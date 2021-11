Meilleurs chargeurs portables et banques d’alimentation sans fil Qi 2021

Meilleur

Chargeurs portables sans fil Qi et banques d’alimentation Android Central 2021

La meilleure batterie de recharge sans fil Qi vous permet de recharger quand, où et comme vous le souhaitez. Avez-vous laissé votre câble à la maison? Chargez sans fil ! Avez-vous besoin d’une rafale de puissance plus rapide pour un téléphone presque mort ? Branchez pour une charge plus rapide. Bien que les banques d’alimentation Qi ne soient pas aussi populaires que les banques d’alimentation traditionnelles, les meilleurs chargeurs portables à chargement sans fil vous permettront de rester au top et prêt à rouler, peu importe où vous avez campé pendant vos courses quotidiennes.

Large compatibilité: chargeur portable sans fil Anker PowerCore III 10K



Le nouveau PowerCore III dispose d’une entrée et d’une sortie USB-C, corrigeant le défaut de son dernier modèle. La bobine de charge sans fil Qi prend en charge le profil 10 W de Samsung, 7,5 W d’Apple, 5 W standard, et peut même charger de petits appareils comme des étuis d’écouteurs sans fil.

50 $ chez Amazon 50 $ chez Walmart

Continuez à regarder: Banque d’alimentation de charge sans fil AUKEY Basix Pro



La plupart des chargeurs sans fil vous obligent à poser votre téléphone à plat sur le bureau pendant qu’ils se chargent, mais Aukey a intégré une béquille et un rebord sur lesquels reposer votre téléphone afin que vous puissiez continuer à vous gaver pendant le rechargement.

25 $ chez Newegg 40 $ chez Aukey

À la mode et fonctionnel : iOttie iON Wireless Go



Cette banque d’alimentation de charge sans fil ne peut charger qu’à 5 W, mais elle est abordable, possède deux ports USB filaires pour charger des appareils supplémentaires simultanément, et est recouverte d’un tissu au toucher fantastique en rouge ou gris anthracite.

40 $ sur Amazon

À la maison et en déplacement : chargeur sans fil portable Samsung Super Fast 25W



À la maison, ce chargeur de la taille d’un téléphone fonctionne comme n’importe quel autre. Lorsque vous le débranchez, il se transforme en une banque d’alimentation de 10 000 mAh que vous pouvez utiliser pour recharger votre téléphone sans fil ou avec fil lorsque vous êtes sur la route.

Choix de mise à niveau : système de charge sans fil OtterBox OtterSpot



C’est génial d’avoir quelques batteries OtterSpot Qi à échanger et à utiliser à la volée, mais la construction de ce système va vous coûter cher. Le système de base est livré avec une base de chargement et une batterie portable OtterSpot.

100 $ chez OtterBox

Adapté à l’aventure : chargeur solaire BLAVOR Power Bank



Emportez cette banque d’alimentation étanche, portable et haute capacité IPX5 avec vous lors de votre prochaine aventure de camping, aucun câble n’est nécessaire. En plus des capacités de charge solaire, il se double d’une banque d’alimentation sans fil de 20 000 mAh et d’un chargeur sans fil Qi et comprend même un kit de lampe de poche et de boussole.

49 $ sur Amazon

Quels sont les meilleurs chargeurs portables de recharge sans fil pour votre téléphone ?

Nous avons des banques d’alimentation Qi de joueurs puissants traditionnels comme le PowerCore III 10K d’Anker, et la plupart des marques grand public sont enfin dans le jeu Qi portable. Si le prix du modèle 10 000 mAh d’Anker est un peu trop élevé, considérez l’Aukey Basix Pro avec sa capacité plus élevée et sa béquille pour compléter tout en continuant à regarder ce flux en direct.

Pendant ce temps, iOttie iON Wireless Go a un profil légèrement plus large et un look plus doux et plus haut de gamme, ce qui le rend idéal pour les voyageurs à la recherche d’une banque d’alimentation qui attirera le bon type d’attention au cours de cette réunion de quatre heures dans la salle de réunion.

Charger votre téléphone sans fil est encore pire que charger avec fil

Les chargeurs sans fil, de par leur nature même, perdront plus de puissance pendant le processus de charge que les chargeurs filaires ordinaires. La charge Qi a une efficacité de transfert plus faible, donc plus d’énergie est perdue générant le courant de charge sans fil que perdue par la charge filaire. Il sera plus lent que la charge filaire sur presque n’importe quel chargeur sans fil sur une banque d’alimentation aujourd’hui. C’est ainsi que fonctionne la science impliquée ici. Cela dit, charger avec une banque Qi plutôt qu’un fil sortant de votre poche ou emmêlé autour de votre bureau peut être une chose très bénéfique, surtout en déplacement.

En ce qui concerne le chargement de poche, le chargement sans fil génère de la chaleur, donc si vous avez l’intention de mettre votre téléphone sur un chargeur sans fil dans votre poche, vous devez être conscient de cette chaleur et de son accumulation possible. Vous devez également vous assurer que le téléphone reste correctement aligné sur votre banque d’alimentation au lieu de glisser et de ne pas être chargé du tout.

