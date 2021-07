Meilleurs chargeurs portables pour Google Pixel 2021

Meilleur

chargeurs portables pour Google Pixel Android Central 2021

Considérant que cela fait plus de quatre ans depuis sa sortie, vous recherchez probablement les meilleurs chargeurs portables pour Google Pixel. Malheureusement, la batterie n’est plus là où elle était lorsqu’elle était autrefois l’un des meilleurs téléphones Android de l’époque, vous voudrez donc garder votre téléphone en marche avec un chargeur portable. Mais, bien sûr, avec le bon bloc d’alimentation, vous pourrez également garder tous vos appareils chargés !

Tout est intégré : Zendure Power Bank Supermini



Choix du personnel

L’endure Power Bank Supermini a un impact impressionnant avec Power Delivery, Quick Charge 3.0 et une capacité de 10 000 mAh. Vous obtiendrez un chargeur portable de la taille d’une carte de crédit, et il est disponible dans une variété de couleurs. Vous pouvez également utiliser le Supermini pour tout charger, de votre Pixel à votre Nintendo Switch et tout le reste.

50 $ chez Amazon 60 $ chez Walmart

Choix populaire : Anker PowerCore Slim PD



Anker est un grand nom dans l’espace de charge, et lorsque vous verrez des options comme le PowerCore Slim PD, vous comprendrez pourquoi. Trois modes de charge différents sont intégrés, avec le port USB-C Power Delivery et le port USB-A compatible PowerIQ. Vous pouvez même charger des appareils comme votre montre intelligente ou vos écouteurs et vous n’aurez pas à vous soucier de leur surcharge.

30 $ chez Amazon 32 $ chez Walmart

Polyvalence supplémentaire : écran LED INIU MegaPower 20000



La batterie MegaPower 20 000 mAh d’INIU a l’évier de la cuisine. Il dispose d’un port USB-C pour charger votre Pixel, ainsi que de deux ports USB-A et d’une lampe de poche intégrée. Il arbore également un écran LED pour savoir exactement combien de jus reste dans le réservoir.

24 $ sur Amazon

Plus de puissance: Chargeur portable Baseus 30000mAh



Avec le chargeur portable Baseus 30 000 mAh, vous pouvez charger jusqu’à trois appareils en même temps. Ceci est possible grâce aux deux ports USB-C, ainsi qu’aux deux ports USB-A. Il y a même un port microUSB à bord si vous en avez vraiment besoin.

À partir de 28 $ sur Amazon

Spécifications de premier plan : Anker PowerCore+ 26800mAh



Quand il s’agit de trouver les meilleurs chargeurs portables pour Google Pixel, vous ne manquerez pas avec Anker et son PowerCore+. Avec 26 800 mAh de capacité de batterie, vous pourrez obtenir plusieurs charges de cette batterie. De plus, il est livré avec un chargeur mural USB-C à charge rapide de 60 W pour recharger la batterie, un câble USB-C et une pochette de voyage.

Élégant et puissant : mophie – Powerstation XXL



Mophie est bien connu pour ses accessoires de recharge, et la tradition se poursuit avec la Powerstation XXL. Ce chargeur portable contient une cellule de 20 000 mAh, ainsi qu’une alimentation électrique de 18 W, afin que vous puissiez charger votre Pixel le plus rapidement possible. Et la finition du tissu est une belle touche par rapport aux finitions mates et brillantes trouvées ailleurs.

Jetez-le dans votre poche : Chargeur portable Xcentz 10000mAh



Avec le chargeur portable Xcentz, vous n’obtiendrez pas une capacité énorme, mais il est suffisamment petit et léger pour que vous puissiez le mettre n’importe où. Il est équipé d’une cellule de 10 000 mAh, d’un port USB-C à une extrémité et d’un port USB-A à l’autre. Il y a même un bouton flanqué de voyants LED pour vous faire savoir quand il est temps de recharger.

10 $ sur Amazon

Classique et fiable : Belkin Pocket Power 15 000 mAh



Le Belkin Pocket Power n’a peut-être pas l’air de trop, mais c’est le but. Ce chargeur portable de 15 000 mAh vous aidera à garder votre Pixel chargé toute la journée, grâce aux deux ports USB-A. Vous trouverez également quatre indicateurs LED sur le côté pour vous donner une idée du moment où vous aurez besoin de recharger.

38 $ chez Amazon 40 $ chez Walmart

Tous les angles droits : câble UGREEN à angle droit USB-C vers USB-C



Une batterie est assez inutile si vous n’avez pas de câble. Nous recommanderons ce câble à angle droit car il est parfait pour le chargement dans des espaces restreints, comme les voitures et le chargement dans la poche. Il est également assez robuste avec un tressage en nylon et une conception qui met moins de pression sur la connexion du port USB.

À partir de 10 $ chez Amazon 9 $ chez Walmart

Achetez les meilleurs chargeurs portables pour Google Pixel sur lesquels vous pouvez compter

Si votre Google Pixel d’origine fonctionne toujours et que vous ne voyez aucune raison de mettre à niveau pour l’instant, c’est très bien. Cependant, après des années d’utilisation, votre batterie va commencer à s’user. C’est pourquoi nous vous recommandons toujours de vous procurer une batterie portable afin d’avoir toujours une alimentation de secours dans votre sac.

Parmi ces options, comment ne pas considérer le Zendure Power Bank Supermini comme l’un des meilleurs chargeurs portables pour le Google Pixel ? À moins que vous ne sachiez que vous pouvez tirer le meilleur parti d’une batterie de plus grande capacité, vous adorerez la commodité de sa petite taille et sa taille compacte, ainsi que d’être disponible en plusieurs couleurs différentes.

Une autre alternative solide est l’Anker PowerCore Slim PD. À son prix, vous obtenez une batterie conçue pour fonctionner avec n’importe quel appareil que vous possédez, y compris la Nintendo Switch, avec une grande capacité intégrée dans une batterie mince et portable. De plus, Anker comprend non seulement un joli petit câble USB-C vers USB-C pour charger votre Pixel, mais vous obtiendrez également un chargeur mural de 18 W qui peut être utilisé pour ajouter du jus au PowerCore Slim ou pour charger un autre appareil.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Construit pour durer

Ce sont les meilleurs disques durs longue durée pour votre Synology NAS

L’une des principales considérations lors de l’achat d’un disque dur pour votre NAS est la fiabilité à long terme. Les disques dans un boîtier NAS fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et, en tant que tels, ils doivent offrir le même niveau de performances après plusieurs mois et années. Ce sont les meilleurs disques durs longue durée pour votre Synology NAS en 2021.

Téléchargez et partez

Ce sont les meilleures cartes microSD pour Amazon Fire HD 8 en 2021

L’Amazon Fire HD 8 est une excellente mise à jour de l’une des tablettes économiques les plus abordables et les plus fiables du marché, mais si vous avez besoin d’un peu d’espace supplémentaire pour les films, la musique, les applications, etc., augmentez votre stockage avec une carte microSD fiable. !