Meilleurs chargeurs multi-appareils pour les familles avec iPhone, iPad, etc.

Que la recherche d’un chargeur dans votre maison soit un défi constant, que vous souhaitiez créer un hub central pour les appareils de votre famille ou simplement apprivoiser le nid de fils et de câbles d’un rat, suivez pour voir certains des meilleurs multi-appareils. chargeurs pour les familles lorsqu’il s’agit d’iPhone, d’iPad, de MacBook et plus encore.

Peu importe si vous recherchez le meilleur chargeur multi-appareils qui fonctionne bien sur un comptoir / bureau, caché ou flexible pour être utilisé dans la maison, il existe d’excellentes options. Nous avons mis en place de nombreux choix pour vous aider à choisir le meilleur chargeur multi-appareils pour vous.

Meilleurs chargeurs multi-appareils pour les familles avec iPhone / iPad

Tapis de chargement sans fil 4 en 1 Mophie

Cette première option est un excellent choix pour charger plusieurs iPhones, AirPods, etc. Le tapis de chargement sans fil 4 en 1 Mophie est flexible en ce sens qu’il peut charger simultanément trois smartphones, ou deux smartphones et deux ensembles d’AirPods.

Il y a aussi un port USB-A à l’arrière qui fonctionne avec l’adaptateur Apple Watch inclus.

Dans l’ensemble, vous obtenez un design propre et compact qui offre une charge sans fil pratique pour jusqu’à cinq appareils. Le tapis de chargement sans fil 4 en 1 Mophie se vend 150 $. Consultez notre revue complète pour plus de détails.

Chargeur modulaire Scosche BaseLynx

Il s’agit d’un chargeur multi-appareils très pratique qui offre à la fois une charge sans fil et filaire tout en étant modulaire pour répondre exactement à vos besoins. L’une des options ici est le module Vert Charging qui offre une très belle organisation pour plusieurs iPad, tablettes et autres appareils.

Sur la photo ci-dessus, j’utilise le kit BaseLynx Kit qui comprend la Vert Station, le chargeur sans fil et le chargeur Apple Watch. Mais vous pouvez créer une configuration de chargeur modulaire encore plus grande pour alimenter plus de 10 appareils en fonction de vos besoins.

Voici un aperçu des principaux modules de ce système:

Le principal inconvénient du système BaseLynx est le prix. Le kit principal illustré ci-dessus coûte 170 $. Les modules supplémentaires coûtent entre 40 $ et 70 $. Donc, dans l’ensemble, vous regardez ce qui est probablement la solution de chargement multi-appareils la plus chère.

Apprenez-en plus dans notre revue complète ici.

Satechi Dock5

Si vous aimez le style du module Vert Dock ci-dessus, il s’agit d’un produit très similaire à un prix beaucoup plus abordable. Le Satechi Dock5 n’est pas modulaire comme le BaseLynx mais offre une valeur globale convaincante avec une organisation solide et des options de charge.

Vous obtenez 1 chargeur sans fil Qi à l’avant avec des emplacements pour quatre appareils derrière qui se chargent via 2 ports USB et 2 ports USB-C PD. Ceux-ci produisent 20 W pour chaque port USB-C PD et 12 W pour les ports USB-A. Le pad sans fil Qi offre une sortie de 10 W.

Satechi est en mesure de maintenir le prix bas ici car les câbles ne sont pas inclus. Mais cela vous donne également de la flexibilité si vous avez déjà ce dont vous avez besoin ou si vous souhaitez personnaliser les câbles pour vos propres besoins.

Le Dock5 se vend 60 $ directement auprès de Satechi ainsi que de sa vitrine Amazon.

Satechi vend également un chargeur de type dock à 7 appareils sans le chargeur sans fil à l’avant. Cela vaut pour le même 59,99 $ avec des câbles vendus séparément.

Meilleur chargeur multi-appareils à petit budget

Une excellente option économique dans la même veine – mais sans le chargeur sans fil – est la station de charge Hercules pour 6 appareils. Vous obtenez tout l’USB-A ici, mais beaucoup de valeur car il comprend même des câbles à un prix très abordable. La station de charge Hercules est le choix d’Amazon et a une note moyenne de 4,5 / 5 étoiles par près de 9000 acheteurs Amazon.

