MagSafe : 35 $

