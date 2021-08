Meilleurs chargeurs portables et banques d’alimentation USB-C 2021

Meilleur

Chargeurs portables USB-C et banques d’alimentation Android Central 2021

La norme d’alimentation électrique a ouvert la voie à une nouvelle vague de batteries USB-C à la fois puissantes et portables. Bien qu’il existe des banques d’alimentation massives destinées davantage à charger des ordinateurs portables ou à alimenter des appareils lors de longs voyages de camping, je classe les modèles plus légers et moins chers comme l’option la plus fiable lorsque l’on considère le meilleur chargeur USB-C. En raison de leur poids léger, les chargeurs moins chers ont tendance à alimenter rapidement un téléphone pendant que vous êtes assis pour déjeuner ou à le ranger facilement dans votre poche pendant les longues journées de sortie. Donc, que vous préfériez vos banques d’alimentation, grandes ou petites, ce sont les meilleures du marché !

Chargeurs colorés : Anker PowerCore Slim 10 000 mAh PD



Choix du personnel

La banque d’alimentation de qualité supérieure, durable et fiable de la taille d’un téléphone d’Anker est désormais disponible en cinq couleurs et, pour ma part, je suis ravi. La rose en terre cuite n’est peut-être pas pour tout le monde, mais l’indigo des grands fonds et l’olive foncée sont universels et discrets.

À partir de 32 $ chez Amazon À partir de 30 $ chez Walmart

Ni trop grand, ni trop petit : AUKEY 15 000 mAh USB-C Power Bank



Besoin de recharger plusieurs téléphones au cours de votre journée bien remplie, ou besoin d’une banque d’alimentation qui pourrait vous durer tout un week-end de randonnée ? La capacité de 15 000 mAh d’AUKEY est toujours au format de poche, mais elle rechargera un téléphone jusqu’à quatre fois.

28 $ chez AUKEY

Héros haute capacité : RAVPower PD Pioneer Series 30 000 mAh avec sortie 90 W



La beauté de Power Delivery signifie que même une banque d’alimentation compacte peut être suffisamment puissante pour charger des ordinateurs portables, comme cette banque de 90 W. Cette capacité est ici supérieure à la limite de la FAA, elle ne peut donc pas prendre l’avion, mais elle peut recharger votre téléphone 7 à 10 fois avant de s’épuiser.

80 $ chez RAVPower

Super petit et robuste : Zendure SuperMini (10 000 mAh)



Le SuperMini a la taille d’une carte de crédit et est robuste comme tous les autres, mais il peut également charger votre téléphone à 18 W, que vous utilisiez USB-C ou USB-A. Vous avez le choix entre quatre couleurs amusantes et Zendure construit ses batteries pour résister.

Choix de valeur: Xcentz USB-C Power Bank 10000 PD



Votre banque d’alimentation ne vous sert à rien si vous la laissez à la maison, mais cette banque est facile à glisser même dans le plus petit des sacs à main pour éviter que votre téléphone ne se transforme en citrouille à minuit. Complétez rapidement avec ce chargeur portable 18W PD.

À partir de 10 $ sur Amazon

Puissance portable phénoménale : Pack de chargeur portable Anker PowerCore III Elite 25 600 mAh 60 W



Ce puissant chargeur portable peut charger la plupart des ordinateurs portables à grande vitesse, même les MacBook, et il est livré avec un chargeur mural Power Delivery de 65 W pour le recharger en un peu plus de deux heures. J’aime particulièrement qu’il dispose de deux ports USB-C.

160 $ ​​sur Amazon

Idéal pour Galaxy : batterie portable sans fil Samsung 25W (10 000 mAh)



Alors que la plupart des téléphones Galaxy les plus récents ne chargent pas 18 W avec la plupart des charges portables malgré la prise en charge de PD, celui-ci chargera les téléphones Samsung à 25 W en utilisant “Super Fast Charge”.

80 $ chez Amazon 80 $ chez Best Buy

Chargez pendant que vous regardez: Banque de puissance de charge sans fil AUKEY Basix Pro (20 000 mAh)



Cette puissante banque d’alimentation peut vous permettre de vous gaver toute la journée et toute la nuit sans que votre téléphone ne s’éteigne, grâce à la béquille intégrée. Cela rechargera un téléphone 4 à 5 fois en filaire ou sans fil avant qu’il n’ait besoin de se recharger. Obtenez 30 $ de rabais avec le coupon BASIXPRO jusqu’à fin août.

50 $ chez AUKEY

Petit et rapide : RAVPower 10 000 mAh Power Bank



Cette banque d’alimentation de la taille d’une barre chocolatée est suffisamment puissante pour charger la plupart des téléphones de mort à pleine deux fois, et elle a maintenant été mise à niveau pour prendre en charge la charge de 20 W afin que votre conjoint utilisant un iPhone puisse rapidement recharger et vous rendre la batterie.

28 $ chez Walmart 23 $ chez RAVPower

Petit et robuste, c’est le meilleur chargeur portable USB-C

Encore une fois, je préfère de loin les batteries portables plus petites qui sont à la hauteur du nom “portable”, c’est pourquoi le PD Anker PowerCore Slim 10 000 mAh de la taille d’un téléphone et le Zendure SuperMini de la taille d’une carte de crédit sont deux de mes favoris. Ils sont faciles à ranger dans une poche ou un sac à main, et ils donneront facilement à votre téléphone 10 à 20 heures de vie supplémentaires. L’Anker est plus abordable et sa forme le rend plus facile à accommoder, mais certains préfèrent la taille plus petite et plus épaisse du Zendure. Je préfère certainement les couleurs plus audacieuses de la SuperMini. Ce rouge métallique et ce bleu métallique juste pop.

En ce qui concerne les modèles plus costauds, alors que le pack d’Anker est de la plus haute qualité, il est également du prix le plus élevé, donc à moins que vous ne manquiez déjà d’un chargeur mural USB-C, vous feriez probablement mieux d’acheter le RAVPower 90W PD Pioneer Power Bank, qui est moins de la moitié du prix mais charge les téléphones et les ordinateurs portables tout aussi rapidement ! La banque d’alimentation 20 000 mAh d’Aukey est également un bon équilibre entre ports et prix, et elle peut servir de béquille si vous êtes collé à une diffusion en direct toute la nuit.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

USB-C tout

Ce sont les meilleurs écouteurs USB-C du marché

Avec les prises casque presque disparues, l’USB-C peut être votre seule option filaire pour les téléphones et tablettes actuels. Heureusement, il en existe de bons parmi lesquels choisir.

Connectez votre téléphone à Android Auto

Ce sont les meilleurs câbles USB-C que vous pouvez trouver pour Android Auto

Android Auto est une nécessité absolue lorsque vous conduisez, que vous alliez à l’épicerie ou pour un long voyage en voiture. Ces câbles garantiront que votre téléphone reste protégé et chargé, quoi qu’il arrive.