Chargeur Satechi 108W 4 ports

Si vous recherchez le meilleur chargeur multi-appareils pouvant être utilisé dans une armoire ou un tiroir pour alimenter des appareils hors de vue ou peut-être quelque chose pour alimenter des ordinateurs portables, des tablettes et plus encore pour l’école et le travail à la maison sur un bureau, le Le chargeur 4 ports Satechi 108W est une option solide.

Vous obtenez 2 ports USB-C PD – l’un offrant une sortie de 90 W, l’autre faisant 18 W plus deux ports USB-A qui donnent un autre 12 W.

Ce chargeur est excellent car il peut tout alimenter, des plus gros ordinateurs portables comme le MacBook Pro 16 pouces d’Apple – à pleine vitesse – jusqu’aux appareils plus anciens qui n’ont besoin que d’une fraction de cette puissance.

Mieux encore, ce chargeur Satechi à 4 ports est livré avec un câble d’alimentation de quatre pieds pour plus de flexibilité et est juste un peu plus gros que le chargeur MacBook Pro d’Apple.

Et si vous n’avez pas besoin de toute la puissance que le modèle 108W pousse, Satechi fabrique un chargeur de voyage 75W qui présente également le même design à 4 ports (2 x USB-C, 2x USB-A).

Le chargeur à 4 ports Satechi 108W coûte généralement 80 $ avec le modèle 75W à un PDSF de 70 $.

Meilleur chargeur multi-appareils – compact



Si vous préférez quelque chose de plus compact, RAVPower propose un chargeur à 4 ports pointu avec un design vraiment mince. C’est environ la moitié de la taille du chargeur d’Apple et vous obtenez les 2 x USB-C et 2 x USB-A comme les chargeurs Satechi ci-dessus, mais avec une puissance totale de 65 W.

Il dispose également du même câble d’alimentation de quatre pieds et fonctionne bien pour tout, des MacBook aux iPhones et tout le reste. N’oubliez pas que vous alimenterez les ordinateurs portables MacBook Pro 15 et 16 pouces un peu plus lentement avec ce chargeur.

Le chargeur à 4 ports RAVPower 65W se vend normalement 60 $.

Gamme ElevationLab

Il s’agit d’un chargeur multi-appareils filaire cool qui peut tout alimenter, des appareils Lightning, USB-C aux appareils microUSB.

Les 3 câbles Lightning inclus sont conçus pour iPhone / iPad (MFi, vous avez également 1 câble USB-C et 1 câble microUSB. Il offre une puissance totale de 52W.

Je n’entrerai pas trop dans les détails pour l’instant car malheureusement, il est en rupture de stock. Mais j’espère qu’ElevationLab en fera plus, car il s’agit d’une solution de charge agréable et propre qui comprend les câbles et l’alimentation électrique.

En savoir plus dans notre revue complète ici.

Meilleurs câbles

Si vous avez besoin de prendre des câbles USB, les tailles de 6 à 12 pouces sont idéales pour les chargeurs de style dock. Anker, Aukey, Satechi, proposent tous des options officielles Made for iPhone / iPad (MFi).

Les trois sociétés fabriquent également une large gamme de câbles solides de tailles plus longues.

Vous pouvez en trouver des moins chers, mais il est généralement avantageux de s’assurer que vous obtenez des câbles MFi qui ont de bonnes critiques.

Meilleurs chargeurs multi-appareils pour les familles

Avec les options ci-dessus, j’espère que vous avez trouvé la meilleure solution de chargement multi-appareils pour votre budget et les besoins de votre famille, ainsi que des idées sur la façon d’intégrer une organisation à la gestion de vos appareils.

Si vous recherchez des chargeurs multi-appareils de type support, le nouveau Belkin Boost Up Charge Pro avec MagSafe est une nouvelle option pointue mais plus coûteuse. Belkin et d’autres comme Nomad, Mophie et d’autres fabriquent d’autres excellents produits. Cependant, ce ne sont pas toujours les plus pratiques pour une utilisation familiale.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: